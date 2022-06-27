https://ria.ru/20220627/kiev-1798516529.html
В Пентагоне считают, что жилой дом в Киеве не был целью России
В Пентагоне считают, что жилой дом в Киеве не был целью России - РИА Новости, 27.06.2022
В Пентагоне считают, что жилой дом в Киеве не был целью России
Пентагон считает, что жилой дом в Киеве не был целью российских военных и пострадал при попытке нанести удар по предприятию, выпускающему боеприпасы, сообщил... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T17:58
2022-06-27T17:58
2022-06-27T18:14
специальная военная операция на украине
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ВАШИНГТОН, 27 июн – РИА Новости. Пентагон считает, что жилой дом в Киеве не был целью российских военных и пострадал при попытке нанести удар по предприятию, выпускающему боеприпасы, сообщил журналистам источник в министерстве обороны США.Министерство обороны РФ ранее сообщило о ракетном ударе по цехам ракетно-строительной корпорации "Артем" в Шевченковском районе Киева, где производились боеприпасы для украинских реактивных систем залпового огня. Российские военные утверждают, что на жилой дом упала одна из зенитных ракет, с помощью которых украинцы пытались парировать удар."Эти квартиры примыкали или располагались рядом с заводом, где, как мы знаем, производятся боеприпасы для украинцев. Это указывает на то, что в этом случае, в частности, они пытались поразить военную цель", - сказал источник в ходе телефонного брифинга. По его словам, США якобы знают о пострадавших среди гражданского населения при обстреле, который произошел в воскресенье.
https://ria.ru/20220627/bezopasnost-1798413570.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, в мире, россия, киев, сша, пентагон, ситуация в днр и лнр
17:58 27.06.2022 (обновлено: 18:14 27.06.2022)
В Пентагоне считают, что жилой дом в Киеве не был целью России
Пентагон: жилой дом в Киеве пострадал при ударе по заводу, выпускающему боеприпасы