https://ria.ru/20220627/lekarstva-1798418486.html

В Москве открылся центр разработки биотехнологических лекарств

В Москве открылся центр разработки биотехнологических лекарств - РИА Новости, 27.06.2022

В Москве открылся центр разработки биотехнологических лекарств

Центр разработки биотехнологических и инновационных лекарственных средств открылся на площадке Московского эндокринного завода, сообщает пресс-служба городского РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T13:52

2022-06-27T13:52

2022-06-27T13:52

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

владислав овчинский

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Центр разработки биотехнологических и инновационных лекарственных средств открылся на площадке Московского эндокринного завода, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).На первом этапе Центр займется созданием трех препаратов и усовершенствованием технологий производства более 60 активных фармацевтических субстанций."На объекте площадью 700 квадратных метров расположено шесть лабораторий, оснащенных современным оборудованием, в том числе отечественного производства. В создание площадки было вложено 425 миллионов рублей, там появилось более 30 высокотехнологичных рабочих мест", – рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводит пресс-служба.Вице-мэр добавил, что ввод Центра в эксплуатацию стал одним из этапов создания крупного промышленного кластера с современным научно-исследовательским и лабораторным комплексом. Проект с общим объемом инвестиций 9,9 миллиарда рублей, реализуемый совместно с Минпромторгом, предусматривает полный ввод объекта в эксплуатацию до 2025 года.Производство позволит ежегодно выпускать 73 миллиона лекарств в ампулах и флаконах, около миллиарда таблеток и капсул, 10 миллионов препаратов в форме спреев, а также 33 миллиона трансдермальных пластырей и трансмукозальных пленок, говорится в сообщении."Город оказывает всестороннюю поддержку производителю. С 2016 года предприятие имеет статус промкомплекса, что позволяет ему получать налоговые льготы и направлять сэкономленные средства на расширение производства и научные разработки. Помимо этого, в 2021 году город заключил с Московским эндокринным заводом офсетный контракт. Объем инвестиций по нему составляет миллиард рублей", – отметил руководитель ДИПП Владислав Овчинский.По данным ДИПП, более 75% выпускаемых Московским эндокринным заводом лекарств входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Лабораторный комплекс, открытый на площадке завода, будет отвечать не только за развитие производства уже известных классов лекарственных препаратов, но и за создание новых компетенций в этой области.

https://ria.ru/20220622/moskva-1797247963.html

https://ria.ru/20220623/moskva-1797483920.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владислав овчинский, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)