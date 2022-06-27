https://ria.ru/20220627/koronavirus-1798374120.html

В России за сутки госпитализировали 617 пациентов с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 617 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 27.06.2022

В России за сутки госпитализировали 617 пациентов с COVID-19

За сутки в России госпитализированы 617 человек с COVID-19, на 1,8% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T12:06

2022-06-27T12:06

2022-06-27T12:06

распространение коронавируса

россия

общество

здоровье - общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760287219_0:0:2898:1631_1920x0_80_0_0_45fd6bfd3395b5d59769933b621fa5d6.jpg

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. За сутки в России госпитализированы 617 человек с COVID-19, на 1,8% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."По состоянию на 27 июня 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 617 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 1,8%", - говорится в сообщении.Рост числа госпитализаций отмечен в 29 регионах, снижение - в 35, ситуация не изменилась в 21 субъекте Федерации.За сутки в РФ выявлено 2 683 новых случая COVID-19, скончался 51 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.Согласно сообщению, за сутки выздоровели 2 355 человек после коронавирусной инфекции, что на 13,2% меньше в сравнении с 26 июня."Выявлено 2 683 новых случая COVID-19. Умер за сутки 51 человек", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220627/vrachi-1798330641.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии