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В Оренбурге отремонтируют дороги - рекордсмены по количеству жалоб - РИА Новости, 27.06.2022
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Оренбургская область
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В Оренбурге отремонтируют дороги - рекордсмены по количеству жалоб
В Оренбурге отремонтируют дороги - рекордсмены по количеству жалоб - РИА Новости, 27.06.2022
В Оренбурге отремонтируют дороги - рекордсмены по количеству жалоб
В Оренбурге по поручению губернатора области отремонтируют дороги, состояние которых вызывает наибольшее количество нареканий со стороны жителей, сообщает... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T13:12
2022-06-27T13:12
оренбургская область
денис паслер
автомобильные дороги
ремонт
министерство финансов рф (минфин россии)
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ОРЕНБУРГ, 27 июн - РИА Новости. В Оренбурге по поручению губернатора области отремонтируют дороги, состояние которых вызывает наибольшее количество нареканий со стороны жителей, сообщает пресс-служба правительства региона."Постановлением правительства региона областному центру дополнительно были выделены средства на проведение ямочного ремонта дорог "картами", замену тротуарной плитки на участках, которые отсутствуют в первоначальных планах работ на этот год, но создают неудобства жителям Оренбурга", - сообщает пресс-служба.Первый участок дороги, по которому зафиксировано наибольшее количество жалоб, уже отремонтирован. Взамен старого дорожного покрытия подрядная организация уложила новое асфальтобетонное."Ежедневно проезжаю по улицам областного центра и вижу, что состояние многих дорог требует повышенного внимания. Дал Минфину отдельное поручение выделить из областного бюджета средства на текущий ремонт дорог, мелкие работы по благоустройству и прочее. Улица Березка давно вызывала нарекания со стороны жителей города. По статистике ЦУР состояние этой дороги стало поводом для 200 обращений горожан. Поэтому здесь работы проведены в первую очередь", - привели в пресс-службе слова главы региона Дениса Паслера.
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денис паслер, автомобильные дороги, ремонт, министерство финансов рф (минфин россии)
13:12 27.06.2022
 

В Оренбурге отремонтируют дороги - рекордсмены по количеству жалоб

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийРабочие ремонтируют участок дороги
Рабочие ремонтируют участок дороги - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Рабочие ремонтируют участок дороги
Читать ria.ru в
ОРЕНБУРГ, 27 июн - РИА Новости. В Оренбурге по поручению губернатора области отремонтируют дороги, состояние которых вызывает наибольшее количество нареканий со стороны жителей, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Постановлением правительства региона областному центру дополнительно были выделены средства на проведение ямочного ремонта дорог "картами", замену тротуарной плитки на участках, которые отсутствуют в первоначальных планах работ на этот год, но создают неудобства жителям Оренбурга", - сообщает пресс-служба.
Автопарк общественного транспорта в Оренбурге - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
23 июня, 17:38Оренбургская область
В Оренбурге обновят автопарк общественного транспорта
Первый участок дороги, по которому зафиксировано наибольшее количество жалоб, уже отремонтирован. Взамен старого дорожного покрытия подрядная организация уложила новое асфальтобетонное.
"Ежедневно проезжаю по улицам областного центра и вижу, что состояние многих дорог требует повышенного внимания. Дал Минфину отдельное поручение выделить из областного бюджета средства на текущий ремонт дорог, мелкие работы по благоустройству и прочее. Улица Березка давно вызывала нарекания со стороны жителей города. По статистике ЦУР состояние этой дороги стало поводом для 200 обращений горожан. Поэтому здесь работы проведены в первую очередь", - привели в пресс-службе слова главы региона Дениса Паслера.
 
Оренбургская областьДенис ПаслерАвтомобильные дорогиРемонтМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
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