https://ria.ru/20220627/donbass-1798392685.html

Будущее Донбасса должны решать сами жители, заявил Песков

Будущее Донбасса должны решать сами жители, заявил Песков - РИА Новости, 27.06.2022

Будущее Донбасса должны решать сами жители, заявил Песков

Будущее ЛНР, ДНР и других освобожденных территорий Украины должны решать жители этих территорий, это их суверенное право, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T12:43

2022-06-27T12:43

2022-06-27T12:43

в мире

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

дмитрий песков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1d/1780755715_0:211:3072:1939_1920x0_80_0_0_c266ddc3af77a666df08de01c4ba958a.jpg

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Будущее ЛНР, ДНР и других освобожденных территорий Украины должны решать жители этих территорий, это их суверенное право, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Мы неоднократно говорили, что будущее и ЛНР, и ДНР, и других территорий Украины должны решать жители территорий. Это их суверенное право, их суверенное решение. Конечно, это право мы уважаем", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, что думают в Кремле о будущем ЛНР, которая связывает его с вхождением в состав России.

https://ria.ru/20220627/pomosch-1798299768.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, дмитрий песков