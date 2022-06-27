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Переговоры по ядерному досье Ирана начнутся в Катаре, пишут СМИ - РИА Новости, 27.06.2022
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Переговоры по ядерному досье Ирана начнутся в Катаре, пишут СМИ
Переговоры по ядерному досье Ирана начнутся в Катаре, пишут СМИ - РИА Новости, 27.06.2022
Переговоры по ядерному досье Ирана начнутся в Катаре, пишут СМИ
Переговоры по ядерному досье Ирана начнутся во вторник в столице Катара Дохе, сообщил источник в МИД Ирана Иранскому агентству новостей IRNA. РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T19:53
2022-06-27T19:58
в мире
цены на нефть
иран
катар
персидский залив
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ДОХА, 27 июн- РИА Новости. Переговоры по ядерному досье Ирана начнутся во вторник в столице Катара Дохе, сообщил источник в МИД Ирана Иранскому агентству новостей IRNA.Ранее иранские официальные источники сообщали, что переговоры по иранскому ядерному досье будут перенесены в одно из государств Персидского залива и начнутся на этой неделе.Катар в последнее время предпринимает активные посреднические усилия между Ираном и западными странами, чтобы достигнуть соглашения по иранской ядерной программе в обмен на снятие с Тегерана западных санкций.
https://radiosputnik.ria.ru/20220625/yadernoe-oruzhie-1798133069.html
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в мире, цены на нефть, иран, катар, персидский залив
19:53 27.06.2022 (обновлено: 19:58 27.06.2022)
 
Переговоры по ядерному досье Ирана начнутся в Катаре, пишут СМИ

Агентство IRNA: переговоры по ядерному досье Ирана начнутся в Катаре

© РИА Новости / Абдулкадер Хадж / Перейти в фотобанкРайон Вест-Бэй города Доха, Катар
Район Вест-Бэй города Доха, Катар - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© РИА Новости / Абдулкадер Хадж
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Район Вест-Бэй города Доха, Катар. Архивное фото
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ДОХА, 27 июн- РИА Новости. Переговоры по ядерному досье Ирана начнутся во вторник в столице Катара Дохе, сообщил источник в МИД Ирана Иранскому агентству новостей IRNA.
"Переговоры по ядерной программе Ирана с целью снятия американских санкций начнутся во вторник в Катаре", - отметил источник.
Ранее иранские официальные источники сообщали, что переговоры по иранскому ядерному досье будут перенесены в одно из государств Персидского залива и начнутся на этой неделе.
Катар в последнее время предпринимает активные посреднические усилия между Ираном и западными странами, чтобы достигнуть соглашения по иранской ядерной программе в обмен на снятие с Тегерана западных санкций.
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В миреЦены на нефтьИранКатарПерсидский залив
 
 
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