22:55 27.06.2022 (обновлено: 22:58 27.06.2022)
Протестующие в Эквадоре согласились на диалог с правительством
Организации коренных народов Эквадора согласились на диалог с правительством
Вид на Кито. Эквадор. Архивное фото
МЕХИКО, 27 июн - РИА Новости. Организации коренных народов Эквадора, третью неделю протестующие на улицах страны, сообщили о готовности начать переговоры с властями.
"Коллективным решением структур CONAIE, FEINE и FENOCIN мы принимаем приглашение на встречу пяти ветвей государственной власти в 14:00. Мы будем продвигать реализацию нашей повестки из 10 пунктов и просим внимания наших мобилизованных участников", - говорится в сообщении в блоге Конфедерации индейских народов Эквадора (La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE).
Протесты Конфедерации индейских народов Эквадора (La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE) против социальной и экономической политики руководства страны начались 13 июня с небольших манифестаций в 11 регионах и спустя неделю охватили всю страну.
Президент страны Гильермо Лассо в пятницу в обращении к гражданам заявил, что истинным намерением участников насильственных действий, которые развернулись в городах страны, является организация переворота, предупредил об угрозе демократии в стране и разрешил полиции и армии применять в случае необходимости огнестрельное оружие взамен газового. Парламент в связи с этим обсуждает возможность вынесения импичмента Лассо.
Несмотря на жесткую позицию правительства в отношении беспорядков, которые творятся на улицах страны, правительство последовательно идет навстречу протестующим, пытаясь наладить диалог. Одновременно с введением ЧС в некоторых регионах 18 июня президент Лассо утвердил срочные меры поддержки эквадорских семей - заморозку цен на топливо, отмену приватизации в коммунальной сфере, увеличение пособий, субсидии и льготные кредиты сельхозпроизводителям и списание долгов государственному Banecuador суммой до 3 тысяч долларов США. По требованию протестующих в субботу президент также отменил чрезвычайное положение.
Cреди требований, которые пока не получили реакции властей - контроль стоимости товаров первой необходимости, остановка приватизации госактивов и запрет на расширение концессионных территорий для добывающих компаний.
25 июня, 04:59Парламент Эквадора обсудит импичмент президенту Лассо