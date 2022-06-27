https://ria.ru/20220627/konkurs-1798348306.html

Стали известны лауреаты конкурса Рахманинова в номинации "Фортепиано"

Стали известны лауреаты конкурса Рахманинова в номинации "Фортепиано" - РИА Новости, 27.06.2022

Стали известны лауреаты конкурса Рахманинова в номинации "Фортепиано"

Две первые премии Международного конкурса пианистов, композиторов и дирижеров имени Рахманинова в номинации "Фортепиано" присуждены россиянам Александру Ключко... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T11:27

2022-06-27T11:27

2022-06-27T13:30

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Две первые премии Международного конкурса пианистов, композиторов и дирижеров имени Рахманинова в номинации "Фортепиано" присуждены россиянам Александру Ключко и Ивану Бессонову, лауреатов объявил народный артист РФ, пианист Денис Мацуев.Им вручат 30 тысяч долларов и золотую медаль.Сюаньи Мао из Китая и Арсений Тарасевич-Николаев из России, ставшие обладателями второй премии, получают 20 тысяч долларов и серебряную медаль, а лауреаты третьей премии Илья Папоян, Константин Хачикян и Ева Геворгян из России, — 10 тысяч долларов и бронзовую медаль.Четвертая и пятая премии в направлении "Фортепиано" не присуждены. Эстефан Вергар Яцекив из Бразилии получил шестую премию и три тысячи долларов.В составе жюри направления "Фортепиано" — десять артистов. Его председатель — Денис Мацуев. Также в числе жюри — профессор Московской консерватории Владимир Тропп, заслуженный артист РФ, директор Центральной музыкальной школы в Москве Валерий Пясецкий, народный артист РФ Владимир Овчинников, почетный профессор Токийского университета искусств Максим Могилевский, председатель жюри конкурса "Русская музыка" в Калифорнии Владимир Виардо и заслуженный артист РФ Борис Березовский.Международный конкурс пианистов, композиторов и дирижеров имени Рахманинова проходит с 14 по 27 июня в Москве на сценах Московской консерватории, Концертных залов имени Чайковского и Рахманинова (Филармония-2). Мероприятие учредили в 2021 году по предложению народного артиста России Дениса Мацуева в преддверии 150-летия со дня рождения Рахманинова.Церемония награждения лауреатов по всем конкурсным специальностям пройдет 27 июня в 12.00 в Доме Пашкова в Москве. В 19.00 лауреаты выступят на гала-концерте в Большом зале Московской консерватории.

https://ria.ru/20220627/konkurs-1798343775.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, музыка, денис мацуев, россия, москва, сергей рахманинов, бразилия