https://ria.ru/20220627/kolumbiya-1798287499.html

СМИ: при обрушении трибун на корриде в Колумбии погибли четыре человека

СМИ: при обрушении трибун на корриде в Колумбии погибли четыре человека - РИА Новости, 27.06.2022

СМИ: при обрушении трибун на корриде в Колумбии погибли четыре человека

Четыре человека погибли и 150 получили травмы после обрушения трибун на импровизированной арене для корриды в колумбийской провинции Толима, под завалами... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T01:44

2022-06-27T01:44

2022-06-27T01:44

в мире

колумбия

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МЕХИКО, 27 июн - РИА Новости. Четыре человека погибли и 150 получили травмы после обрушения трибун на импровизированной арене для корриды в колумбийской провинции Толима, под завалами остаются два человека, сообщила местная радиостанция Ondas de Ibague.По информации СМИ, под завалами остаются два человека, спасательные работы продолжаются.Корралеха - это традиционная уличная коррида в Колумбии, для которой возводятся временные трибуны. В некоторых регионах убивать животных на корралехе запрещено - уставших быков после игры уводят с арены и заменяют другими. При этом часты случаи гибели тореадоров.

колумбия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, колумбия