https://ria.ru/20220627/kulikovo_pole-1797352620.html

Боевой конь или ладья: с чего начать будущему реконструктору

Боевой конь или ладья: с чего начать будущему реконструктору - РИА Новости, 27.06.2022

Боевой конь или ладья: с чего начать будущему реконструктору

Движение любителей исторической реконструкции становится в России все более популярным. Обязательно ли реконструктору участвовать в боях и турнирах? Где взять... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T09:00

2022-06-27T09:00

2022-06-27T09:23

культура

культура

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МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Движение любителей исторической реконструкции становится в России все более популярным. Обязательно ли реконструктору участвовать в боях и турнирах? Где взять боевого коня для выступлений на фестивалях? Об этом рассказал руководитель военно-исторического клуба "Сварга" (г. Тула), многолетний участник и эксперт военно-исторического фестиваля "Куликово поле" Олег Лукьянов.– Олег Игоревич, как вы пришли в историческую реконструкцию?– Реконструкцией я начал заниматься в 1997 году. Сначала заинтересовался историческим фехтованием – это спортивная дисциплина, где на мечах с щитами сражаются в полный контакт. Я нашел в Туле специальный клуб и начал заниматься этим спортом.Через несколько лет мне стал интересен не только спорт, но и его историческая составляющая. В 2003 году я первый раз в составе команды принял участие в фестивале Куликово поле и тогда занялся реконструкцией Руси XIV века. Я сам себе сделал костюм, доспех и вооружение, у нас это называется термином "комплекс". Так у меня появился русский комплекс XIVвека.Лет 7-8 назад я активно начал заниматься кавалерией и сделал себе еще комплекс золотоордынского воина XIV века. Поскольку у нас фестивале всегда был перевес русских воинов по отношению к ордынцам, я решил немного уравнять силы, чтобы картинка на поле боя была красивая.В целом, число направлений исторической реконструкции в нашей стране огромно, и оно продолжает расти. Другое дело, что одни направления, патриотические, поддерживаются государством, а другие некоторые направления, такие как реконструкция Золотой Орды или армии Наполеона, держатся на чистом энтузиазме. Но если бы люди ими не занимались, на поле нельзя было бы воссоздать полную картину исторического события.– Кто становится реконструктором?– В первую очередь, люди творческого склада, самых разных возрастов и профессий. В клубах можно встретить учителей, банковских работников, представителей силовых структур, старшеклассников, студентов...Реконструкторы первого набора, конца 1990-х - начала 2000-х попадали в клубы через фильмы с песнями Высоцкого. Сейчас приходят люди, которых интересует тот или иной период истории. Если человек увлечен историей Второй мировой войны, он идет в один клуб, а если эпохой ампира, то в другой.Сейчас быстро развивается движение любителей эпохи Раннего Средневековья – эпохи Крещения Руси, походов викингов. В этом направлении есть своя романтика, например, реконструкторы сплавляются по рекам на ладьях.Интересно отметить, что еще лет 10 назад многие новички, придя в клуб, покупали себе целиком комплекс, ничего не делая своими руками. Сейчас в движение приходят люди, которые готовы что-то делать, тратить на это хобби свои силы и время. Соответственно, и в клубах появилось множество мастерских.– Но, наверное, просто нарядиться в костюм и доспех недостаточно, нужно еще владеть историческим оружием?– Каждый выбирает для себя, зачем он идет в реконструкцию. Встречаются любители шумных компаний, которые делают себе самый простой костюм и особо ничем больше не занимаются. Другим нравятся бои и турниры. Они занимаются спортом, изучают средневековый бой. Соответственно, им ближе фестивали, где есть контактные поединки "один на один" или групповые бои, так называемые бугурты.Очень многим интересно ремесло. Если человеку нравится работать с кожей или с деревом, или клепать кольчуги, соответственно, он этим и будет заниматься, может быть, даже подрабатывать в свободное время. На фестиваль он приезжает в качестве мастера и торговца. На фестивале "Куликово поле" у нас бывает по 20-30 торговцев и ремесленников, которые проводят исторические мастер-классы для всех желающих.– Достаточно ли одного желания, чтобы стать участником исторического фестиваля?– Конечно, у каждого фестиваля есть целый ряд требований. Чтобы поехать, например, на фестиваль "Куликово поле", человек должен подать официальную заявку в оргкомитет, приложить к ней свои фотографии в костюме и доспехе. Историческая комиссия рассматривает заявку, и, если комплекс не вызывает вопросов и соответствует историческим требованиям, претендент получает допуск к участию.Одиночке, как правило, на поле боя очень сложно, поэтому люди редко приезжают на фестиваль по одному. Как правило, они присоединяются к какому-то клубу. Даже в бытовом смысле удобнее поставить палатку в общем лагере, оставить под присмотром свои вещи, готовить еду на всех.Обычно на фестиваль приезжает клуб, допустим, из 20 человек. Они ставят 4-5 палаток, делают общее костровище, разрабатывают меню, составляют график готовки и дежурства. Небольшие клубы из 5-6 человек объединяются между собой и становятся одним общим лагерем по 30-40 человек. У них также общий котел, общее меню и так далее.– А как быть с лошадьми? Их тоже надо привозить с собой?– Кавалеристы в общем коллективе держатся несколько особняком. К сожалению, они успевают увидеть на фестивале не очень много. Программа построена таким образом, что кавалеристы проводят в седле весь день: с утра до вечера. В конкурсах и пеших турнирах они участвовать не могут, так как у них своя программа.С собой кавалеристы, как и все остальные, привозят свои комплексы. Лошадей, конечно, привозить не нужно. Лет 15 назад были единичные случаи, когда человек покупал и пытался воспитать боевого коня. Но это очень затратно и по времени, и по финансам. Кроме того, с конем надо заниматься в доспехах, а это очень непросто.Сейчас работа с боевыми конями ведется централизованно. Музей "Куликово поле" давно арендует лошадей для фестиваля в нескольких конюшнях, которые специализируются на воспитании лошадей для турниров, массовых мероприятий и каскадерской работы в кино. Эти лошади отвечают нашим требованиям – они не боятся железа, спокойно себя ведут на турнирах, могут стоять под аудиоаппаратурой и не бояться громкой фонограммы.Стоит отметить, что сегодня кавалеристов по всей России даже не сотни, а всего лишь десятки. И они, как правило, уже знают лошадей, с которыми будут участвовать в фестивалях.– Есть ли ограничения по возрасту для участников клубов исторической реконструкции?– Абсолютно никаких. Есть люди, которые приезжают на фестиваль целыми семьями и привозят с собой младенцев в исторических костюмчиках.В основном, все клубы достаточно универсальны с точки зрения возраста участников. Возрастные ограничения действуют только на участие в определенных элементах программы фестиваля.Например, в пешем турнире можно участвовать только с 18 лет, поскольку есть риск получить травму. Лучными делами могут заниматься и школьники, достаточно уметь натягивать лук. В ремесленных мастерских обычно нет ограничений по возрасту. А вот к боям в полный контакт допускают только после 18 лет.– Что лично для вас значит фестиваль "Куликово поле"?– Я отношусь к нему как к Родине. Первый раз я приехал на фестиваль в 2001 году, а с 2003 года участвую в его организации. Я организовывал и другие фестивали, но к "Куликову полю" всегда относился как к единственному и родному.Я всегда советую зрителям приехать на фестиваль. Где еще вы увидите сражение, в котором принимают участие несколько сотен человек плюс 25 кавалеристов? А что касается любителей исторической реконструкции, то им нужно у нас побывать обязательно.Для реконструкторов Средневековой Руси и Золотой Орды — это центральное мероприятие года. Сотни людей приезжают сюда год за годом – кто 10 лет, кто 15, а кто и 20, и мы все как одна большая семья. Ты можешь зайти в любой лагерь, где тебя радушно встретят, накормят и с тобой поговорят. Именно за этой теплой семейной атмосферой участники сюда и приезжают.

https://ria.ru/20220511/kulikovo_pole-1786797349.html

https://ria.ru/20220530/kulikovo_pole-1790444322.html

https://ria.ru/20210920/kulikovo-1750928089.html

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культура, что не найдешь в учебнике, тула, социальный навигатор, куликово поле (заповедник), общество, тульская область, россия