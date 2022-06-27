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В Минпромторге исключили кризис оборудования в фармацевтической отрасли - РИА Новости, 27.06.2022
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В Минпромторге исключили кризис оборудования в фармацевтической отрасли
В Минпромторге исключили кризис оборудования в фармацевтической отрасли - РИА Новости, 27.06.2022
В Минпромторге исключили кризис оборудования в фармацевтической отрасли
Российские производители фармацевтической продукции сформировали достаточный запас необходимых комплектующих для оборудования, а также определили широкий список РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T12:55
2022-06-27T12:55
экономика
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
фонд развития промышленности
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Российские производители фармацевтической продукции сформировали достаточный запас необходимых комплектующих для оборудования, а также определили широкий список поставщиков, способных удовлетворить потребности отрасли, об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе Минпромторга."Российские фармпроизводители ранее, в период пандемии COVID-19, из-за введённых отдельными странами ограничительных мер, уже сталкивалась с затруднениями, связанными как с поставкой необходимого производственного оборудования, так и с его сервисным обслуживанием. Наработанный опыт в подборе аналогов необходимого оборудования и новых поставщиков позволил к настоящему времени российским производителям сформировать значительные запасы расходных материалов, а также более гибко подходить к выбору поставщиков", - заявили в пресс-службе.Кроме того, у ряда крупных производителей имеется собственный штат квалифицированных технических специалистов, способных устранять как возникающие небольшие поломки, так и проводить плановое обслуживание оборудования, пояснили в Минпромторге."В свою очередь Минпромторг России ведет работу по поиску и организации поставок необходимого оборудования от российских производителей, поставщиков из дружественных стран, а также информирует отрасль о заинтересованных в таком сотрудничестве иностранных контрагентах для выстраивания дальнейших коммерческих коммуникаций", - пояснили там.В пресс-службе ведомства напомнили, что на территории РФ производится широкий спектр фасовочно-упаковочного оборудования и оборудования для розлива, которое может применяться в том числе в фармацевтической индустрии, пояснив, что российское оборудование соответствует требованиям заказчиков и может конкурировать с европейскими поставщиками."Со своей стороны Минпромторгом России реализуются программы субсидирования, направленные на поддержку разработок новых видов оборудования, в том числе упаковочного. В целях стимулирования реализации на территории Российской Федерации инвестиционных проектов, направленных на разработку новой высокотехнологичной продукции и импортозамещение, в том упаковочного оборудования, Фонд развития промышленности предоставляет льготные займы по различным программам", - заключили в пресс-службе ведомства.
https://ria.ru/20220613/minzdrav-1794999231.html
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экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), фонд развития промышленности
12:55 27.06.2022
 
В Минпромторге исключили кризис оборудования в фармацевтической отрасли

Минпромторг: российской фармацевтической отрасли не грозит кризис оборудования

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПроизводство лекарств на фармацевтическом предприятии «Оболенское"
Производство лекарств на фармацевтическом предприятии «Оболенское - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Производство лекарств на фармацевтическом предприятии «Оболенское". Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Российские производители фармацевтической продукции сформировали достаточный запас необходимых комплектующих для оборудования, а также определили широкий список поставщиков, способных удовлетворить потребности отрасли, об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе Минпромторга.
"Российские фармпроизводители ранее, в период пандемии COVID-19, из-за введённых отдельными странами ограничительных мер, уже сталкивалась с затруднениями, связанными как с поставкой необходимого производственного оборудования, так и с его сервисным обслуживанием. Наработанный опыт в подборе аналогов необходимого оборудования и новых поставщиков позволил к настоящему времени российским производителям сформировать значительные запасы расходных материалов, а также более гибко подходить к выбору поставщиков", - заявили в пресс-службе.
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Кроме того, у ряда крупных производителей имеется собственный штат квалифицированных технических специалистов, способных устранять как возникающие небольшие поломки, так и проводить плановое обслуживание оборудования, пояснили в Минпромторге.
"В свою очередь Минпромторг России ведет работу по поиску и организации поставок необходимого оборудования от российских производителей, поставщиков из дружественных стран, а также информирует отрасль о заинтересованных в таком сотрудничестве иностранных контрагентах для выстраивания дальнейших коммерческих коммуникаций", - пояснили там.
В пресс-службе ведомства напомнили, что на территории РФ производится широкий спектр фасовочно-упаковочного оборудования и оборудования для розлива, которое может применяться в том числе в фармацевтической индустрии, пояснив, что российское оборудование соответствует требованиям заказчиков и может конкурировать с европейскими поставщиками.
"Со своей стороны Минпромторгом России реализуются программы субсидирования, направленные на поддержку разработок новых видов оборудования, в том числе упаковочного. В целях стимулирования реализации на территории Российской Федерации инвестиционных проектов, направленных на разработку новой высокотехнологичной продукции и импортозамещение, в том упаковочного оборудования, Фонд развития промышленности предоставляет льготные займы по различным программам", - заключили в пресс-службе ведомства.
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