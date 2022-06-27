https://ria.ru/20220627/gaz-1798347673.html

Цены на газ в Европе превысили 1500 долларов за тысячу кубов

Цены на газ в Европе превысили 1500 долларов за тысячу кубов - РИА Новости, 27.06.2022

Цены на газ в Европе превысили 1500 долларов за тысячу кубов

Цены на газ в Европе начали первый день торговой недели ростом, превысив 1500 долларов за тысячу кубометров, после чего несколько снизились, свидетельствуют... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T11:13

2022-06-27T11:13

2022-06-27T12:39

природный газ

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цены

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Цены на газ в Европе начали первый день торговой недели ростом, превысив 1500 долларов за тысячу кубометров, после чего несколько снизились, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Июльские фьючерсы по индексу одной из основных мировых торговых площадок TTF открыли сессию на уровне почти 1450 долларов за тысячу кубометров (+3,9% к расчетной цене пятницы — 1395,2 доллара) и уже через несколько минут ускорили темпы роста вдвое и достигли 1504,9 доллара (+7,9%). Затем стоимость несколько снизилась, но остается выше отметки в 1450 долларов.В начале марта газовые котировки в Европе из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Стоимость топлива достигла рекордного показателя в 3892 доллара 7 марта (+275% к 23 февраля), а расчетная цена по итогам дня составила 2560,7 доллара за тысячу кубометров (+146,5%).Затем топливо начало дешеветь и 6 июня впервые за три месяца опустилось ниже 900 долларов за тысячу кубометров. Минимальную с конца февраля расчетную цену зафиксировали 8 июня — 878,5 доллара за тысячу кубометров.Однако в середине июня стоимость газа вновь перешла к резкому росту и в последние дни на фоне снижения поставок из России продолжает расти. Котировки 15 июня превысили 1300 долларов, а на следующий день вплотную приблизились к отметке в 1600 долларов за тысячу кубометров. Сейчас, по словам опрошенных РИА Новости аналитиков, предпосылок для сильного снижения цен на газ на европейском рынке пока нет.

https://ria.ru/20220627/gaz-1798293811.html

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Владимир Лаврентьев

природный газ, экономика, европа, россия, в мире, цены