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МИД Греции назвал безосновательным решение России о высылке дипломатов - РИА Новости, 27.06.2022
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МИД Греции назвал безосновательным решение России о высылке дипломатов
МИД Греции назвал безосновательным решение России о высылке дипломатов - РИА Новости, 27.06.2022
МИД Греции назвал безосновательным решение России о высылке дипломатов
МИД Греции назвал "вызывающим сожаление" и безосновательным решение России объявить восьмерых сотрудников посольства и генконсульства Греции в Москве persona... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T18:51
2022-06-27T18:51
в мире
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АФИНЫ, 27 июн – РИА Новости. МИД Греции назвал "вызывающим сожаление" и безосновательным решение России объявить восьмерых сотрудников посольства и генконсульства Греции в Москве persona non grata.Российский МИД в понедельник вызвал посла Греции из-за конфронтационного курса властей страны в отношении России, восемь дипломатов Греческой Республики объявлены persona non grata, им надлежит покинуть РФ в течение восьми дней. Это стало ответом на объявление 6 апреля 12 российских дипломатов в Греции persona non grata."Выражаем глубокое сожаление в связи с решением российских властей объявить восемь сотрудников посольства Греции в Москве, а также генерального консульства в Москве персонами нон грата. Нет никаких оснований для решения российских властей о высылке сотрудников греческих дипломатических и консульских учреждений в России, которые, отличаясь профессионализмом и высоким чувством ответственности, исполняли свои обязанности в соответствии с положениями Венских конвенций о дипломатических и консульских отношениях", - говорится в сообщении МИД Греции, поступившем в РИА Новости.Греческий МИД утверждает, что Греция сохраняет принципиальную позицию, руководствуясь уважением к международному праву."Разумеется, что посольство в Москве, а также консульские учреждения в России будут и впредь прилагать все усилия со всеми имеющимися в их распоряжении средствами для продолжения своей миссии в особо сложных условиях", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220625/gretsiya-1798036287.html
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в мире, греция, москва, россия
18:51 27.06.2022
 
МИД Греции назвал безосновательным решение России о высылке дипломатов

МИД Греции выразил сожаление в связи с решением Москвы выслать восемь греческих дипломатов

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкФлаг Греции
Флаг Греции - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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АФИНЫ, 27 июн – РИА Новости. МИД Греции назвал "вызывающим сожаление" и безосновательным решение России объявить восьмерых сотрудников посольства и генконсульства Греции в Москве persona non grata.
Российский МИД в понедельник вызвал посла Греции из-за конфронтационного курса властей страны в отношении России, восемь дипломатов Греческой Республики объявлены persona non grata, им надлежит покинуть РФ в течение восьми дней. Это стало ответом на объявление 6 апреля 12 российских дипломатов в Греции persona non grata.
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"Выражаем глубокое сожаление в связи с решением российских властей объявить восемь сотрудников посольства Греции в Москве, а также генерального консульства в Москве персонами нон грата. Нет никаких оснований для решения российских властей о высылке сотрудников греческих дипломатических и консульских учреждений в России, которые, отличаясь профессионализмом и высоким чувством ответственности, исполняли свои обязанности в соответствии с положениями Венских конвенций о дипломатических и консульских отношениях", - говорится в сообщении МИД Греции, поступившем в РИА Новости.
Греческий МИД утверждает, что Греция сохраняет принципиальную позицию, руководствуясь уважением к международному праву.
"Разумеется, что посольство в Москве, а также консульские учреждения в России будут и впредь прилагать все усилия со всеми имеющимися в их распоряжении средствами для продолжения своей миссии в особо сложных условиях", - говорится в сообщении.
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