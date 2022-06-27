https://ria.ru/20220627/lekarstva-1798418486.html
В Москве открылся центр разработки биотехнологических лекарств
В Москве открылся центр разработки биотехнологических лекарств - РИА Новости, 27.06.2022
В Москве открылся центр разработки биотехнологических лекарств
Центр разработки биотехнологических и инновационных лекарственных средств открылся на площадке Московского эндокринного завода, сообщает пресс-служба городского РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T13:52
2022-06-27T13:52
2022-06-27T13:52
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
владислав овчинский
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Центр разработки биотехнологических и инновационных лекарственных средств открылся на площадке Московского эндокринного завода, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).На первом этапе Центр займется созданием трех препаратов и усовершенствованием технологий производства более 60 активных фармацевтических субстанций."На объекте площадью 700 квадратных метров расположено шесть лабораторий, оснащенных современным оборудованием, в том числе отечественного производства. В создание площадки было вложено 425 миллионов рублей, там появилось более 30 высокотехнологичных рабочих мест", – рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводит пресс-служба.Вице-мэр добавил, что ввод Центра в эксплуатацию стал одним из этапов создания крупного промышленного кластера с современным научно-исследовательским и лабораторным комплексом. Проект с общим объемом инвестиций 9,9 миллиарда рублей, реализуемый совместно с Минпромторгом, предусматривает полный ввод объекта в эксплуатацию до 2025 года.Производство позволит ежегодно выпускать 73 миллиона лекарств в ампулах и флаконах, около миллиарда таблеток и капсул, 10 миллионов препаратов в форме спреев, а также 33 миллиона трансдермальных пластырей и трансмукозальных пленок, говорится в сообщении."Город оказывает всестороннюю поддержку производителю. С 2016 года предприятие имеет статус промкомплекса, что позволяет ему получать налоговые льготы и направлять сэкономленные средства на расширение производства и научные разработки. Помимо этого, в 2021 году город заключил с Московским эндокринным заводом офсетный контракт. Объем инвестиций по нему составляет миллиард рублей", – отметил руководитель ДИПП Владислав Овчинский.По данным ДИПП, более 75% выпускаемых Московским эндокринным заводом лекарств входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Лабораторный комплекс, открытый на площадке завода, будет отвечать не только за развитие производства уже известных классов лекарственных препаратов, но и за создание новых компетенций в этой области.
https://ria.ru/20220622/moskva-1797247963.html
https://ria.ru/20220623/moskva-1797483920.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владислав овчинский, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Центр разработки биотехнологических и инновационных лекарственных средств открылся на площадке Московского эндокринного завода, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
На первом этапе Центр займется созданием трех препаратов и усовершенствованием технологий производства более 60 активных фармацевтических субстанций.
"На объекте площадью 700 квадратных метров расположено шесть лабораторий, оснащенных современным оборудованием, в том числе отечественного производства. В создание площадки было вложено 425 миллионов рублей, там появилось более 30 высокотехнологичных рабочих мест", – рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводит пресс-служба.
Вице-мэр добавил, что ввод Центра в эксплуатацию стал одним из этапов создания крупного промышленного кластера с современным научно-исследовательским и лабораторным комплексом. Проект с общим объемом инвестиций 9,9 миллиарда рублей, реализуемый совместно с Минпромторгом
, предусматривает полный ввод объекта в эксплуатацию до 2025 года.
Производство позволит ежегодно выпускать 73 миллиона лекарств в ампулах и флаконах, около миллиарда таблеток и капсул, 10 миллионов препаратов в форме спреев, а также 33 миллиона трансдермальных пластырей и трансмукозальных пленок, говорится в сообщении.
"Город оказывает всестороннюю поддержку производителю. С 2016 года предприятие имеет статус промкомплекса, что позволяет ему получать налоговые льготы и направлять сэкономленные средства на расширение производства и научные разработки. Помимо этого, в 2021 году город заключил с Московским эндокринным заводом офсетный контракт. Объем инвестиций по нему составляет миллиард рублей", – отметил руководитель ДИПП Владислав Овчинский
.
По данным ДИПП, более 75% выпускаемых Московским эндокринным заводом лекарств входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Лабораторный комплекс, открытый на площадке завода, будет отвечать не только за развитие производства уже известных классов лекарственных препаратов, но и за создание новых компетенций в этой области.