Радиационный фон у ядерного центра в Харькове в норме, заявило МАГАТЭ
Директор МАГАТЭ Гросси: радиационный фон у ядерного центра в Харькове в норме
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Архивное фото
ВЕНА, 27 июн - РИА Новости. Радиационный фон в районе ядерного исследовательского центра в Харькове нормальный, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, комментируя утверждения украинских властей о якобы имевшем место обстреле центра.
"Украина сообщила МАГАТЭ, что в результате обстрела 25 июня была повреждена инфраструктура ядерного исследовательского центра в Харькове, в который уже ранее попадали снаряды в ходе конфликта. При этом характер объекта и нормальный радиационный фон позволяют МАГАТЭ сделать вывод об отсутствии последствий с точки зрения безопасности", - говорится в заявлении Гросси, опубликованном на сайте МАГАТЭ.
Отмечается, что в воскресенье Украина также информировала агентство об очередном пролете ракеты над Южно-Украинской АЭС.
"Гросси вновь выразил глубокое беспокойство по поводу потенциальных серьезных рисков для ядерных объектов в случае отклонения таких ракет от траектории", - подчеркнули в МАГАТЭ.
При этом в заявлении МАГАТЭ не говорится о том, кто осуществлял обстрел, якобы имевший место.