СМИ: при обрушении трибун на корриде в Колумбии погибли четыре человека
Ondas de Ibague: при обрушении трибун на корриде в Колумбии погибли четыре человека
© AP Photo / Daniel Ochoa de OlzaКоррида
© AP Photo / Daniel Ochoa de Olza
Коррида. Архивное фото
МЕХИКО, 27 июн - РИА Новости. Четыре человека погибли и 150 получили травмы после обрушения трибун на импровизированной арене для корриды в колумбийской провинции Толима, под завалами остаются два человека, сообщила местная радиостанция Ondas de Ibague.
"По последней информации, погибли четыре человека - три взрослых и несовершеннолетний, еще 150 ранены", - сообщила радиостанция со ссылкой на заведующую больницей Сан-Рафаэль Патрисию Энао.
По информации СМИ, под завалами остаются два человека, спасательные работы продолжаются.
Корралеха - это традиционная уличная коррида в Колумбии, для которой возводятся временные трибуны. В некоторых регионах убивать животных на корралехе запрещено - уставших быков после игры уводят с арены и заменяют другими. При этом часты случаи гибели тореадоров.