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Путин подчеркнул важность снижения нагрузки на бизнес - РИА Новости, 27.06.2022
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Путин подчеркнул важность снижения нагрузки на бизнес
Путин подчеркнул важность снижения нагрузки на бизнес - РИА Новости, 27.06.2022
Путин подчеркнул важность снижения нагрузки на бизнес
Президент РФ Владимир Путин на встрече с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным подчеркнул важность снижения нагрузки на... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T14:30
2022-06-27T15:18
бизнес
экономика
россия
владимир путин
юрий чиханчин
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным подчеркнул важность снижения нагрузки на бизнес.Чиханчин перечислил направления деятельности, в частности, рассказав о совершенствовании законодательной базы."Восемь инициатив в этом году уже превратились в законы: это усиление противодействия экстремизму, терроризму, противодействие санкциям в обход специальных экономических мер и другие", - сказал он."И снижение нагрузки на бизнес", - заметил Путин."Да, обязательно", - ответил Чиханчин."Это важно", - подчеркнул президент.
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бизнес, экономика, россия, владимир путин, юрий чиханчин, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
14:30 27.06.2022 (обновлено: 15:18 27.06.2022)
 
Путин подчеркнул важность снижения нагрузки на бизнес

Президент Путин подчеркнул важность снижения нагрузки на бизнес

© РИА Новости / Сергей Ильин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© РИА Новости / Сергей Ильин
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным подчеркнул важность снижения нагрузки на бизнес.
Чиханчин перечислил направления деятельности, в частности, рассказав о совершенствовании законодательной базы.
Выступление президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
17 июня, 18:28Петербургский международный экономический форум — 2022
Путин раскритиковал работу правоохранительных органов в отношении бизнеса
"Восемь инициатив в этом году уже превратились в законы: это усиление противодействия экстремизму, терроризму, противодействие санкциям в обход специальных экономических мер и другие", - сказал он.
"И снижение нагрузки на бизнес", - заметил Путин.
"Да, обязательно", - ответил Чиханчин.
"Это важно", - подчеркнул президент.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
17 июня, 12:30
Иностранный бизнес хочет вернуться на российский рынок, заявил Песков
 
БизнесЭкономикаРоссияВладимир ПутинЮрий ЧиханчинФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
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