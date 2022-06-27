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В Польше рассказали, как Варшава перехитрила себя, пытаясь обыграть Путина - РИА Новости, 27.06.2022
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В Польше рассказали, как Варшава перехитрила себя, пытаясь обыграть Путина
В Польше рассказали, как Варшава перехитрила себя, пытаясь обыграть Путина - РИА Новости, 27.06.2022
В Польше рассказали, как Варшава перехитрила себя, пытаясь обыграть Путина
Польское правительство так усердно старалось перехитрить президента России Владимира Путина, что спровоцировало серьезные проблемы в энергетическом секторе... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T17:52
2022-06-27T21:07
матеуш моравецкий
россия
польша
варшава
в мире
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 27 июн — РИА Новости. Польское правительство так усердно старалось перехитрить президента России Владимира Путина, что спровоцировало серьезные проблемы в энергетическом секторе страны, пишет Myśl Polska.Так, он обращает внимание, что сначала "во имя экобезумия Евросоюза" Варшава отказалась от угля как источника энергии, а затем прекратила импорт энергоресурсов из России."Правда, предсказатели, которых всегда хватает, пугают, что скоро у нас кончится не только газ, но и уголь, однако слушать их не стоит. Правительство лучше знает, что все обойдется. &lt;...&gt; В самом плохом случае люди будут собирать в лесу хворост и жечь его в печах", — добавляет он.Помимо этого, обозреватель заподозрил премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого в "одержимости" российским президентом."Если ввести фамилии Путин и Моравецкий в популярный поисковик, мы получим более пяти миллионов результатов за доли секунды. Интересно, что 90 процентов из них— это высказывания главы польского правительства о российском президенте. Это свидетельствует о том, что Путин стал "одной из важнейших фигур в жизни Матеуша Моравецкого", — заключили в издании.После начала российской военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. Евросоюз утвердил шесть пакетов санкций, которые, в частности, предусматривают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти. В Европе и США эти шаги спровоцировали рекордный скачок цен — в частности, на топливо и продовольствие.
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матеуш моравецкий, россия, польша, варшава, в мире, санкции в отношении россии
17:52 27.06.2022 (обновлено: 21:07 27.06.2022)
 
В Польше рассказали, как Варшава перехитрила себя, пытаясь обыграть Путина

Mysl Polska: Польша спровоцировала энергетический кризис, пытаясь перехитрить Путина

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкПредназначенные для погрузки угля железнодорожные вагоны
Предназначенные для погрузки угля железнодорожные вагоны - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Предназначенные для погрузки угля железнодорожные вагоны. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 27 июн — РИА Новости. Польское правительство так усердно старалось перехитрить президента России Владимира Путина, что спровоцировало серьезные проблемы в энергетическом секторе страны, пишет Myśl Polska.

"Уже несколько месяцев назад мы предотвратили возможность шантажирования нас энергетическим кризисом. А именно: мы устроили себе его сами, без чьей-либо помощи. Тем более без участия России. Все прошло легче, чем можно было себе представить", — иронизирует автор статьи Пшемыслав Пяста.

Так, он обращает внимание, что сначала "во имя экобезумия Евросоюза" Варшава отказалась от угля как источника энергии, а затем прекратила импорт энергоресурсов из России.
"Правда, предсказатели, которых всегда хватает, пугают, что скоро у нас кончится не только газ, но и уголь, однако слушать их не стоит. Правительство лучше знает, что все обойдется. <...> В самом плохом случае люди будут собирать в лесу хворост и жечь его в печах", — добавляет он.
Помимо этого, обозреватель заподозрил премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого в "одержимости" российским президентом.
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"Если ввести фамилии Путин и Моравецкий в популярный поисковик, мы получим более пяти миллионов результатов за доли секунды. Интересно, что 90 процентов из них— это высказывания главы польского правительства о российском президенте. Это свидетельствует о том, что Путин стал "одной из важнейших фигур в жизни Матеуша Моравецкого", — заключили в издании.
После начала российской военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. Евросоюз утвердил шесть пакетов санкций, которые, в частности, предусматривают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти. В Европе и США эти шаги спровоцировали рекордный скачок цен — в частности, на топливо и продовольствие.
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