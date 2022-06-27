https://ria.ru/20220627/birmingem-1798285357.html
При взрыве в британском Бирмингеме разрушен дом, есть пострадавшие
При взрыве в британском Бирмингеме разрушен дом, есть пострадавшие - РИА Новости, 27.06.2022
При взрыве в британском Бирмингеме разрушен дом, есть пострадавшие
Один дом разрушен и несколько серьезно повреждены в результате взрыва в британском городе Бирмингем, есть пострадавшие, сообщает местная полиция. РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T00:40
2022-06-27T00:40
2022-06-27T00:40
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Один дом разрушен и несколько серьезно повреждены в результате взрыва в британском городе Бирмингем, есть пострадавшие, сообщает местная полиция.Полиция рекомендовала избегать район взрыва, а также не размещать фотографии с места происшествия в сети.Пожарная служба региона Западный Мидленд, в свою очередь, сообщила в своем Twitter-аккаунте, что на месте работают шесть пожарных расчетов.Причина ЧП не уточняется.
https://ria.ru/20220513/vzryv-1788236877.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, великобритания
При взрыве в британском Бирмингеме разрушен дом, есть пострадавшие
В Бирмингеме произошел взрыв, один дом разрушен и несколько повреждены, есть пострадавшие
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Один дом разрушен и несколько серьезно повреждены в результате взрыва в британском городе Бирмингем, есть пострадавшие, сообщает местная полиция.
"Все экстренные службы находятся на месте взрыва дома на Далвич-роуд, район Кингстендинг, Бирмингем. Один дом разрушен, несколько значительно повреждены. Сообщается о пострадавших. Проводится эвакуация", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter-аккаунте полиции Бирмингема.
Полиция рекомендовала избегать район взрыва, а также не размещать фотографии с места происшествия в сети.
Пожарная служба региона Западный Мидленд, в свою очередь, сообщила в своем Twitter-аккаунте, что на месте работают шесть пожарных расчетов.
Причина ЧП не уточняется.