https://ria.ru/20220627/diplomaty-1798534741.html

МИД Греции назвал безосновательным решение России о высылке дипломатов

МИД Греции назвал безосновательным решение России о высылке дипломатов - РИА Новости, 27.06.2022

МИД Греции назвал безосновательным решение России о высылке дипломатов

МИД Греции назвал "вызывающим сожаление" и безосновательным решение России объявить восьмерых сотрудников посольства и генконсульства Греции в Москве persona... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T18:51

2022-06-27T18:51

2022-06-27T18:51

в мире

греция

москва

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/02/1743921395_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_323ef4d98eafceffd03748cef43c259b.jpg

АФИНЫ, 27 июн – РИА Новости. МИД Греции назвал "вызывающим сожаление" и безосновательным решение России объявить восьмерых сотрудников посольства и генконсульства Греции в Москве persona non grata.Российский МИД в понедельник вызвал посла Греции из-за конфронтационного курса властей страны в отношении России, восемь дипломатов Греческой Республики объявлены persona non grata, им надлежит покинуть РФ в течение восьми дней. Это стало ответом на объявление 6 апреля 12 российских дипломатов в Греции persona non grata."Выражаем глубокое сожаление в связи с решением российских властей объявить восемь сотрудников посольства Греции в Москве, а также генерального консульства в Москве персонами нон грата. Нет никаких оснований для решения российских властей о высылке сотрудников греческих дипломатических и консульских учреждений в России, которые, отличаясь профессионализмом и высоким чувством ответственности, исполняли свои обязанности в соответствии с положениями Венских конвенций о дипломатических и консульских отношениях", - говорится в сообщении МИД Греции, поступившем в РИА Новости.Греческий МИД утверждает, что Греция сохраняет принципиальную позицию, руководствуясь уважением к международному праву."Разумеется, что посольство в Москве, а также консульские учреждения в России будут и впредь прилагать все усилия со всеми имеющимися в их распоряжении средствами для продолжения своей миссии в особо сложных условиях", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220625/gretsiya-1798036287.html

https://ria.ru/20220627/diplomaty-1798528526.html

греция

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, греция, москва, россия