https://ria.ru/20220627/biznes-1798440295.html

Путин подчеркнул важность снижения нагрузки на бизнес

Путин подчеркнул важность снижения нагрузки на бизнес - РИА Новости, 27.06.2022

Путин подчеркнул важность снижения нагрузки на бизнес

Президент РФ Владимир Путин на встрече с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным подчеркнул важность снижения нагрузки на... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T14:30

2022-06-27T14:30

2022-06-27T15:18

бизнес

экономика

россия

владимир путин

юрий чиханчин

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным подчеркнул важность снижения нагрузки на бизнес.Чиханчин перечислил направления деятельности, в частности, рассказав о совершенствовании законодательной базы."Восемь инициатив в этом году уже превратились в законы: это усиление противодействия экстремизму, терроризму, противодействие санкциям в обход специальных экономических мер и другие", - сказал он."И снижение нагрузки на бизнес", - заметил Путин."Да, обязательно", - ответил Чиханчин."Это важно", - подчеркнул президент.

https://ria.ru/20220617/biznes-1796277575.html

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россия

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Владимир Лаврентьев

бизнес, экономика, россия, владимир путин, юрий чиханчин, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)