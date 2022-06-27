https://ria.ru/20220627/iran-1798554495.html
Переговоры по ядерному досье Ирана начнутся в Катаре, пишут СМИ
Переговоры по ядерному досье Ирана начнутся в Катаре, пишут СМИ - РИА Новости, 27.06.2022
Переговоры по ядерному досье Ирана начнутся в Катаре, пишут СМИ
Переговоры по ядерному досье Ирана начнутся во вторник в столице Катара Дохе, сообщил источник в МИД Ирана Иранскому агентству новостей IRNA. РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T19:53
2022-06-27T19:53
2022-06-27T19:58
в мире
цены на нефть
иран
катар
персидский залив
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149598/67/1495986720_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_39c8cf7c7ed5478a31ed801d5cf652ed.jpg
ДОХА, 27 июн- РИА Новости. Переговоры по ядерному досье Ирана начнутся во вторник в столице Катара Дохе, сообщил источник в МИД Ирана Иранскому агентству новостей IRNA.Ранее иранские официальные источники сообщали, что переговоры по иранскому ядерному досье будут перенесены в одно из государств Персидского залива и начнутся на этой неделе.Катар в последнее время предпринимает активные посреднические усилия между Ираном и западными странами, чтобы достигнуть соглашения по иранской ядерной программе в обмен на снятие с Тегерана западных санкций.
https://radiosputnik.ria.ru/20220625/yadernoe-oruzhie-1798133069.html
иран
катар
персидский залив
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149598/67/1495986720_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_805dcd280065bc94ad107f0d2e31fdcc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, цены на нефть, иран, катар, персидский залив
19:53 27.06.2022 (обновлено: 19:58 27.06.2022)
Переговоры по ядерному досье Ирана начнутся в Катаре, пишут СМИ
Агентство IRNA: переговоры по ядерному досье Ирана начнутся в Катаре