Рейтинг@Mail.ru
Тюменская область отправила в подшефный Краснодон технику для ремонта дорог - РИА Новости, 27.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220627/krasnodon-1798552178.html
Тюменская область отправила в подшефный Краснодон технику для ремонта дорог
Тюменская область отправила в подшефный Краснодон технику для ремонта дорог - РИА Новости, 27.06.2022
Тюменская область отправила в подшефный Краснодон технику для ремонта дорог
Специализированная техника из Тюменской области прибыла в Луганскую Народную Республику для проведения капремонта дорог в Краснодоне, Молодогвардейске и... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T19:43
2022-06-27T19:43
специальная военная операция на украине
жкх
александр моор
леонид пасечник
краснодон
тюменская область
луганская народная республика
камаз (завод)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/18/1797789359_0:213:3198:2012_1920x0_80_0_0_1591f3af7f27a5d0f42f0e8de23518fc.jpg
ТЮМЕНЬ, 27 июн - РИА Новости. Специализированная техника из Тюменской области прибыла в Луганскую Народную Республику для проведения капремонта дорог в Краснодоне, Молодогвардейске и Суходольске, сообщает пресс-служба администрации Краснодона и Краснодонского района.Специализированная техника из российского региона в ЛНР направлена в рамках соглашения о сотрудничестве и взаимопомощи между правительством Тюменской области и администрацией города Краснодона и Краснодонского района.Отмечается, что всего прибыло 25 единиц специализированной техники, в том числе асфальтоукладчик, фреза, комбинированная дорожная машина, гудронатор, катки, КамАЗы и другие машины.Ранее сообщалось, что губернатор Тюменской области Александр Моор 5 июня обсудил сотрудничество с главой ЛНР Леонидом Пасечником в Луганске, а также подписал соглашение о взаимодействии с главой администрации Краснодона и Краснодонского района Сергеем Козенко.Решение о сотрудничестве между Тюменской областью, Краснодоном и Краснодонским районом правительство российского региона совместно с депутатами областной думы приняло 26 мая. Тогда же тюменский губернатор заявил, что возглавляемый им регион готов помочь жителям ЛНР налаживать мирную жизнь и восстанавливать экономику.
https://ria.ru/20220608/shkoly-1793985943.html
краснодон
тюменская область
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/18/1797789359_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_325ee1d1bacdf823d16e6b0c5449737c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жкх, александр моор, леонид пасечник, краснодон, тюменская область, луганская народная республика, камаз (завод)
19:43 27.06.2022
 
Тюменская область отправила в подшефный Краснодон технику для ремонта дорог

Тюменская область отправила в подшефный Краснодон в ЛНР технику для ремонта дорог

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкВзорванная дорога на окраине города Горское
Взорванная дорога на окраине города Горское - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
Взорванная дорога на окраине города Горское. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 27 июн - РИА Новости. Специализированная техника из Тюменской области прибыла в Луганскую Народную Республику для проведения капремонта дорог в Краснодоне, Молодогвардейске и Суходольске, сообщает пресс-служба администрации Краснодона и Краснодонского района.
Специализированная техника из российского региона в ЛНР направлена в рамках соглашения о сотрудничестве и взаимопомощи между правительством Тюменской области и администрацией города Краснодона и Краснодонского района.
"После ряда встреч со специалистами Тюменской области, в рамках которых обсуждался вопрос ремонта дорог, были определены участки дорог, объемы предстоящих работ и нужные для реализации намеченного ресурсы. Вчера вся необходимая техника приехала в Краснодон. Уже завтра начнутся дорожные работы. Эта колоссальная поддержка Российской Федерации. Спасибо за нее", - цитирует слова главы горрайадминистрации Сергея Козенко пресс-служба.
Отмечается, что всего прибыло 25 единиц специализированной техники, в том числе асфальтоукладчик, фреза, комбинированная дорожная машина, гудронатор, катки, КамАЗы и другие машины.
Ранее сообщалось, что губернатор Тюменской области Александр Моор 5 июня обсудил сотрудничество с главой ЛНР Леонидом Пасечником в Луганске, а также подписал соглашение о взаимодействии с главой администрации Краснодона и Краснодонского района Сергеем Козенко.
Решение о сотрудничестве между Тюменской областью, Краснодоном и Краснодонским районом правительство российского региона совместно с депутатами областной думы приняло 26 мая. Тогда же тюменский губернатор заявил, что возглавляемый им регион готов помочь жителям ЛНР налаживать мирную жизнь и восстанавливать экономику.
Дети в школе - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
8 июня, 14:09Липецкая область
Липецкая область построит две школы в подшефном Володарском районе ДНР
 
Специальная военная операция на УкраинеЖКХАлександр МоорЛеонид ПасечникКраснодонТюменская областьЛуганская Народная РеспубликаКамАЗ (завод)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала