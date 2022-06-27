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"Единая Россия" направила более 300 тонн гумпомощи на Донбасс - РИА Новости, 27.06.2022
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"Единая Россия" направила более 300 тонн гумпомощи на Донбасс
"Единая Россия" направила более 300 тонн гумпомощи на Донбасс - РИА Новости, 27.06.2022
"Единая Россия" направила более 300 тонн гумпомощи на Донбасс
Более 300 тонн гуманитарной помощи отправила партия "Единая Россия" на Донбасс по линии Москвы и городского отделения ЕР, рассказал секретарь генсовета партии... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T19:55
2022-06-27T19:55
специальная военная операция на украине
здоровье - общество
мариуполь
луганск
херсон
андрей турчак
единая россия
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Более 300 тонн гуманитарной помощи отправила партия "Единая Россия" на Донбасс по линии Москвы и городского отделения ЕР, рассказал секретарь генсовета партии Андрей Турчак.Он отметил, что московское отделение партии активно участвует в гуманитарной миссии."Московские волонтеры помогают в восстановлении Мариуполя, Херсона, Луганска и других городов. Поддерживают раненых в госпиталях. Проводят огромную информационную работу. Хотелось бы сегодня в этом зале, пользуясь случаем поблагодарить каждого из вас, коллективы, которые вы представляете, сказать огромное человеческое спасибо, очень важна рука помощи, которую мы с вами протянули, помощь, которую мы с вами продолжаем оказывать, помощь, которую мы будем оказывать до тех пор, пока в ней будут нуждаться", - добавил Турчак.
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здоровье - общество, мариуполь, луганск, херсон, андрей турчак, единая россия
19:55 27.06.2022
 
"Единая Россия" направила более 300 тонн гумпомощи на Донбасс

Секретарь генсовета ЕР Турчак: партия отправила на Донбасс более 300 тонн гумпомощи

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкНадпись "Своих не бросаем" на вагоне с гуманитарной помощью жителям Донецкой и Луганской народных республик
Надпись Своих не бросаем на вагоне с гуманитарной помощью жителям Донецкой и Луганской народных республик - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Надпись "Своих не бросаем" на вагоне с гуманитарной помощью жителям Донецкой и Луганской народных республик. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Более 300 тонн гуманитарной помощи отправила партия "Единая Россия" на Донбасс по линии Москвы и городского отделения ЕР, рассказал секретарь генсовета партии Андрей Турчак.
"По линии Москвы и городского отделения Единой России на Донбасс направлено более 300 тонн гуманитарной помощи", - сказал Турчак.
Он отметил, что московское отделение партии активно участвует в гуманитарной миссии.
"Московские волонтеры помогают в восстановлении Мариуполя, Херсона, Луганска и других городов. Поддерживают раненых в госпиталях. Проводят огромную информационную работу. Хотелось бы сегодня в этом зале, пользуясь случаем поблагодарить каждого из вас, коллективы, которые вы представляете, сказать огромное человеческое спасибо, очень важна рука помощи, которую мы с вами протянули, помощь, которую мы с вами продолжаем оказывать, помощь, которую мы будем оказывать до тех пор, пока в ней будут нуждаться", - добавил Турчак.
Пункты сбора гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса
15 марта, 11:57Инфографика
Пункты сбора гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса
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Специальная военная операция на УкраинеЗдоровье - ОбществоМариупольЛуганскХерсонАндрей ТурчакЕдиная Россия
 
 
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