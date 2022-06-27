https://ria.ru/20220627/bezopasnost-1798413570.html

Слуцкий прокомментировал планы США поставить ПРО Киеву

Слуцкий прокомментировал планы США поставить ПРО Киеву - РИА Новости, 27.06.2022

Слуцкий прокомментировал планы США поставить ПРО Киеву

Глава думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что если информация о поставке систем ПРО США в Киев подтвердится, это будет... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T13:42

2022-06-27T13:42

2022-06-27T13:51

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Глава думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что если информация о поставке систем ПРО США в Киев подтвердится, это будет означать стремительное продвижение военной инфраструктуры США к границам РФ.США на этой неделе могут объявить о намерении поставить Украине системы противоракетной обороны большой и средней дальности, сообщил ранее телеканал CNN со ссылкой на осведомленный источник в американской администрации.Также по его словам, российская сторона на протяжении десятилетний неоднократно высказывала свою озабоченность размещением систем ПРО США в Европе в контексте обеспечения стратегической стабильности и общей безопасности."Поэтому любые подобные шаги приведут лишь к эскалации", - отметил парламентарий.

https://ria.ru/20220627/igra-1798288863.html

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в мире, россия, украина, сша, европа