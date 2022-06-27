https://ria.ru/20220627/donbass-1798530487.html

В Пентагоне признали прогресс России в Донбассе

В Пентагоне признали прогресс России в Донбассе - РИА Новости, 27.06.2022

В Пентагоне признали прогресс России в Донбассе

Соединенные Штаты признают прогресс России в Донбассе в рамках специальной военной операции, заявил высокопоставленный представитель Пентагона. РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T18:40

2022-06-27T18:40

2022-06-27T21:15

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

донбасс

сша

пентагон

ситуация в днр и лнр

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ВАШИНГТОН, 27 июн — РИА Новости. Соединенные Штаты признают прогресс России в Донбассе в рамках специальной военной операции, заявил высокопоставленный представитель Пентагона.В Министерстве обороны США также отметили, что российская армия сохраняет преимущество как по численному составу, так и по количеству вооружений.Россия 24 февраля начала спецоперацию по освобождению Донбасса. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь — крупнейший город на побережье Азовского моря и Святогорск, в котором располагается православный монастырь в статусе лавры. В ЛНР освобождена почти вся территория республики за исключением Лисичанска.

https://ria.ru/20220627/politika-1797619062.html

https://ria.ru/20220624/severodonetsk-1797844442.html

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донбасс

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, донбасс, сша, пентагон, ситуация в днр и лнр