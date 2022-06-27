https://ria.ru/20220627/biznes-branch-1798348409.html

Летний бизнес-бранч для девелоперов состоится 25 августа

Летний бизнес-бранч для девелоперов состоится 25 августа - РИА Новости, 27.06.2022

Летний бизнес-бранч для девелоперов состоится 25 августа

За прошедший год доля российских городов с благоприятной средой выросла на 10 процентных пунктов – до 44%. К 2024 году, согласно федеральному проекту... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T11:15

2022-06-27T11:15

2022-06-27T11:15

пресс-релизы

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МОСКВА, 27 июн - Центр конференций "Сегодня". За прошедший год доля российских городов с благоприятной средой выросла на 10 процентных пунктов – до 44%. К 2024 году, согласно федеральному проекту “Формирование комфортной городской среды”, этот показатель должен достигнуть 60%, к 2030 году – 80%.Центр конференций “Сегодня” 25 августа 2022 года приглашает к диалогу представителей бизнеса, ведущих экспертов рынка и связанных отраслей, федеральных исполнительных органов власти и финансовых организаций к участию в летнем бизнес-бранче “От цифры к стройке” (18+).На повестке: перспективные технологии, революционизирующие отрасль, проблемы их регулирования и процесс реализации, а также новые тенденции в экономике и механике девелоперских проектов.Центр приглашает к участию: ключевых лиц застройщиков, строительных компаний, ведущих федеральных и региональных девелоперов, разработчиков новейших цифровых систем, а также представителей компаний с успешно внедренными и проектируемыми смарт-системами.Количество участников ограничено.Центр конференций “Сегодня”: +7 (495) 410-1455, Email Аккредитация СМИ: Виктория Полознякова, Email Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы