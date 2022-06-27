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Будущее Донбасса должны решать сами жители, заявил Песков - РИА Новости, 27.06.2022
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Будущее Донбасса должны решать сами жители, заявил Песков
Будущее Донбасса должны решать сами жители, заявил Песков - РИА Новости, 27.06.2022
Будущее Донбасса должны решать сами жители, заявил Песков
Будущее ЛНР, ДНР и других освобожденных территорий Украины должны решать жители этих территорий, это их суверенное право, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T12:43
2022-06-27T12:43
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
дмитрий песков
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Будущее ЛНР, ДНР и других освобожденных территорий Украины должны решать жители этих территорий, это их суверенное право, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Мы неоднократно говорили, что будущее и ЛНР, и ДНР, и других территорий Украины должны решать жители территорий. Это их суверенное право, их суверенное решение. Конечно, это право мы уважаем", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, что думают в Кремле о будущем ЛНР, которая связывает его с вхождением в состав России.
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донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, дмитрий песков
12:43 27.06.2022
 
Будущее Донбасса должны решать сами жители, заявил Песков

Песков: будущее Донбасса и других освобожденных территорий должны решать сами жители

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкФлаг Донецкой народной республики
Флаг Донецкой народной республики - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Будущее ЛНР, ДНР и других освобожденных территорий Украины должны решать жители этих территорий, это их суверенное право, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы неоднократно говорили, что будущее и ЛНР, и ДНР, и других территорий Украины должны решать жители территорий. Это их суверенное право, их суверенное решение. Конечно, это право мы уважаем", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, что думают в Кремле о будущем ЛНР, которая связывает его с вхождением в состав России.
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В миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаУкраинаДмитрий Песков
 
 
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