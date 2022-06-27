https://ria.ru/20220627/briks-1798502325.html
В орбиту БРИКС будет вливаться все больше единомышленников, считает Ушаков
В орбиту БРИКС будет вливаться все больше единомышленников, считает Ушаков - РИА Новости, 27.06.2022
В орбиту БРИКС будет вливаться все больше единомышленников, считает Ушаков
Дискуссии, состоявшиеся в рамках 14-го саммита БРИКС, показали, что в орбиту организации будет вливаться все больше единомышленников, считает помощник... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T17:07
2022-06-27T17:07
2022-06-27T17:07
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Дискуссии, состоявшиеся в рамках 14-го саммита БРИКС, показали, что в орбиту организации будет вливаться все больше единомышленников, считает помощник президента по международным делам Юрий Ушаков."Формат БРИКС плюс предполагает, что будет создаваться постоянный круг друзей объединения. И состоявшаяся дискуссия показала, что в орбиту БРИКС будет вливаться все больше и больше единомышленников, прежде всего, конечно, из числа развивающихся стран, стран Азии, Африки, Латинской Америки, Ближнего Востока и так далее", - сказал Ушаков журналистам.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, брикс, россия, азия, африка, латинская америка, владимир путин
В орбиту БРИКС будет вливаться все больше единомышленников, считает Ушаков
Помощник президента Ушаков: в орбиту БРИКС будет вливаться все больше единомышленников