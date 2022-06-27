https://ria.ru/20220627/ekonomika-1798362638.html

Лукашенко: Минск и Москва будут контролировать процесс импортозамещения

Лукашенко: Минск и Москва будут контролировать процесс импортозамещения - РИА Новости, 27.06.2022

Лукашенко: Минск и Москва будут контролировать процесс импортозамещения

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что договорился с главой российского государства Владимиром Путиным очень жестко контролировать процесс... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T11:43

2022-06-27T11:43

2022-06-27T11:49

в мире

россия

белоруссия

владимир путин

александр лукашенко

самарская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/19/1798118393_0:0:3089:1738_1920x0_80_0_0_93c444a67d09bfacf39134aa215f34de.jpg

МИНСК, 27 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что договорился с главой российского государства Владимиром Путиным очень жестко контролировать процесс импортозамещения.По словам Лукашенко, Белоруссия рада востребованности на российском рынке. "Сегодня уже вопрос не стоит, как продать, как это было раньше. Сегодня стоит вопрос, как удовлетворить спрос, прежде всего, нашей России, огромной страны, по тем товарам, которые мы производим. Задача нашего правительства - ни в коем случае не отказать ни по одному из направлений, не оставить контракты неудовлетворенными", - отметил белорусский президент.

https://ria.ru/20220530/produkty-1790868856.html

россия

белоруссия

самарская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, самарская область