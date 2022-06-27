https://ria.ru/20220627/finoperatsii-1798433828.html

Финоперации России с недружественными странами сократились на 80 процентов

Финоперации России с недружественными странами сократились на 80 процентов - РИА Новости, 27.06.2022

Финоперации России с недружественными странами сократились на 80 процентов

Финансовые операции России с недружественными странами сократились на 80%, при этом с дружественными странами - выросли в несколько раз, сообщил директор... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T14:14

2022-06-27T14:14

2022-06-27T15:18

россия

экономика

владимир путин

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

юрий чиханчин

в мире

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Финансовые операции России с недружественными странами сократились на 80%, при этом с дружественными странами - выросли в несколько раз, сообщил директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным."Идет анализ финансовых потоков, в первую очередь международных. Здесь хотел бы сказать, что операции с недружественными странами сократились примерно на 80%, но необходимо отметить, что увеличилось примерно в три раза количество финансовых операций со странами Юго-Восточной Азии, арабского мира, с центрально-азиатскими странами и рядом других, то есть экономическая жизнь продолжается. Есть финансовые потоки, значит, экономика работает", - заявил он.Глава Росфинмониторинга также рассказал о финансовых потоках внутри страны. "Здесь картина следующим образом складывается: это уход части клиентов из банков, на которые наложены санкции, переход в другие банки, в том числе и с иностранным участием. Наша основная задача как раз оценить банки, куда пришел бизнес, чтобы мы не создали проблемы бизнесу", - доложил Чиханчин.

https://ria.ru/20220627/minfin-1798424989.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, экономика, владимир путин, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), юрий чиханчин, в мире