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В Пентагоне считают, что жилой дом в Киеве не был целью России - РИА Новости, 27.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220627/kiev-1798516529.html
В Пентагоне считают, что жилой дом в Киеве не был целью России
В Пентагоне считают, что жилой дом в Киеве не был целью России - РИА Новости, 27.06.2022
В Пентагоне считают, что жилой дом в Киеве не был целью России
Пентагон считает, что жилой дом в Киеве не был целью российских военных и пострадал при попытке нанести удар по предприятию, выпускающему боеприпасы, сообщил... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T17:58
2022-06-27T18:14
специальная военная операция на украине
украина
в мире
россия
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сша
пентагон
ситуация в днр и лнр
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ВАШИНГТОН, 27 июн – РИА Новости. Пентагон считает, что жилой дом в Киеве не был целью российских военных и пострадал при попытке нанести удар по предприятию, выпускающему боеприпасы, сообщил журналистам источник в министерстве обороны США.Министерство обороны РФ ранее сообщило о ракетном ударе по цехам ракетно-строительной корпорации "Артем" в Шевченковском районе Киева, где производились боеприпасы для украинских реактивных систем залпового огня. Российские военные утверждают, что на жилой дом упала одна из зенитных ракет, с помощью которых украинцы пытались парировать удар."Эти квартиры примыкали или располагались рядом с заводом, где, как мы знаем, производятся боеприпасы для украинцев. Это указывает на то, что в этом случае, в частности, они пытались поразить военную цель", - сказал источник в ходе телефонного брифинга. По его словам, США якобы знают о пострадавших среди гражданского населения при обстреле, который произошел в воскресенье.
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украина, в мире, россия, киев, сша, пентагон, ситуация в днр и лнр
17:58 27.06.2022 (обновлено: 18:14 27.06.2022)
 
В Пентагоне считают, что жилой дом в Киеве не был целью России

Пентагон: жилой дом в Киеве пострадал при ударе по заводу, выпускающему боеприпасы

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 июн – РИА Новости. Пентагон считает, что жилой дом в Киеве не был целью российских военных и пострадал при попытке нанести удар по предприятию, выпускающему боеприпасы, сообщил журналистам источник в министерстве обороны США.
Министерство обороны РФ ранее сообщило о ракетном ударе по цехам ракетно-строительной корпорации "Артем" в Шевченковском районе Киева, где производились боеприпасы для украинских реактивных систем залпового огня. Российские военные утверждают, что на жилой дом упала одна из зенитных ракет, с помощью которых украинцы пытались парировать удар.
"Эти квартиры примыкали или располагались рядом с заводом, где, как мы знаем, производятся боеприпасы для украинцев. Это указывает на то, что в этом случае, в частности, они пытались поразить военную цель", - сказал источник в ходе телефонного брифинга. По его словам, США якобы знают о пострадавших среди гражданского населения при обстреле, который произошел в воскресенье.
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