Рейтинг@Mail.ru
СМИ: при обрушении трибун на корриде в Колумбии погибли четыре человека - РИА Новости, 27.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220627/kolumbiya-1798287499.html
СМИ: при обрушении трибун на корриде в Колумбии погибли четыре человека
СМИ: при обрушении трибун на корриде в Колумбии погибли четыре человека - РИА Новости, 27.06.2022
СМИ: при обрушении трибун на корриде в Колумбии погибли четыре человека
Четыре человека погибли и 150 получили травмы после обрушения трибун на импровизированной арене для корриды в колумбийской провинции Толима, под завалами... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T01:44
2022-06-27T01:44
в мире
колумбия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106759/50/1067595015_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_b86393b21b9f2fe5cdc9048b326e425a.jpg
МЕХИКО, 27 июн - РИА Новости. Четыре человека погибли и 150 получили травмы после обрушения трибун на импровизированной арене для корриды в колумбийской провинции Толима, под завалами остаются два человека, сообщила местная радиостанция Ondas de Ibague.По информации СМИ, под завалами остаются два человека, спасательные работы продолжаются.Корралеха - это традиционная уличная коррида в Колумбии, для которой возводятся временные трибуны. В некоторых регионах убивать животных на корралехе запрещено - уставших быков после игры уводят с арены и заменяют другими. При этом часты случаи гибели тореадоров.
колумбия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106759/50/1067595015_139:0:2362:1667_1920x0_80_0_0_6c9548dba2aef3ecb352868cfca2066c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, колумбия
01:44 27.06.2022
 
СМИ: при обрушении трибун на корриде в Колумбии погибли четыре человека

Ondas de Ibague: при обрушении трибун на корриде в Колумбии погибли четыре человека

© AP Photo / Daniel Ochoa de OlzaКоррида
Коррида - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© AP Photo / Daniel Ochoa de Olza
Коррида. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 27 июн - РИА Новости. Четыре человека погибли и 150 получили травмы после обрушения трибун на импровизированной арене для корриды в колумбийской провинции Толима, под завалами остаются два человека, сообщила местная радиостанция Ondas de Ibague.
"По последней информации, погибли четыре человека - три взрослых и несовершеннолетний, еще 150 ранены", - сообщила радиостанция со ссылкой на заведующую больницей Сан-Рафаэль Патрисию Энао.
По информации СМИ, под завалами остаются два человека, спасательные работы продолжаются.
Корралеха - это традиционная уличная коррида в Колумбии, для которой возводятся временные трибуны. В некоторых регионах убивать животных на корралехе запрещено - уставших быков после игры уводят с арены и заменяют другими. При этом часты случаи гибели тореадоров.
 
В миреКолумбия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала