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В Москве директор фирмы три года вымогал долг у уволившегося работника - РИА Новости, 27.06.2022
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В Москве директор фирмы три года вымогал долг у уволившегося работника
В Москве директор фирмы три года вымогал долг у уволившегося работника - РИА Новости, 27.06.2022
В Москве директор фирмы три года вымогал долг у уволившегося работника
Директор фирмы в Москве три года вымогал у уволившегося работника долг за якобы похищенную обувь на 1,2 миллиона рублей, рэкетира арестовали, сообщила... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T13:56
2022-06-27T13:56
россия
происшествия
москва
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
ирина волк
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Директор фирмы в Москве три года вымогал у уволившегося работника долг за якобы похищенную обувь на 1,2 миллиона рублей, рэкетира арестовали, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.По ее словам, в 2019 году менеджер фирмы по производству и продаже одежды, обуви и сумок сообщил руководителю о своем увольнении. Тот пообещал рассчитаться с сотрудником после отработки, однако никаких выплат не произвел. Кроме того, он заставил работника написать долговую расписку за якобы похищенную обувь на сумму 1,2 миллиона рублей.Волк добавила, что после увольнения целых три года экс-работодатель угрожал мужчине и его семье расправой, требуя вернуть мнимый долг. В марте 2022 года гражданин обратился в полицию. Вымогателя задержали в кафе в момент передачи денег."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 163 УК РФ. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - подчеркнула Волк.
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россия, происшествия, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии), ирина волк
13:56 27.06.2022
 
В Москве директор фирмы три года вымогал долг у уволившегося работника

Директор фирмы в Москве три года вымогал мнимый долг у уволившегося менеджера

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Директор фирмы в Москве три года вымогал у уволившегося работника долг за якобы похищенную обувь на 1,2 миллиона рублей, рэкетира арестовали, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, в 2019 году менеджер фирмы по производству и продаже одежды, обуви и сумок сообщил руководителю о своем увольнении. Тот пообещал рассчитаться с сотрудником после отработки, однако никаких выплат не произвел. Кроме того, он заставил работника написать долговую расписку за якобы похищенную обувь на сумму 1,2 миллиона рублей.
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Волк добавила, что после увольнения целых три года экс-работодатель угрожал мужчине и его семье расправой, требуя вернуть мнимый долг. В марте 2022 года гражданин обратился в полицию. Вымогателя задержали в кафе в момент передачи денег.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 163 УК РФ. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - подчеркнула Волк.
 
РоссияПроисшествияМоскваМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Ирина Волк
 
 
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