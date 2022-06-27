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Протестующие в Эквадоре согласились на диалог с правительством - РИА Новости, 27.06.2022
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Протестующие в Эквадоре согласились на диалог с правительством
Протестующие в Эквадоре согласились на диалог с правительством - РИА Новости, 27.06.2022
Протестующие в Эквадоре согласились на диалог с правительством
Организации коренных народов Эквадора, третью неделю протестующие на улицах страны, сообщили о готовности начать переговоры с властями. РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T22:55
2022-06-27T22:58
в мире
гильермо лассо
эквадор
сша
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МЕХИКО, 27 июн - РИА Новости. Организации коренных народов Эквадора, третью неделю протестующие на улицах страны, сообщили о готовности начать переговоры с властями."Коллективным решением структур CONAIE, FEINE и FENOCIN мы принимаем приглашение на встречу пяти ветвей государственной власти в 14:00. Мы будем продвигать реализацию нашей повестки из 10 пунктов и просим внимания наших мобилизованных участников", - говорится в сообщении в блоге Конфедерации индейских народов Эквадора (La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE).Протесты Конфедерации индейских народов Эквадора (La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE) против социальной и экономической политики руководства страны начались 13 июня с небольших манифестаций в 11 регионах и спустя неделю охватили всю страну.Президент страны Гильермо Лассо в пятницу в обращении к гражданам заявил, что истинным намерением участников насильственных действий, которые развернулись в городах страны, является организация переворота, предупредил об угрозе демократии в стране и разрешил полиции и армии применять в случае необходимости огнестрельное оружие взамен газового. Парламент в связи с этим обсуждает возможность вынесения импичмента Лассо.Несмотря на жесткую позицию правительства в отношении беспорядков, которые творятся на улицах страны, правительство последовательно идет навстречу протестующим, пытаясь наладить диалог. Одновременно с введением ЧС в некоторых регионах 18 июня президент Лассо утвердил срочные меры поддержки эквадорских семей - заморозку цен на топливо, отмену приватизации в коммунальной сфере, увеличение пособий, субсидии и льготные кредиты сельхозпроизводителям и списание долгов государственному Banecuador суммой до 3 тысяч долларов США. По требованию протестующих в субботу президент также отменил чрезвычайное положение.Cреди требований, которые пока не получили реакции властей - контроль стоимости товаров первой необходимости, остановка приватизации госактивов и запрет на расширение концессионных территорий для добывающих компаний.
https://ria.ru/20220627/ekvador-1798290677.html
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в мире, гильермо лассо, эквадор, сша
22:55 27.06.2022 (обновлено: 22:58 27.06.2022)
 
Протестующие в Эквадоре согласились на диалог с правительством

Организации коренных народов Эквадора согласились на диалог с правительством

© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийВид на Кито. Эквадор
Вид на Кито. Эквадор - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Вид на Кито. Эквадор. Архивное фото
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МЕХИКО, 27 июн - РИА Новости. Организации коренных народов Эквадора, третью неделю протестующие на улицах страны, сообщили о готовности начать переговоры с властями.
"Коллективным решением структур CONAIE, FEINE и FENOCIN мы принимаем приглашение на встречу пяти ветвей государственной власти в 14:00. Мы будем продвигать реализацию нашей повестки из 10 пунктов и просим внимания наших мобилизованных участников", - говорится в сообщении в блоге Конфедерации индейских народов Эквадора (La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE).
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
Вчера, 04:01
Эквадор остановит добычу нефти при продолжении протестов
Протесты Конфедерации индейских народов Эквадора (La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE) против социальной и экономической политики руководства страны начались 13 июня с небольших манифестаций в 11 регионах и спустя неделю охватили всю страну.
Президент страны Гильермо Лассо в пятницу в обращении к гражданам заявил, что истинным намерением участников насильственных действий, которые развернулись в городах страны, является организация переворота, предупредил об угрозе демократии в стране и разрешил полиции и армии применять в случае необходимости огнестрельное оружие взамен газового. Парламент в связи с этим обсуждает возможность вынесения импичмента Лассо.
Несмотря на жесткую позицию правительства в отношении беспорядков, которые творятся на улицах страны, правительство последовательно идет навстречу протестующим, пытаясь наладить диалог. Одновременно с введением ЧС в некоторых регионах 18 июня президент Лассо утвердил срочные меры поддержки эквадорских семей - заморозку цен на топливо, отмену приватизации в коммунальной сфере, увеличение пособий, субсидии и льготные кредиты сельхозпроизводителям и списание долгов государственному Banecuador суммой до 3 тысяч долларов США. По требованию протестующих в субботу президент также отменил чрезвычайное положение.
Cреди требований, которые пока не получили реакции властей - контроль стоимости товаров первой необходимости, остановка приватизации госактивов и запрет на расширение концессионных территорий для добывающих компаний.
Президент Эквадора Гильермо Лассо - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
25 июня, 04:59
Парламент Эквадора обсудит импичмент президенту Лассо
 
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