https://ria.ru/20220627/bezopasnost-1798413570.html
Слуцкий прокомментировал планы США поставить ПРО Киеву
Слуцкий прокомментировал планы США поставить ПРО Киеву - РИА Новости, 27.06.2022
Слуцкий прокомментировал планы США поставить ПРО Киеву
Глава думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что если информация о поставке систем ПРО США в Киев подтвердится, это будет... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T13:42
2022-06-27T13:42
2022-06-27T13:51
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Глава думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что если информация о поставке систем ПРО США в Киев подтвердится, это будет означать стремительное продвижение военной инфраструктуры США к границам РФ.США на этой неделе могут объявить о намерении поставить Украине системы противоракетной обороны большой и средней дальности, сообщил ранее телеканал CNN со ссылкой на осведомленный источник в американской администрации.Также по его словам, российская сторона на протяжении десятилетний неоднократно высказывала свою озабоченность размещением систем ПРО США в Европе в контексте обеспечения стратегической стабильности и общей безопасности."Поэтому любые подобные шаги приведут лишь к эскалации", - отметил парламентарий.
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в мире, россия, украина, сша, европа
13:42 27.06.2022 (обновлено: 13:51 27.06.2022)
Слуцкий прокомментировал планы США поставить ПРО Киеву
Депутат Слуцкий назвал планы поставок ПРО Киеву продвижением США к границам России