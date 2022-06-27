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Радиационный фон у ядерного центра в Харькове в норме, заявило МАГАТЭ - РИА Новости, 27.06.2022
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Радиационный фон у ядерного центра в Харькове в норме, заявило МАГАТЭ
Радиационный фон у ядерного центра в Харькове в норме, заявило МАГАТЭ - РИА Новости, 27.06.2022
Радиационный фон у ядерного центра в Харькове в норме, заявило МАГАТЭ
Радиационный фон в районе ядерного исследовательского центра в Харькове нормальный, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, комментируя утверждения... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T20:24
2022-06-27T20:24
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ВЕНА, 27 июн - РИА Новости. Радиационный фон в районе ядерного исследовательского центра в Харькове нормальный, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, комментируя утверждения украинских властей о якобы имевшем место обстреле центра."Украина сообщила МАГАТЭ, что в результате обстрела 25 июня была повреждена инфраструктура ядерного исследовательского центра в Харькове, в который уже ранее попадали снаряды в ходе конфликта. При этом характер объекта и нормальный радиационный фон позволяют МАГАТЭ сделать вывод об отсутствии последствий с точки зрения безопасности", - говорится в заявлении Гросси, опубликованном на сайте МАГАТЭ.Отмечается, что в воскресенье Украина также информировала агентство об очередном пролете ракеты над Южно-Украинской АЭС.При этом в заявлении МАГАТЭ не говорится о том, кто осуществлял обстрел, якобы имевший место.
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в мире, космос - риа наука, харьков, украина, магатэ, южно-украинская аэс
20:24 27.06.2022
 
Радиационный фон у ядерного центра в Харькове в норме, заявило МАГАТЭ

Директор МАГАТЭ Гросси: радиационный фон у ядерного центра в Харькове в норме

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕНА, 27 июн - РИА Новости. Радиационный фон в районе ядерного исследовательского центра в Харькове нормальный, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, комментируя утверждения украинских властей о якобы имевшем место обстреле центра.
"Украина сообщила МАГАТЭ, что в результате обстрела 25 июня была повреждена инфраструктура ядерного исследовательского центра в Харькове, в который уже ранее попадали снаряды в ходе конфликта. При этом характер объекта и нормальный радиационный фон позволяют МАГАТЭ сделать вывод об отсутствии последствий с точки зрения безопасности", - говорится в заявлении Гросси, опубликованном на сайте МАГАТЭ.
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Отмечается, что в воскресенье Украина также информировала агентство об очередном пролете ракеты над Южно-Украинской АЭС.
"Гросси вновь выразил глубокое беспокойство по поводу потенциальных серьезных рисков для ядерных объектов в случае отклонения таких ракет от траектории", - подчеркнули в МАГАТЭ.
При этом в заявлении МАГАТЭ не говорится о том, кто осуществлял обстрел, якобы имевший место.
 
В миреКосмос - РИА НаукаХарьковУкраинаМАГАТЭЮжно-Украинская АЭС
 
 
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