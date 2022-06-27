https://ria.ru/20220627/gumpomosch-1798554903.html

"Единая Россия" направила более 300 тонн гумпомощи на Донбасс

"Единая Россия" направила более 300 тонн гумпомощи на Донбасс - РИА Новости, 27.06.2022

"Единая Россия" направила более 300 тонн гумпомощи на Донбасс

Более 300 тонн гуманитарной помощи отправила партия "Единая Россия" на Донбасс по линии Москвы и городского отделения ЕР, рассказал секретарь генсовета партии... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T19:55

2022-06-27T19:55

2022-06-27T19:55

специальная военная операция на украине

здоровье - общество

мариуполь

луганск

херсон

андрей турчак

единая россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786174228_42:0:1953:1075_1920x0_80_0_0_c90654ead093f043b12d766ab02cb0a6.jpg

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Более 300 тонн гуманитарной помощи отправила партия "Единая Россия" на Донбасс по линии Москвы и городского отделения ЕР, рассказал секретарь генсовета партии Андрей Турчак.Он отметил, что московское отделение партии активно участвует в гуманитарной миссии."Московские волонтеры помогают в восстановлении Мариуполя, Херсона, Луганска и других городов. Поддерживают раненых в госпиталях. Проводят огромную информационную работу. Хотелось бы сегодня в этом зале, пользуясь случаем поблагодарить каждого из вас, коллективы, которые вы представляете, сказать огромное человеческое спасибо, очень важна рука помощи, которую мы с вами протянули, помощь, которую мы с вами продолжаем оказывать, помощь, которую мы будем оказывать до тех пор, пока в ней будут нуждаться", - добавил Турчак.

мариуполь

луганск

херсон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

здоровье - общество, мариуполь, луганск, херсон, андрей турчак, единая россия