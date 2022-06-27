https://ria.ru/20220627/iran-1798554495.html

Переговоры по ядерному досье Ирана начнутся в Катаре, пишут СМИ

Переговоры по ядерному досье Ирана начнутся в Катаре, пишут СМИ - РИА Новости, 27.06.2022

Переговоры по ядерному досье Ирана начнутся в Катаре, пишут СМИ

Переговоры по ядерному досье Ирана начнутся во вторник в столице Катара Дохе, сообщил источник в МИД Ирана Иранскому агентству новостей IRNA. РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T19:53

2022-06-27T19:53

2022-06-27T19:58

в мире

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иран

катар

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ДОХА, 27 июн- РИА Новости. Переговоры по ядерному досье Ирана начнутся во вторник в столице Катара Дохе, сообщил источник в МИД Ирана Иранскому агентству новостей IRNA.Ранее иранские официальные источники сообщали, что переговоры по иранскому ядерному досье будут перенесены в одно из государств Персидского залива и начнутся на этой неделе.Катар в последнее время предпринимает активные посреднические усилия между Ираном и западными странами, чтобы достигнуть соглашения по иранской ядерной программе в обмен на снятие с Тегерана западных санкций.

https://radiosputnik.ria.ru/20220625/yadernoe-oruzhie-1798133069.html

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персидский залив

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в мире, цены на нефть, иран, катар, персидский залив