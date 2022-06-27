https://ria.ru/20220627/koronavirus-1798374120.html
В России за сутки госпитализировали 617 пациентов с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 617 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 27.06.2022
В России за сутки госпитализировали 617 пациентов с COVID-19
За сутки в России госпитализированы 617 человек с COVID-19, на 1,8% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T12:06
2022-06-27T12:06
2022-06-27T12:06
распространение коронавируса
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коронавирус covid-19
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. За сутки в России госпитализированы 617 человек с COVID-19, на 1,8% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."По состоянию на 27 июня 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 617 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 1,8%", - говорится в сообщении.Рост числа госпитализаций отмечен в 29 регионах, снижение - в 35, ситуация не изменилась в 21 субъекте Федерации.За сутки в РФ выявлено 2 683 новых случая COVID-19, скончался 51 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.Согласно сообщению, за сутки выздоровели 2 355 человек после коронавирусной инфекции, что на 13,2% меньше в сравнении с 26 июня."Выявлено 2 683 новых случая COVID-19. Умер за сутки 51 человек", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220627/vrachi-1798330641.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В России за сутки госпитализировали 617 пациентов с COVID-19
В России за сутки выявили 2683 новых случая заражения коронавирусом
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости.
За сутки в России госпитализированы 617 человек с COVID-19, на 1,8% меньше, чем накануне, сообщили
журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"По состоянию на 27 июня 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 617 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 1,8%", - говорится в сообщении.
Рост числа госпитализаций отмечен в 29 регионах, снижение - в 35, ситуация не изменилась в 21 субъекте Федерации.
За сутки в РФ
выявлено 2 683 новых случая COVID-19, скончался 51 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Согласно сообщению, за сутки выздоровели 2 355 человек после коронавирусной инфекции, что на 13,2% меньше в сравнении с 26 июня.
"Выявлено 2 683 новых случая COVID-19. Умер за сутки 51 человек", - говорится в сообщении.