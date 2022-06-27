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Финоперации России с недружественными странами сократились на 80 процентов - РИА Новости, 27.06.2022
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Финоперации России с недружественными странами сократились на 80 процентов
Финоперации России с недружественными странами сократились на 80 процентов - РИА Новости, 27.06.2022
Финоперации России с недружественными странами сократились на 80 процентов
Финансовые операции России с недружественными странами сократились на 80%, при этом с дружественными странами - выросли в несколько раз, сообщил директор... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T14:14
2022-06-27T15:18
россия
экономика
владимир путин
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
юрий чиханчин
в мире
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Финансовые операции России с недружественными странами сократились на 80%, при этом с дружественными странами - выросли в несколько раз, сообщил директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным."Идет анализ финансовых потоков, в первую очередь международных. Здесь хотел бы сказать, что операции с недружественными странами сократились примерно на 80%, но необходимо отметить, что увеличилось примерно в три раза количество финансовых операций со странами Юго-Восточной Азии, арабского мира, с центрально-азиатскими странами и рядом других, то есть экономическая жизнь продолжается. Есть финансовые потоки, значит, экономика работает", - заявил он.Глава Росфинмониторинга также рассказал о финансовых потоках внутри страны. "Здесь картина следующим образом складывается: это уход части клиентов из банков, на которые наложены санкции, переход в другие банки, в том числе и с иностранным участием. Наша основная задача как раз оценить банки, куда пришел бизнес, чтобы мы не создали проблемы бизнесу", - доложил Чиханчин.
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россия, экономика, владимир путин, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), юрий чиханчин, в мире
14:14 27.06.2022 (обновлено: 15:18 27.06.2022)
 
Финоперации России с недружественными странами сократились на 80 процентов

Чиханчин: финансовые операции России с недружественными странами сократились на 80%

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкДенежные купюры: доллары США и евро
Денежные купюры: доллары США и евро - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Финансовые операции России с недружественными странами сократились на 80%, при этом с дружественными странами - выросли в несколько раз, сообщил директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Идет анализ финансовых потоков, в первую очередь международных. Здесь хотел бы сказать, что операции с недружественными странами сократились примерно на 80%, но необходимо отметить, что увеличилось примерно в три раза количество финансовых операций со странами Юго-Восточной Азии, арабского мира, с центрально-азиатскими странами и рядом других, то есть экономическая жизнь продолжается. Есть финансовые потоки, значит, экономика работает", - заявил он.
Глава Росфинмониторинга также рассказал о финансовых потоках внутри страны. "Здесь картина следующим образом складывается: это уход части клиентов из банков, на которые наложены санкции, переход в другие банки, в том числе и с иностранным участием. Наша основная задача как раз оценить банки, куда пришел бизнес, чтобы мы не создали проблемы бизнесу", - доложил Чиханчин.
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