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В орбиту БРИКС будет вливаться все больше единомышленников, считает Ушаков - РИА Новости, 27.06.2022
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В орбиту БРИКС будет вливаться все больше единомышленников, считает Ушаков
В орбиту БРИКС будет вливаться все больше единомышленников, считает Ушаков - РИА Новости, 27.06.2022
В орбиту БРИКС будет вливаться все больше единомышленников, считает Ушаков
Дискуссии, состоявшиеся в рамках 14-го саммита БРИКС, показали, что в орбиту организации будет вливаться все больше единомышленников, считает помощник... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T17:07
2022-06-27T17:07
в мире
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латинская америка
владимир путин
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Дискуссии, состоявшиеся в рамках 14-го саммита БРИКС, показали, что в орбиту организации будет вливаться все больше единомышленников, считает помощник президента по международным делам Юрий Ушаков."Формат БРИКС плюс предполагает, что будет создаваться постоянный круг друзей объединения. И состоявшаяся дискуссия показала, что в орбиту БРИКС будет вливаться все больше и больше единомышленников, прежде всего, конечно, из числа развивающихся стран, стран Азии, Африки, Латинской Америки, Ближнего Востока и так далее", - сказал Ушаков журналистам.
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в мире, брикс, россия, азия, африка, латинская америка, владимир путин
17:07 27.06.2022
 
В орбиту БРИКС будет вливаться все больше единомышленников, считает Ушаков

Помощник президента Ушаков: в орбиту БРИКС будет вливаться все больше единомышленников

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСтела БРИКС
Стела БРИКС - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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Стела БРИКС. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Дискуссии, состоявшиеся в рамках 14-го саммита БРИКС, показали, что в орбиту организации будет вливаться все больше единомышленников, считает помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.
"Формат БРИКС плюс предполагает, что будет создаваться постоянный круг друзей объединения. И состоявшаяся дискуссия показала, что в орбиту БРИКС будет вливаться все больше и больше единомышленников, прежде всего, конечно, из числа развивающихся стран, стран Азии, Африки, Латинской Америки, Ближнего Востока и так далее", - сказал Ушаков журналистам.
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