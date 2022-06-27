https://ria.ru/20220627/birmingem-1798285357.html

При взрыве в британском Бирмингеме разрушен дом, есть пострадавшие

При взрыве в британском Бирмингеме разрушен дом, есть пострадавшие - РИА Новости, 27.06.2022

При взрыве в британском Бирмингеме разрушен дом, есть пострадавшие

Один дом разрушен и несколько серьезно повреждены в результате взрыва в британском городе Бирмингем, есть пострадавшие, сообщает местная полиция. РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T00:40

2022-06-27T00:40

2022-06-27T00:40

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Один дом разрушен и несколько серьезно повреждены в результате взрыва в британском городе Бирмингем, есть пострадавшие, сообщает местная полиция.Полиция рекомендовала избегать район взрыва, а также не размещать фотографии с места происшествия в сети.Пожарная служба региона Западный Мидленд, в свою очередь, сообщила в своем Twitter-аккаунте, что на месте работают шесть пожарных расчетов.Причина ЧП не уточняется.

https://ria.ru/20220513/vzryv-1788236877.html

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Максим Горбачев

в мире, великобритания