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Радиационный фон у ядерного центра в Харькове в норме, заявило МАГАТЭ

Радиационный фон у ядерного центра в Харькове в норме, заявило МАГАТЭ - РИА Новости, 27.06.2022

Радиационный фон у ядерного центра в Харькове в норме, заявило МАГАТЭ

Радиационный фон в районе ядерного исследовательского центра в Харькове нормальный, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, комментируя утверждения... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T20:24

2022-06-27T20:24

2022-06-27T20:24

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ВЕНА, 27 июн - РИА Новости. Радиационный фон в районе ядерного исследовательского центра в Харькове нормальный, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, комментируя утверждения украинских властей о якобы имевшем место обстреле центра."Украина сообщила МАГАТЭ, что в результате обстрела 25 июня была повреждена инфраструктура ядерного исследовательского центра в Харькове, в который уже ранее попадали снаряды в ходе конфликта. При этом характер объекта и нормальный радиационный фон позволяют МАГАТЭ сделать вывод об отсутствии последствий с точки зрения безопасности", - говорится в заявлении Гросси, опубликованном на сайте МАГАТЭ.Отмечается, что в воскресенье Украина также информировала агентство об очередном пролете ракеты над Южно-Украинской АЭС.При этом в заявлении МАГАТЭ не говорится о том, кто осуществлял обстрел, якобы имевший место.

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