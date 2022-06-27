https://ria.ru/20220627/bezhentsy-1798292029.html

Голландцы начали выселять украинских беженцев из своих домов

Голландцы начали выселять украинских беженцев из своих домов - РИА Новости, 27.06.2022

Голландцы начали выселять украинских беженцев из своих домов

Муниципалитеты в Нидерландах готовятся к наплыву украинских беженцев в приюты, так как местные жители, которые приютили их у себя, не желают оставлять их одних... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T04:55

2022-06-27T04:55

2022-06-27T10:29

в мире

нидерланды

украина

оон

россия

польша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1b/1798326127_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_a09d6f240adb650df1997505c6f14fcd.jpg

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Муниципалитеты в Нидерландах готовятся к наплыву украинских беженцев в приюты, так как местные жители, которые приютили их у себя, не желают оставлять их одних в своих домах в летний период, сообщает издание NU.nl."Кошка отправляется в пансионат (имеются в виду зоогостиницы. — Прим. ред.), а украинцы — в приют, да, это суровая реальность", — заявил один из участников процесса приема беженцев.Как отмечает издание, в регионе Центральный и Западный Брабант в настоящее время у частных лиц проживают около 1200 украинских беженцев. При этом уже есть принимающие семьи, которые обращаются к местным властям с вопросом, могут ли они разместить у себя беженцев в летнее время."Иногда украинцев действительно просто оставляют в приютах", — сообщили в управлении безопасности региона Брабант-Зюйдост. Как отметили в ведомстве, местные жители "открыли свои сердца и свои дома, не осознавая, какое это имеет влияние". "Медовый месяц закончился, достаточно. Сейчас идет поток людей со словами: я уезжаю в отпуск и не хочу, чтобы украинцы оставались одни в моем доме", — указали в управлении.На данный момент у принимающих семей в регионе проживает около 800 украинцев. Как пишет издание, в ближайшие недели им, возможно, придется вернуться в официальные приюты.В управлении безопасности региона Холландс-Мидден также сообщили, что появляются беженцы с Украины, которые возвращаются от принимающих семей. При этом причина отъезда может варьироваться от нехватки свободного места до "проблем между принимающей семьей и гостями", отмечает NU.nl.По данным ООН, с 24 февраля в соседние с Украиной государства прибыли свыше восьми миллионов беженцев. В Россию с начала спецоперации переселились более 1,3 миллиона человек, в Польшу — свыше 4,1 миллиона, в Румынию — больше 690 тысяч, в Словакии их число превысило 525 тысяч.

https://ria.ru/20220625/bezhentsy-1798151167.html

https://ria.ru/20220625/bezhentsy-1798034127.html

нидерланды

украина

россия

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, нидерланды, украина, оон, россия, польша