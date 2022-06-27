https://ria.ru/20220627/dorogi-1798405340.html

В Оренбурге отремонтируют дороги - рекордсмены по количеству жалоб

В Оренбурге отремонтируют дороги - рекордсмены по количеству жалоб - РИА Новости, 27.06.2022

В Оренбурге отремонтируют дороги - рекордсмены по количеству жалоб

В Оренбурге по поручению губернатора области отремонтируют дороги, состояние которых вызывает наибольшее количество нареканий со стороны жителей, сообщает... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T13:12

2022-06-27T13:12

2022-06-27T13:12

оренбургская область

денис паслер

автомобильные дороги

ремонт

министерство финансов рф (минфин россии)

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ОРЕНБУРГ, 27 июн - РИА Новости. В Оренбурге по поручению губернатора области отремонтируют дороги, состояние которых вызывает наибольшее количество нареканий со стороны жителей, сообщает пресс-служба правительства региона."Постановлением правительства региона областному центру дополнительно были выделены средства на проведение ямочного ремонта дорог "картами", замену тротуарной плитки на участках, которые отсутствуют в первоначальных планах работ на этот год, но создают неудобства жителям Оренбурга", - сообщает пресс-служба.Первый участок дороги, по которому зафиксировано наибольшее количество жалоб, уже отремонтирован. Взамен старого дорожного покрытия подрядная организация уложила новое асфальтобетонное."Ежедневно проезжаю по улицам областного центра и вижу, что состояние многих дорог требует повышенного внимания. Дал Минфину отдельное поручение выделить из областного бюджета средства на текущий ремонт дорог, мелкие работы по благоустройству и прочее. Улица Березка давно вызывала нарекания со стороны жителей города. По статистике ЦУР состояние этой дороги стало поводом для 200 обращений горожан. Поэтому здесь работы проведены в первую очередь", - привели в пресс-службе слова главы региона Дениса Паслера.

https://ria.ru/20220623/avtopark-1797652205.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

денис паслер, автомобильные дороги, ремонт, министерство финансов рф (минфин россии)