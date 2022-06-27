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Фестиваль Hot Moscow Fest в Москве перенесли на август - РИА Новости, 27.06.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220627/hotmoscowfest-1798490771.html
Фестиваль Hot Moscow Fest в Москве перенесли на август
Фестиваль Hot Moscow Fest в Москве перенесли на август - РИА Новости, 27.06.2022
Фестиваль Hot Moscow Fest в Москве перенесли на август
Мультиформатный фестиваль Hot Moscow Fest, ранее запланированный на 8-10 июля, перенесен на конец августа, сообщает пресс-служба фестиваля. РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T17:12
2022-06-27T17:13
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шоу-бизнес
москва
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Мультиформатный фестиваль Hot Moscow Fest, ранее запланированный на 8-10 июля, перенесен на конец августа, сообщает пресс-служба фестиваля.Уточняется, что мероприятие пройдет на стадионе "Открытие Банк Арена", всего на нем выступит порядка 40 российских артистов, а хедлайнером фестиваля станет Мот.Также в рамках фестиваля запланированы мастер-классы, лекции, дискуссии.
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знаменитости, шоу-бизнес, москва, куда сходить , музыка
17:12 27.06.2022 (обновлено: 17:13 27.06.2022)
 
Фестиваль Hot Moscow Fest в Москве перенесли на август

Фестиваль Hot Moscow Fest в Москве перенесли с июля на август, хедлайнером станет Мот

© HOT-FESTФестиваль Hot Moscow Fest
Фестиваль Hot Moscow Fest
© HOT-FEST
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Мультиформатный фестиваль Hot Moscow Fest, ранее запланированный на 8-10 июля, перенесен на конец августа, сообщает пресс-служба фестиваля.

"Фестиваль Hot Moscow Fest изменил даты и пройдет в конце лета, 26-28 августа", – говорится в сообщении.

Уточняется, что мероприятие пройдет на стадионе "Открытие Банк Арена", всего на нем выступит порядка 40 российских артистов, а хедлайнером фестиваля станет Мот.
Также в рамках фестиваля запланированы мастер-классы, лекции, дискуссии.
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