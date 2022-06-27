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Городские службы Москвы работают в режиме повышенной готовности из-за жары
Городские службы Москвы работают в режиме повышенной готовности из-за жары - РИА Новости, 27.06.2022
Городские службы Москвы работают в режиме повышенной готовности из-за жары
Городские службы работают в режиме повышенной готовности в связи с жарой в Москве, ожидается до плюс 33 градусов, сообщили в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T13:54
2022-06-27T13:54
2022-06-27T13:54
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Городские службы работают в режиме повышенной готовности в связи с жарой в Москве, ожидается до плюс 33 градусов, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Сегодня в городе плюс 31-33 градусов. Городские службы работают в режиме повышенной готовности", - говорится в сообщении.Отмечается, что в течение дня трижды будет проведена аэрация - она помогает охладить не только дорожное полотно, но и воздух, нагревающийся от асфальта. В ночное время с 21.00 до 06.00 был проведен полив зеленых насаждений: кустарников, деревьев, газонов и цветников."Берегите себя: избегайте длительного пребывания на улице, пейте больше воды и надевайте головные уборы", - добавили в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, общество, москва