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Голландцы начали выселять украинских беженцев из своих домов
Голландцы начали выселять украинских беженцев из своих домов - РИА Новости, 27.06.2022
Голландцы начали выселять украинских беженцев из своих домов
Муниципалитеты в Нидерландах готовятся к наплыву украинских беженцев в приюты, так как местные жители, которые приютили их у себя, не желают оставлять их одних... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T04:55
2022-06-27T04:55
2022-06-27T10:29
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Муниципалитеты в Нидерландах готовятся к наплыву украинских беженцев в приюты, так как местные жители, которые приютили их у себя, не желают оставлять их одних в своих домах в летний период, сообщает издание NU.nl."Кошка отправляется в пансионат (имеются в виду зоогостиницы. — Прим. ред.), а украинцы — в приют, да, это суровая реальность", — заявил один из участников процесса приема беженцев.Как отмечает издание, в регионе Центральный и Западный Брабант в настоящее время у частных лиц проживают около 1200 украинских беженцев. При этом уже есть принимающие семьи, которые обращаются к местным властям с вопросом, могут ли они разместить у себя беженцев в летнее время."Иногда украинцев действительно просто оставляют в приютах", — сообщили в управлении безопасности региона Брабант-Зюйдост. Как отметили в ведомстве, местные жители "открыли свои сердца и свои дома, не осознавая, какое это имеет влияние". "Медовый месяц закончился, достаточно. Сейчас идет поток людей со словами: я уезжаю в отпуск и не хочу, чтобы украинцы оставались одни в моем доме", — указали в управлении.На данный момент у принимающих семей в регионе проживает около 800 украинцев. Как пишет издание, в ближайшие недели им, возможно, придется вернуться в официальные приюты.В управлении безопасности региона Холландс-Мидден также сообщили, что появляются беженцы с Украины, которые возвращаются от принимающих семей. При этом причина отъезда может варьироваться от нехватки свободного места до "проблем между принимающей семьей и гостями", отмечает NU.nl.По данным ООН, с 24 февраля в соседние с Украиной государства прибыли свыше восьми миллионов беженцев. В Россию с начала спецоперации переселились более 1,3 миллиона человек, в Польшу — свыше 4,1 миллиона, в Румынию — больше 690 тысяч, в Словакии их число превысило 525 тысяч.
https://ria.ru/20220625/bezhentsy-1798151167.html
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в мире, нидерланды, украина, оон, россия, польша
04:55 27.06.2022 (обновлено: 10:29 27.06.2022)
Голландцы начали выселять украинских беженцев из своих домов
NU.nl: жители Нидерландов начали "сплавлять" украинских беженцев из-за летних отпусков
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости.
Муниципалитеты в Нидерландах готовятся к наплыву украинских беженцев в приюты, так как местные жители, которые приютили их у себя, не желают оставлять их одних в своих домах в летний период, сообщает
издание NU.nl.
"Кошка отправляется в пансионат (имеются в виду зоогостиницы. — Прим. ред.), а украинцы — в приют, да, это суровая реальность", — заявил один из участников процесса приема беженцев.
Как отмечает издание, в регионе Центральный и Западный Брабант в настоящее время у частных лиц проживают около 1200 украинских беженцев. При этом уже есть принимающие семьи, которые обращаются к местным властям с вопросом, могут ли они разместить у себя беженцев в летнее время.
"Иногда украинцев действительно просто оставляют в приютах", — сообщили в управлении безопасности региона Брабант-Зюйдост. Как отметили в ведомстве, местные жители "открыли свои сердца и свои дома, не осознавая, какое это имеет влияние". "Медовый месяц закончился, достаточно. Сейчас идет поток людей со словами: я уезжаю в отпуск и не хочу, чтобы украинцы оставались одни в моем доме", — указали в управлении.
На данный момент у принимающих семей в регионе проживает около 800 украинцев. Как пишет издание, в ближайшие недели им, возможно, придется вернуться в официальные приюты.
В управлении безопасности региона Холландс-Мидден также сообщили, что появляются беженцы с Украины
, которые возвращаются от принимающих семей. При этом причина отъезда может варьироваться от нехватки свободного места до "проблем между принимающей семьей и гостями", отмечает NU.nl.
По данным ООН
, с 24 февраля в соседние с Украиной государства прибыли свыше восьми миллионов беженцев. В Россию
с начала спецоперации переселились более 1,3 миллиона человек, в Польшу
— свыше 4,1 миллиона, в Румынию
— больше 690 тысяч, в Словакии
их число превысило 525 тысяч.