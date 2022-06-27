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При взрыве в британском Бирмингеме разрушен дом, есть пострадавшие - РИА Новости, 27.06.2022
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При взрыве в британском Бирмингеме разрушен дом, есть пострадавшие
При взрыве в британском Бирмингеме разрушен дом, есть пострадавшие - РИА Новости, 27.06.2022
При взрыве в британском Бирмингеме разрушен дом, есть пострадавшие
Один дом разрушен и несколько серьезно повреждены в результате взрыва в британском городе Бирмингем, есть пострадавшие, сообщает местная полиция. РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T00:40
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в мире
великобритания
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Один дом разрушен и несколько серьезно повреждены в результате взрыва в британском городе Бирмингем, есть пострадавшие, сообщает местная полиция.Полиция рекомендовала избегать район взрыва, а также не размещать фотографии с места происшествия в сети.Пожарная служба региона Западный Мидленд, в свою очередь, сообщила в своем Twitter-аккаунте, что на месте работают шесть пожарных расчетов.Причина ЧП не уточняется.
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в мире, великобритания
00:40 27.06.2022
 
При взрыве в британском Бирмингеме разрушен дом, есть пострадавшие

В Бирмингеме произошел взрыв, один дом разрушен и несколько повреждены, есть пострадавшие

© AP Photo / Frank AugsteinПолицейские и врачи в Британии
Полицейские и врачи в Британии - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© AP Photo / Frank Augstein
Полицейские и врачи в Британии. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Один дом разрушен и несколько серьезно повреждены в результате взрыва в британском городе Бирмингем, есть пострадавшие, сообщает местная полиция.
"Все экстренные службы находятся на месте взрыва дома на Далвич-роуд, район Кингстендинг, Бирмингем. Один дом разрушен, несколько значительно повреждены. Сообщается о пострадавших. Проводится эвакуация", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter-аккаунте полиции Бирмингема.
Полиция рекомендовала избегать район взрыва, а также не размещать фотографии с места происшествия в сети.
Пожарная служба региона Западный Мидленд, в свою очередь, сообщила в своем Twitter-аккаунте, что на месте работают шесть пожарных расчетов.
Причина ЧП не уточняется.
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