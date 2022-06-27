11:43 27.06.2022 (обновлено: 11:49 27.06.2022)
Лукашенко: Минск и Москва будут контролировать процесс импортозамещения
Лукашенко: Минск и Москва будут жестко контролировать процесс импортозамещения
© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 27 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что договорился с главой российского государства Владимиром Путиным очень жестко контролировать процесс импортозамещения.
"Мы об этом много в последние дни вели речь и с президентом России, говоря об импортозамещении. Это вопрос номер один. И мы договорились, что очень жестко будем контролировать этот процесс импортозамещения", - сказал он на встрече с губернатором Самарской области, его слова приводит госагентство Белта.
По словам Лукашенко, Белоруссия рада востребованности на российском рынке. "Сегодня уже вопрос не стоит, как продать, как это было раньше. Сегодня стоит вопрос, как удовлетворить спрос, прежде всего, нашей России, огромной страны, по тем товарам, которые мы производим. Задача нашего правительства - ни в коем случае не отказать ни по одному из направлений, не оставить контракты неудовлетворенными", - отметил белорусский президент.