17:52 27.06.2022 (обновлено: 21:07 27.06.2022)
В Польше рассказали, как Варшава перехитрила себя, пытаясь обыграть Путина
Mysl Polska: Польша спровоцировала энергетический кризис, пытаясь перехитрить Путина
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкПредназначенные для погрузки угля железнодорожные вагоны
Предназначенные для погрузки угля железнодорожные вагоны. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 27 июн — РИА Новости. Польское правительство так усердно старалось перехитрить президента России Владимира Путина, что спровоцировало серьезные проблемы в энергетическом секторе страны, пишет Myśl Polska.
"Уже несколько месяцев назад мы предотвратили возможность шантажирования нас энергетическим кризисом. А именно: мы устроили себе его сами, без чьей-либо помощи. Тем более без участия России. Все прошло легче, чем можно было себе представить", — иронизирует автор статьи Пшемыслав Пяста.
"Правда, предсказатели, которых всегда хватает, пугают, что скоро у нас кончится не только газ, но и уголь, однако слушать их не стоит. Правительство лучше знает, что все обойдется. <...> В самом плохом случае люди будут собирать в лесу хворост и жечь его в печах", — добавляет он.
Помимо этого, обозреватель заподозрил премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого в "одержимости" российским президентом.
"Если ввести фамилии Путин и Моравецкий в популярный поисковик, мы получим более пяти миллионов результатов за доли секунды. Интересно, что 90 процентов из них— это высказывания главы польского правительства о российском президенте. Это свидетельствует о том, что Путин стал "одной из важнейших фигур в жизни Матеуша Моравецкого", — заключили в издании.
После начала российской военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. Евросоюз утвердил шесть пакетов санкций, которые, в частности, предусматривают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти. В Европе и США эти шаги спровоцировали рекордный скачок цен — в частности, на топливо и продовольствие.