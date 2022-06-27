https://ria.ru/20220627/dorogi-1798405340.html
В Оренбурге отремонтируют дороги - рекордсмены по количеству жалоб
В Оренбурге отремонтируют дороги - рекордсмены по количеству жалоб - РИА Новости, 27.06.2022
В Оренбурге отремонтируют дороги - рекордсмены по количеству жалоб
В Оренбурге по поручению губернатора области отремонтируют дороги, состояние которых вызывает наибольшее количество нареканий со стороны жителей, сообщает... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T13:12
2022-06-27T13:12
2022-06-27T13:12
оренбургская область
денис паслер
автомобильные дороги
ремонт
министерство финансов рф (минфин россии)
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ОРЕНБУРГ, 27 июн - РИА Новости. В Оренбурге по поручению губернатора области отремонтируют дороги, состояние которых вызывает наибольшее количество нареканий со стороны жителей, сообщает пресс-служба правительства региона."Постановлением правительства региона областному центру дополнительно были выделены средства на проведение ямочного ремонта дорог "картами", замену тротуарной плитки на участках, которые отсутствуют в первоначальных планах работ на этот год, но создают неудобства жителям Оренбурга", - сообщает пресс-служба.Первый участок дороги, по которому зафиксировано наибольшее количество жалоб, уже отремонтирован. Взамен старого дорожного покрытия подрядная организация уложила новое асфальтобетонное."Ежедневно проезжаю по улицам областного центра и вижу, что состояние многих дорог требует повышенного внимания. Дал Минфину отдельное поручение выделить из областного бюджета средства на текущий ремонт дорог, мелкие работы по благоустройству и прочее. Улица Березка давно вызывала нарекания со стороны жителей города. По статистике ЦУР состояние этой дороги стало поводом для 200 обращений горожан. Поэтому здесь работы проведены в первую очередь", - привели в пресс-службе слова главы региона Дениса Паслера.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
денис паслер, автомобильные дороги, ремонт, министерство финансов рф (минфин россии)
ОРЕНБУРГ, 27 июн - РИА Новости. В Оренбурге по поручению губернатора области отремонтируют дороги, состояние которых вызывает наибольшее количество нареканий со стороны жителей, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Постановлением правительства региона областному центру дополнительно были выделены средства на проведение ямочного ремонта дорог "картами", замену тротуарной плитки на участках, которые отсутствуют в первоначальных планах работ на этот год, но создают неудобства жителям Оренбурга", - сообщает пресс-служба.
Первый участок дороги, по которому зафиксировано наибольшее количество жалоб, уже отремонтирован. Взамен старого дорожного покрытия подрядная организация уложила новое асфальтобетонное.
"Ежедневно проезжаю по улицам областного центра и вижу, что состояние многих дорог требует повышенного внимания. Дал Минфину о
тдельное поручение выделить из областного бюджета средства на текущий ремонт дорог, мелкие работы по благоустройству и прочее. Улица Березка давно вызывала нарекания со стороны жителей города. По статистике ЦУР состояние этой дороги стало поводом для 200 обращений горожан. Поэтому здесь работы проведены в первую очередь", - привели в пресс-службе слова главы региона Дениса Паслера
.