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Около 230 грузовиков из Калининградской области стоят на границе с Литвой - РИА Новости, 27.06.2022
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Около 230 грузовиков из Калининградской области стоят на границе с Литвой
Около 230 грузовиков из Калининградской области стоят на границе с Литвой - РИА Новости, 27.06.2022
Около 230 грузовиков из Калининградской области стоят на границе с Литвой
В очереди на российско-литовской границе стоят 230 фур, ожидающих выезда из Калининградской области, сообщила пресс-служба региональной таможни. РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T14:47
2022-06-27T14:47
экономика
россия
литва
калининградская область
евросоюз
санкции в отношении россии
санкции
в мире
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КАЛИНИНГРАД, 27 июн - РИА Новости. В очереди на российско-литовской границе стоят 230 фур, ожидающих выезда из Калининградской области, сообщила пресс-служба региональной таможни.Очереди из фур на российско-литовской границе в Калининградской области на пункте пропуска Чернышевское появились несколько дней назад, так, 22 июня выезда из региона ожидали 110 грузовиков, 23 июня – 150, 25 июня в очереди скопилось 250 фур. В пресс-службе региональной таможни отмечали, что число пропускаемых фур из области снижено из-за сбоя на литовской таможне."По состоянию на 9.00 27 июня сотрудники ТП МАПП Чернышевское оформили за сутки 228 большегрузов, следовавших на территорию Калининградской области, и 235 грузовиков, выезжающих в Литовскую Республику. Въезда в Российскую Федерацию ожидает 10 транспортных средств, выезда – 230", - сообщили в пресс-службе областной таможни.В начале мая на российско-литовской границе на въезд в РФ наблюдалась очередь из 470 грузовиков. Калининградские дальнобойщики сообщали, что стоять там приходилось по несколько суток. Для борьбы с очередями из большегрузов была усилена работа таможни, увеличено число сотрудников. Региональные власти называли одной из причин очередей на погранпереходе короткие сроки таможенного транзита – двое суток.Евросоюз прекратил пускать в европейские страны грузовой автотранспорт, зарегистрированный в РФ, ещё в начале апреля. Однако для транзита товаров в Калининградскую область тогда сделали исключение. Сейчас объявленный Литвой запрет касается всего грузового транзита грузов, попавших под санкции Евросоюза. Литовские железные дороги ранее уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС.Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Посол ЕС в России Маркус Эдерер был вызван в МИД во вторник из-за ограничения транзита. Российская сторона в ходе беседы потребовала немедленно возобновить калининградский транзит, иначе последуют ответные меры. Литовские власти отрицают нарушение договора о транзите и утверждают, что только выполняли санкции ЕС. Губернатор области Антон Алиханов заявил, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами из-за ограничения транзита через Литву. Перевозка нефтепродуктов в Калининградскую область через Литву продолжается, их транзит не ограничен до 10 августа.
https://ria.ru/20220627/tranzit-1798397235.html
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экономика, россия, литва, калининградская область, евросоюз, санкции в отношении россии, санкции, в мире
14:47 27.06.2022
 
Около 230 грузовиков из Калининградской области стоят на границе с Литвой

Порядка 230 грузовиков из Калининградской области стоят в очереди на границе с Литвой

© РИА Новости / Владимир Корнев / Перейти в фотобанкГрузовики в очереди на пересечение границы
Грузовики в очереди на пересечение границы - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© РИА Новости / Владимир Корнев
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Грузовики в очереди на пересечение границы. Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 27 июн - РИА Новости. В очереди на российско-литовской границе стоят 230 фур, ожидающих выезда из Калининградской области, сообщила пресс-служба региональной таможни.
Очереди из фур на российско-литовской границе в Калининградской области на пункте пропуска Чернышевское появились несколько дней назад, так, 22 июня выезда из региона ожидали 110 грузовиков, 23 июня – 150, 25 июня в очереди скопилось 250 фур. В пресс-службе региональной таможни отмечали, что число пропускаемых фур из области снижено из-за сбоя на литовской таможне.
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"По состоянию на 9.00 27 июня сотрудники ТП МАПП Чернышевское оформили за сутки 228 большегрузов, следовавших на территорию Калининградской области, и 235 грузовиков, выезжающих в Литовскую Республику. Въезда в Российскую Федерацию ожидает 10 транспортных средств, выезда – 230", - сообщили в пресс-службе областной таможни.
В начале мая на российско-литовской границе на въезд в РФ наблюдалась очередь из 470 грузовиков. Калининградские дальнобойщики сообщали, что стоять там приходилось по несколько суток. Для борьбы с очередями из большегрузов была усилена работа таможни, увеличено число сотрудников. Региональные власти называли одной из причин очередей на погранпереходе короткие сроки таможенного транзита – двое суток.
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Евросоюз прекратил пускать в европейские страны грузовой автотранспорт, зарегистрированный в РФ, ещё в начале апреля. Однако для транзита товаров в Калининградскую область тогда сделали исключение. Сейчас объявленный Литвой запрет касается всего грузового транзита грузов, попавших под санкции Евросоюза. Литовские железные дороги ранее уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Посол ЕС в России Маркус Эдерер был вызван в МИД во вторник из-за ограничения транзита. Российская сторона в ходе беседы потребовала немедленно возобновить калининградский транзит, иначе последуют ответные меры. Литовские власти отрицают нарушение договора о транзите и утверждают, что только выполняли санкции ЕС. Губернатор области Антон Алиханов заявил, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами из-за ограничения транзита через Литву. Перевозка нефтепродуктов в Калининградскую область через Литву продолжается, их транзит не ограничен до 10 августа.
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