https://ria.ru/20220627/donbass-1798530487.html
В Пентагоне признали прогресс России в Донбассе
В Пентагоне признали прогресс России в Донбассе - РИА Новости, 27.06.2022
В Пентагоне признали прогресс России в Донбассе
Соединенные Штаты признают прогресс России в Донбассе в рамках специальной военной операции, заявил высокопоставленный представитель Пентагона. РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T18:40
2022-06-27T18:40
2022-06-27T21:15
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
донбасс
сша
пентагон
ситуация в днр и лнр
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ВАШИНГТОН, 27 июн — РИА Новости. Соединенные Штаты признают прогресс России в Донбассе в рамках специальной военной операции, заявил высокопоставленный представитель Пентагона.В Министерстве обороны США также отметили, что российская армия сохраняет преимущество как по численному составу, так и по количеству вооружений.Россия 24 февраля начала спецоперацию по освобождению Донбасса. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь — крупнейший город на побережье Азовского моря и Святогорск, в котором располагается православный монастырь в статусе лавры. В ЛНР освобождена почти вся территория республики за исключением Лисичанска.
https://ria.ru/20220627/politika-1797619062.html
https://ria.ru/20220624/severodonetsk-1797844442.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, донбасс, сша, пентагон, ситуация в днр и лнр
18:40 27.06.2022 (обновлено: 21:15 27.06.2022)
В Пентагоне признали прогресс России в Донбассе
Представитель Пентагона: США признают прогресс России в Донбассе в рамках спецоперации