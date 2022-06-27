https://ria.ru/20220627/gaz-1798498829.html

Премьер Черногории опасается энергетического коллапса в Европе

Премьер Черногории опасается энергетического коллапса в Европе - РИА Новости, 27.06.2022

Премьер Черногории опасается энергетического коллапса в Европе

Европу ожидает энергетический коллапс в случае остановки поставок газа из России и массового перехода на электроэнергию, заявил премьер Черногории Дритан... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T16:58

2022-06-27T16:58

2022-06-27T16:58

цены на нефть

черногория

россия

адриатическое море

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БЕЛГРАД, 27 июн – РИА Новости. Европу ожидает энергетический коллапс в случае остановки поставок газа из России и массового перехода на электроэнергию, заявил премьер Черногории Дритан Абазович.Глава правительства в понедельник выступил на "премьерском часе" в Скупщине – парламенте Черногории. Он напомнил депутатам, что сначала пандемия COVID-19, а затем конфликт на Украине и сопутствующий кризис обострили вопрос надежного энергоснабжения."Если осенью или с наступлением холодов не будет поставок газа из России к Западной Европе, на уровне, который удовлетворяет их экономику, если они перейдут на электроэнергию, нас ожидает общий энергетический коллапс. Это значит, что ни за какие деньги не сможете купить электроэнергию. Не только рост ее цены, которая в такой ситуации точно взлетит в небо, но и с деньгами не получите", - подчеркнул черногорский премьер.Он выразил надежду, что этого не произойдет, но отметил, что "серьезные страны, чья экономика базируется на природном газе", рассматривают такой сценарий."Мы не зависим от газа, не являемся частью сети (международных газопроводов), хотели бы однажды в нее войти и над этим работаем, но мы должны быть готовы к тому, что нас ожидает", - указал председатель правительства Черногории.По его словам, фокус работы кабмина должен быть не только на туризме и сельском хозяйстве, но и строительстве новых энергетических объектов."У нас есть возможность от Бога, нас всего 625 тысяч в стране, что значит – потребности не огромные, когда речь идет об электроэнергии. Все что будет сверх них, есть (в Адриатическом море) кабель к Италии, посредством него можно продавать излишки и делать бизнес", - предположил глава кабмина.В ноябре 2019 года был торжественно запущен стратегический энергетический кабель проложенный по дну Адриатического моря от Черногории до Италии. Его протяженность составляет 445 километров, мощность – 600 мегаватт. Проект стоил около 1,1 миллиарда евро, оператором является итальянская компания Terna Energy, доля черногорской госкомпании CGES – 20%.

https://ria.ru/20220627/gaz-1798293811.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

цены на нефть, черногория, россия, адриатическое море