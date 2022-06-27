https://ria.ru/20220627/bolsonaru-1798528974.html

Путин и Болсонару договорились о продолжении контактов на различных уровнях

Путин и Болсонару договорились о продолжении контактов на различных уровнях - РИА Новости, 27.06.2022

Путин и Болсонару договорились о продолжении контактов на различных уровнях

Президент России Владимир Путин и президент Бразилии Жаир Болсонару договорились о продолжении контактов на различных уровнях, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T18:37

2022-06-27T18:37

2022-06-27T18:37

жаир болсонару

владимир путин

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Бразилии Жаир Болсонару договорились о продолжении контактов на различных уровнях, сообщает пресс-служба Кремля."Условлено о продолжении контактов на различных уровнях", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220627/prodovolstvie-1798524604.html

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жаир болсонару, владимир путин