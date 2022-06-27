https://ria.ru/20220627/donbass-1798392685.html
Будущее Донбасса должны решать сами жители, заявил Песков
Будущее Донбасса должны решать сами жители, заявил Песков - РИА Новости, 27.06.2022
Будущее Донбасса должны решать сами жители, заявил Песков
Будущее ЛНР, ДНР и других освобожденных территорий Украины должны решать жители этих территорий, это их суверенное право, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T12:43
2022-06-27T12:43
2022-06-27T12:43
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
дмитрий песков
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Будущее ЛНР, ДНР и других освобожденных территорий Украины должны решать жители этих территорий, это их суверенное право, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Мы неоднократно говорили, что будущее и ЛНР, и ДНР, и других территорий Украины должны решать жители территорий. Это их суверенное право, их суверенное решение. Конечно, это право мы уважаем", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, что думают в Кремле о будущем ЛНР, которая связывает его с вхождением в состав России.
https://ria.ru/20220627/pomosch-1798299768.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, дмитрий песков
Будущее Донбасса должны решать сами жители, заявил Песков
Песков: будущее Донбасса и других освобожденных территорий должны решать сами жители