https://ria.ru/20220627/farmatsevtika-1798396915.html

В Минпромторге исключили кризис оборудования в фармацевтической отрасли

В Минпромторге исключили кризис оборудования в фармацевтической отрасли - РИА Новости, 27.06.2022

В Минпромторге исключили кризис оборудования в фармацевтической отрасли

Российские производители фармацевтической продукции сформировали достаточный запас необходимых комплектующих для оборудования, а также определили широкий список РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T12:55

2022-06-27T12:55

2022-06-27T12:55

экономика

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

фонд развития промышленности

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/05/1744565880_0:188:2973:1860_1920x0_80_0_0_279ae7fd59a5224c07512dda53672b10.jpg

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Российские производители фармацевтической продукции сформировали достаточный запас необходимых комплектующих для оборудования, а также определили широкий список поставщиков, способных удовлетворить потребности отрасли, об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе Минпромторга."Российские фармпроизводители ранее, в период пандемии COVID-19, из-за введённых отдельными странами ограничительных мер, уже сталкивалась с затруднениями, связанными как с поставкой необходимого производственного оборудования, так и с его сервисным обслуживанием. Наработанный опыт в подборе аналогов необходимого оборудования и новых поставщиков позволил к настоящему времени российским производителям сформировать значительные запасы расходных материалов, а также более гибко подходить к выбору поставщиков", - заявили в пресс-службе.Кроме того, у ряда крупных производителей имеется собственный штат квалифицированных технических специалистов, способных устранять как возникающие небольшие поломки, так и проводить плановое обслуживание оборудования, пояснили в Минпромторге."В свою очередь Минпромторг России ведет работу по поиску и организации поставок необходимого оборудования от российских производителей, поставщиков из дружественных стран, а также информирует отрасль о заинтересованных в таком сотрудничестве иностранных контрагентах для выстраивания дальнейших коммерческих коммуникаций", - пояснили там.В пресс-службе ведомства напомнили, что на территории РФ производится широкий спектр фасовочно-упаковочного оборудования и оборудования для розлива, которое может применяться в том числе в фармацевтической индустрии, пояснив, что российское оборудование соответствует требованиям заказчиков и может конкурировать с европейскими поставщиками."Со своей стороны Минпромторгом России реализуются программы субсидирования, направленные на поддержку разработок новых видов оборудования, в том числе упаковочного. В целях стимулирования реализации на территории Российской Федерации инвестиционных проектов, направленных на разработку новой высокотехнологичной продукции и импортозамещение, в том упаковочного оборудования, Фонд развития промышленности предоставляет льготные займы по различным программам", - заключили в пресс-службе ведомства.

https://ria.ru/20220613/minzdrav-1794999231.html

https://ria.ru/20220623/lekarstva-1797586050.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), фонд развития промышленности