https://ria.ru/20220627/ekvador-1798297311.html

Президент Эквадора выполнил очередное требование протестующих

Президент Эквадора выполнил очередное требование протестующих - РИА Новости, 27.06.2022

Президент Эквадора выполнил очередное требование протестующих

Президент Эквадора Гильермо Лассо выполнил очередное требование коренных жителей, две недели протестующих в городах страны, снизив фиксированную стоимость... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T07:12

2022-06-27T07:12

2022-06-27T07:12

в мире

эквадор

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МЕХИКО, 27 июн - РИА Новости. Президент Эквадора Гильермо Лассо выполнил очередное требование коренных жителей, две недели протестующих в городах страны, снизив фиксированную стоимость бензина и дизеля на 10 центов за галлон.Протесты Конфедерации индейских народов Эквадора (La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE) против социальной и экономической политики руководства страны начались 13 июня с небольших манифестаций в 11 регионах и спустя неделю охватили всю страну. Президент Лассо в пятницу в обращении к гражданам заявил, что истинным намерением участников насильственных действий, которые развернулись в городах страны, является организация переворота, предупредил об угрозе демократии в стране и разрешил полиции и армии применять в случае необходимости огнестрельное оружие взамен газового. Парламент в связи с этим обсуждает возможность вынесения импичмента Лассо.Несмотря на жесткую позицию правительства в отношении беспорядков, которые творятся на улицах страны, правительство последовательно идет навстречу протестующим, пытаясь наладить диалог. Одновременно с введением ЧС в некоторых регионах 18 июня президент Лассо утвердил срочные меры поддержки эквадорских семей - заморозку цен на топливо, отмену приватизации в коммунальной сфере, увеличение пособий, субсидии и льготные кредиты сельхозпроизводителям и списание долгов государственному Banecuador суммой до 3 тысяч долларов США. По требованию протестующих в субботу президент также отменил чрезвычайное положение."Мы прямо берем на себя обязательство урегулировать все вопросы повестки дня наших коренных и крестьянских братьев. С реальными результатами, чтобы псевдолидеры больше никогда вас не обманывали", - сказал Лассо в последнем обращении.Лидер CONAIE Леонидас Иса ранее в воскресенье заявил, что организованный отъезд протестующих в свои провинции организован для перегруппировки сил, подчеркнув, что они не покинут столицу до достижения своих целей - новые акции запланированы в Кито с понедельника. Среди их требований, которые пока не получили реакции властей - контроль стоимости товаров первой необходимости, остановка приватизации госактивов и запрет на расширение концессионных территорий для добывающих компаний.По данным Межамериканской комиссии по правам человека, в ходе акций протеста в Эквадоре погибли 6 человек, двое из них - в результате огнестрельных ранений, пострадали 166 манифестантов и 120 правоохранителей, задержаны 108 демонстрантов.

https://ria.ru/20220620/lasso-1796903746.html

https://ria.ru/20220621/ekvador-1797164183.html

эквадор

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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