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Фальков назвал четырехлетний срок обучения бакалавров недостаточным - РИА Новости, 27.06.2022
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Фальков назвал четырехлетний срок обучения бакалавров недостаточным
Фальков назвал четырехлетний срок обучения бакалавров недостаточным - РИА Новости, 27.06.2022
Фальков назвал четырехлетний срок обучения бакалавров недостаточным
Четырехлетний срок обучения бакалавров оказался недостаточным по ряду направлений, после чего часть вузов по собственной инициативе перешли на пятилетнюю... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T12:31
2022-06-27T12:45
россия
общество
госдума рф
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
валерий фальков
навигатор абитуриента
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Четырехлетний срок обучения бакалавров оказался недостаточным по ряду направлений, после чего часть вузов по собственной инициативе перешли на пятилетнюю программу, сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.Ранее Минобрнауки РФ сообщило, что к Болонской системе образования стоит отнестись как "к пережитому этапу". Фальков заявил, что в ближайшие несколько лет Россия сможет перейти к собственной национальной системе высшего образования."Если посмотреть на более чем двадцатилетний опыт реализации базовых принципов Болонский системы, то часть из них оказались недостаточно эффективными. В частности, по ряду направлений подготовки бакалавров типичный четырехлетний срок обучения оказался недостаточным для полноценной подготовки выпускников в профессиональной системе", - сказал Фальков в понедельник в Госдуме.Он подчеркнул, что в результате ряд ведущих вузов по собственной инициативе перешли на пятилетнюю программу подготовки бакалавров. "Получается, что изначально мы ушли от традиционного специалитета к четырем годам бакалавриата, но со временем поняли, как сложна степень подготовки к разным видам деятельности и по сути вернулись обратно", - добавил министр.
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россия, общество, госдума рф, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), валерий фальков, навигатор абитуриента
12:31 27.06.2022 (обновлено: 12:45 27.06.2022)
 
Фальков назвал четырехлетний срок обучения бакалавров недостаточным

Глава Минобрнауки Фальков назвал четырехлетний срок бакалавриата недостаточным

© Depositphotos / boggy22Студенты в лаборатории робототехники
Студенты в лаборатории робототехники - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© Depositphotos / boggy22
Студенты в лаборатории робототехники. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Четырехлетний срок обучения бакалавров оказался недостаточным по ряду направлений, после чего часть вузов по собственной инициативе перешли на пятилетнюю программу, сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.
Ранее Минобрнауки РФ сообщило, что к Болонской системе образования стоит отнестись как "к пережитому этапу". Фальков заявил, что в ближайшие несколько лет Россия сможет перейти к собственной национальной системе высшего образования.
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"Если посмотреть на более чем двадцатилетний опыт реализации базовых принципов Болонский системы, то часть из них оказались недостаточно эффективными. В частности, по ряду направлений подготовки бакалавров типичный четырехлетний срок обучения оказался недостаточным для полноценной подготовки выпускников в профессиональной системе", - сказал Фальков в понедельник в Госдуме.
Он подчеркнул, что в результате ряд ведущих вузов по собственной инициативе перешли на пятилетнюю программу подготовки бакалавров. "Получается, что изначально мы ушли от традиционного специалитета к четырем годам бакалавриата, но со временем поняли, как сложна степень подготовки к разным видам деятельности и по сути вернулись обратно", - добавил министр.
 
РоссияОбществоГосдума РФМинистерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)Валерий ФальковНавигатор абитуриента
 
 
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