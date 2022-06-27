https://ria.ru/20220627/krizis-1798515190.html

В Польше рассказали, как Варшава перехитрила себя, пытаясь обыграть Путина

В Польше рассказали, как Варшава перехитрила себя, пытаясь обыграть Путина - РИА Новости, 27.06.2022

В Польше рассказали, как Варшава перехитрила себя, пытаясь обыграть Путина

Польское правительство так усердно старалось перехитрить президента России Владимира Путина, что спровоцировало серьезные проблемы в энергетическом секторе... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T17:52

2022-06-27T17:52

2022-06-27T21:07

матеуш моравецкий

россия

польша

варшава

в мире

санкции в отношении россии

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БРЮССЕЛЬ, 27 июн — РИА Новости. Польское правительство так усердно старалось перехитрить президента России Владимира Путина, что спровоцировало серьезные проблемы в энергетическом секторе страны, пишет Myśl Polska.Так, он обращает внимание, что сначала "во имя экобезумия Евросоюза" Варшава отказалась от угля как источника энергии, а затем прекратила импорт энергоресурсов из России."Правда, предсказатели, которых всегда хватает, пугают, что скоро у нас кончится не только газ, но и уголь, однако слушать их не стоит. Правительство лучше знает, что все обойдется. <...> В самом плохом случае люди будут собирать в лесу хворост и жечь его в печах", — добавляет он.Помимо этого, обозреватель заподозрил премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого в "одержимости" российским президентом."Если ввести фамилии Путин и Моравецкий в популярный поисковик, мы получим более пяти миллионов результатов за доли секунды. Интересно, что 90 процентов из них— это высказывания главы польского правительства о российском президенте. Это свидетельствует о том, что Путин стал "одной из важнейших фигур в жизни Матеуша Моравецкого", — заключили в издании.После начала российской военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. Евросоюз утвердил шесть пакетов санкций, которые, в частности, предусматривают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти. В Европе и США эти шаги спровоцировали рекордный скачок цен — в частности, на топливо и продовольствие.

https://ria.ru/20220627/putin-1798310879.html

https://ria.ru/20220627/sanktsii-1798419699.html

россия

польша

варшава

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

матеуш моравецкий, россия, польша, варшава, в мире, санкции в отношении россии