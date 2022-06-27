https://ria.ru/20220627/aeroflot-1798404098.html

Аэрофлот запускает программу для сохранения летных кадров

Аэрофлот запускает программу для сохранения летных кадров - РИА Новости, 27.06.2022

Аэрофлот запускает программу для сохранения летных кадров

Аэрофлот запускает специальную программу для выпускников авиационных учебных заведений, направленную на сохранение и пополнение лётного состава гражданской... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T13:08

2022-06-27T13:08

2022-06-27T13:08

аэрофлот

россия

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МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Аэрофлот запускает специальную программу для выпускников авиационных учебных заведений, направленную на сохранение и пополнение лётного состава гражданской авиации, сообщает компания."Программа по поддержанию навыков пилотов призвана эффективно адаптировать выпускников, а в дальнейшем — поддерживать знания и навыки молодых пилотов с учётом перспективного развития авиационной отрасли России", - говорится в сообщении.Программа включает в себя теоретические занятия по основным лётным дисциплинам с лучшими преподавателями и пилотами-инструкторами Аэрофлота, посещение тренажёрных комплексов, ознакомление с производственными процессами авиакомпании и работой лётных экипажей. В занятиях будут применяться уникальные методики, разработанные специалистами компании, что позволит сократить время на подготовку."Благодаря нашей программе по поддержанию навыков пилотов будет сформирован надёжный и многочисленный кадровый резерв, который поможет избежать дефицита лётчиков в будущем. Это особенно важно с учётом постепенного восстановления объёмов авиаперевозок и планов по поставкам самолётов российского производства в авиакомпании", приводится в сообщении комментарий заместителя генерального директора — лётного директора Аэрофлота Эдуарда Советкина.

https://ria.ru/20220624/aeroflot-1797890624.html

россия

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

аэрофлот, россия