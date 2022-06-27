https://ria.ru/20220627/ekvador-1798581692.html

Протестующие в Эквадоре согласились на диалог с правительством

Протестующие в Эквадоре согласились на диалог с правительством - РИА Новости, 27.06.2022

Протестующие в Эквадоре согласились на диалог с правительством

Организации коренных народов Эквадора, третью неделю протестующие на улицах страны, сообщили о готовности начать переговоры с властями. РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T22:55

2022-06-27T22:55

2022-06-27T22:58

в мире

гильермо лассо

эквадор

сша

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МЕХИКО, 27 июн - РИА Новости. Организации коренных народов Эквадора, третью неделю протестующие на улицах страны, сообщили о готовности начать переговоры с властями."Коллективным решением структур CONAIE, FEINE и FENOCIN мы принимаем приглашение на встречу пяти ветвей государственной власти в 14:00. Мы будем продвигать реализацию нашей повестки из 10 пунктов и просим внимания наших мобилизованных участников", - говорится в сообщении в блоге Конфедерации индейских народов Эквадора (La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE).Протесты Конфедерации индейских народов Эквадора (La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE) против социальной и экономической политики руководства страны начались 13 июня с небольших манифестаций в 11 регионах и спустя неделю охватили всю страну.Президент страны Гильермо Лассо в пятницу в обращении к гражданам заявил, что истинным намерением участников насильственных действий, которые развернулись в городах страны, является организация переворота, предупредил об угрозе демократии в стране и разрешил полиции и армии применять в случае необходимости огнестрельное оружие взамен газового. Парламент в связи с этим обсуждает возможность вынесения импичмента Лассо.Несмотря на жесткую позицию правительства в отношении беспорядков, которые творятся на улицах страны, правительство последовательно идет навстречу протестующим, пытаясь наладить диалог. Одновременно с введением ЧС в некоторых регионах 18 июня президент Лассо утвердил срочные меры поддержки эквадорских семей - заморозку цен на топливо, отмену приватизации в коммунальной сфере, увеличение пособий, субсидии и льготные кредиты сельхозпроизводителям и списание долгов государственному Banecuador суммой до 3 тысяч долларов США. По требованию протестующих в субботу президент также отменил чрезвычайное положение.Cреди требований, которые пока не получили реакции властей - контроль стоимости товаров первой необходимости, остановка приватизации госактивов и запрет на расширение концессионных территорий для добывающих компаний.

https://ria.ru/20220627/ekvador-1798290677.html

https://ria.ru/20220625/impichment-1798033358.html

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в мире, гильермо лассо, эквадор, сша