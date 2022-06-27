Рейтинг@Mail.ru
Слуцкий прокомментировал планы США поставить ПРО Киеву - РИА Новости, 27.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220627/bezopasnost-1798413570.html
Слуцкий прокомментировал планы США поставить ПРО Киеву
Слуцкий прокомментировал планы США поставить ПРО Киеву - РИА Новости, 27.06.2022
Слуцкий прокомментировал планы США поставить ПРО Киеву
Глава думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что если информация о поставке систем ПРО США в Киев подтвердится, это будет... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T13:42
2022-06-27T13:51
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
сша
европа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155261/16/1552611690_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a24445ef94647b3b3311a23cf80707b9.jpg
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Глава думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что если информация о поставке систем ПРО США в Киев подтвердится, это будет означать стремительное продвижение военной инфраструктуры США к границам РФ.США на этой неделе могут объявить о намерении поставить Украине системы противоракетной обороны большой и средней дальности, сообщил ранее телеканал CNN со ссылкой на осведомленный источник в американской администрации.Также по его словам, российская сторона на протяжении десятилетний неоднократно высказывала свою озабоченность размещением систем ПРО США в Европе в контексте обеспечения стратегической стабильности и общей безопасности."Поэтому любые подобные шаги приведут лишь к эскалации", - отметил парламентарий.
https://ria.ru/20220627/igra-1798288863.html
россия
украина
сша
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155261/16/1552611690_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_279ea8f0c82d01c93f725a74ff128222.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, сша, европа
13:42 27.06.2022 (обновлено: 13:51 27.06.2022)
 
Слуцкий прокомментировал планы США поставить ПРО Киеву

Депутат Слуцкий назвал планы поставок ПРО Киеву продвижением США к границам России

© U.S. Air Force / Staff Sgt. Cory D. PayneСистемы противоракетной обороны США
Системы противоракетной обороны США
© U.S. Air Force / Staff Sgt. Cory D. Payne
Системы противоракетной обороны США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Глава думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что если информация о поставке систем ПРО США в Киев подтвердится, это будет означать стремительное продвижение военной инфраструктуры США к границам РФ.
США на этой неделе могут объявить о намерении поставить Украине системы противоракетной обороны большой и средней дальности, сообщил ранее телеканал CNN со ссылкой на осведомленный источник в американской администрации.
"Источники CNN сообщают о планах Вашингтона объявить о поставках систем противоракетной обороны большой и средней дальности. Если эта информация подтвердится, то на деле это будет означать стремительное продвижение американской ПРО и военной инфраструктуры непосредственно к границам РФ", - сообщил Слуцкий РИА Новости.
Также по его словам, российская сторона на протяжении десятилетний неоднократно высказывала свою озабоченность размещением систем ПРО США в Европе в контексте обеспечения стратегической стабильности и общей безопасности.
"Поэтому любые подобные шаги приведут лишь к эскалации", - отметил парламентарий.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
02:53
В США назвали конечную цель игры против России
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСШАЕвропа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала