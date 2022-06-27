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Услуги центра "Мой бизнес" в МО перенесли в онлайн-формат
Услуги центра "Мой бизнес" в МО перенесли в онлайн-формат - РИА Новости, 27.06.2022
Услуги центра "Мой бизнес" в МО перенесли в онлайн-формат
Девять услуг, предоставляемых центром "Мой бизнес", теперь можно получить онлайн, через сайт "Госуслуги" Московской области. Об этом сообщил телеканал "360". РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T15:52
2022-06-27T15:52
2022-06-27T15:52
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Девять услуг, предоставляемых центром "Мой бизнес", теперь можно получить онлайн, через сайт "Госуслуги" Московской области. Об этом сообщил телеканал "360".При подаче заявления онлайн понадобится сокращенный пакет документов, рассказала министр государственного управления региона Надежда Куртяник.В частности, предприниматели смогут воспользоваться услугами популяризации, инжиниринга, помощи с участием в выставках, получить льготные места в коворкингах. Очная встреча для получения услуг больше не понадобится."Достаточно войти в личный кабинет на областных „Госуслугах“ и подписать документы, в том числе трехстороннее соглашение, с помощью электронной подписи", – сказала Куртяник.
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московская область (подмосковье)
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости.
Девять услуг, предоставляемых центром "Мой бизнес", теперь можно получить онлайн, через сайт "Госуслуги" Московской области. Об этом сообщил телеканал "360"
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При подаче заявления онлайн понадобится сокращенный пакет документов, рассказала министр государственного управления региона Надежда Куртяник.
"Предпринимателям и самозанятым доступны девять направлений онлайн", – сообщила она.
В частности, предприниматели смогут воспользоваться услугами популяризации, инжиниринга, помощи с участием в выставках, получить льготные места в коворкингах. Очная встреча для получения услуг больше не понадобится.
"Достаточно войти в личный кабинет на областных „Госуслугах“ и подписать документы, в том числе трехстороннее соглашение, с помощью электронной подписи", – сказала Куртяник.