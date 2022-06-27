Тюменская область отправила в подшефный Краснодон технику для ремонта дорог
Тюменская область отправила в подшефный Краснодон в ЛНР технику для ремонта дорог
Взорванная дорога на окраине города Горское. Архивное фото
ТЮМЕНЬ, 27 июн - РИА Новости. Специализированная техника из Тюменской области прибыла в Луганскую Народную Республику для проведения капремонта дорог в Краснодоне, Молодогвардейске и Суходольске, сообщает пресс-служба администрации Краснодона и Краснодонского района.
Специализированная техника из российского региона в ЛНР направлена в рамках соглашения о сотрудничестве и взаимопомощи между правительством Тюменской области и администрацией города Краснодона и Краснодонского района.
"После ряда встреч со специалистами Тюменской области, в рамках которых обсуждался вопрос ремонта дорог, были определены участки дорог, объемы предстоящих работ и нужные для реализации намеченного ресурсы. Вчера вся необходимая техника приехала в Краснодон. Уже завтра начнутся дорожные работы. Эта колоссальная поддержка Российской Федерации. Спасибо за нее", - цитирует слова главы горрайадминистрации Сергея Козенко пресс-служба.
Отмечается, что всего прибыло 25 единиц специализированной техники, в том числе асфальтоукладчик, фреза, комбинированная дорожная машина, гудронатор, катки, КамАЗы и другие машины.
Ранее сообщалось, что губернатор Тюменской области Александр Моор 5 июня обсудил сотрудничество с главой ЛНР Леонидом Пасечником в Луганске, а также подписал соглашение о взаимодействии с главой администрации Краснодона и Краснодонского района Сергеем Козенко.
Решение о сотрудничестве между Тюменской областью, Краснодоном и Краснодонским районом правительство российского региона совместно с депутатами областной думы приняло 26 мая. Тогда же тюменский губернатор заявил, что возглавляемый им регион готов помочь жителям ЛНР налаживать мирную жизнь и восстанавливать экономику.