https://ria.ru/20220627/hotmoscowfest-1798490771.html

Фестиваль Hot Moscow Fest в Москве перенесли на август

Фестиваль Hot Moscow Fest в Москве перенесли на август - РИА Новости, 27.06.2022

Фестиваль Hot Moscow Fest в Москве перенесли на август

Мультиформатный фестиваль Hot Moscow Fest, ранее запланированный на 8-10 июля, перенесен на конец августа, сообщает пресс-служба фестиваля. РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T17:12

2022-06-27T17:12

2022-06-27T17:13

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Мультиформатный фестиваль Hot Moscow Fest, ранее запланированный на 8-10 июля, перенесен на конец августа, сообщает пресс-служба фестиваля.Уточняется, что мероприятие пройдет на стадионе "Открытие Банк Арена", всего на нем выступит порядка 40 российских артистов, а хедлайнером фестиваля станет Мот.Также в рамках фестиваля запланированы мастер-классы, лекции, дискуссии.

https://ria.ru/20220607/manizha-1793764589.html

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Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, шоу-бизнес, москва, куда сходить , музыка