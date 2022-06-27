https://ria.ru/20220627/biznes-1798440295.html
Путин подчеркнул важность снижения нагрузки на бизнес
Путин подчеркнул важность снижения нагрузки на бизнес - РИА Новости, 27.06.2022
Путин подчеркнул важность снижения нагрузки на бизнес
Президент РФ Владимир Путин на встрече с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным подчеркнул важность снижения нагрузки на... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T14:30
2022-06-27T14:30
2022-06-27T15:18
бизнес
экономика
россия
владимир путин
юрий чиханчин
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным подчеркнул важность снижения нагрузки на бизнес.Чиханчин перечислил направления деятельности, в частности, рассказав о совершенствовании законодательной базы."Восемь инициатив в этом году уже превратились в законы: это усиление противодействия экстремизму, терроризму, противодействие санкциям в обход специальных экономических мер и другие", - сказал он."И снижение нагрузки на бизнес", - заметил Путин."Да, обязательно", - ответил Чиханчин."Это важно", - подчеркнул президент.
https://ria.ru/20220617/biznes-1796277575.html
https://ria.ru/20220617/biznes-1796060314.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, экономика, россия, владимир путин, юрий чиханчин, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
14:30 27.06.2022 (обновлено: 15:18 27.06.2022)
Путин подчеркнул важность снижения нагрузки на бизнес
Президент Путин подчеркнул важность снижения нагрузки на бизнес