https://ria.ru/20220627/krasnodon-1798552178.html

Тюменская область отправила в подшефный Краснодон технику для ремонта дорог

Тюменская область отправила в подшефный Краснодон технику для ремонта дорог - РИА Новости, 27.06.2022

Тюменская область отправила в подшефный Краснодон технику для ремонта дорог

Специализированная техника из Тюменской области прибыла в Луганскую Народную Республику для проведения капремонта дорог в Краснодоне, Молодогвардейске и... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T19:43

2022-06-27T19:43

2022-06-27T19:43

специальная военная операция на украине

жкх

александр моор

леонид пасечник

краснодон

тюменская область

луганская народная республика

камаз (завод)

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ТЮМЕНЬ, 27 июн - РИА Новости. Специализированная техника из Тюменской области прибыла в Луганскую Народную Республику для проведения капремонта дорог в Краснодоне, Молодогвардейске и Суходольске, сообщает пресс-служба администрации Краснодона и Краснодонского района.Специализированная техника из российского региона в ЛНР направлена в рамках соглашения о сотрудничестве и взаимопомощи между правительством Тюменской области и администрацией города Краснодона и Краснодонского района.Отмечается, что всего прибыло 25 единиц специализированной техники, в том числе асфальтоукладчик, фреза, комбинированная дорожная машина, гудронатор, катки, КамАЗы и другие машины.Ранее сообщалось, что губернатор Тюменской области Александр Моор 5 июня обсудил сотрудничество с главой ЛНР Леонидом Пасечником в Луганске, а также подписал соглашение о взаимодействии с главой администрации Краснодона и Краснодонского района Сергеем Козенко.Решение о сотрудничестве между Тюменской областью, Краснодоном и Краснодонским районом правительство российского региона совместно с депутатами областной думы приняло 26 мая. Тогда же тюменский губернатор заявил, что возглавляемый им регион готов помочь жителям ЛНР налаживать мирную жизнь и восстанавливать экономику.

https://ria.ru/20220608/shkoly-1793985943.html

краснодон

тюменская область

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

жкх, александр моор, леонид пасечник, краснодон, тюменская область, луганская народная республика, камаз (завод)