https://ria.ru/20220627/aeroflot-1798404098.html
Аэрофлот запускает программу для сохранения летных кадров
Аэрофлот запускает программу для сохранения летных кадров - РИА Новости, 27.06.2022
Аэрофлот запускает программу для сохранения летных кадров
Аэрофлот запускает специальную программу для выпускников авиационных учебных заведений, направленную на сохранение и пополнение лётного состава гражданской... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T13:08
2022-06-27T13:08
2022-06-27T13:08
аэрофлот
россия
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МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Аэрофлот запускает специальную программу для выпускников авиационных учебных заведений, направленную на сохранение и пополнение лётного состава гражданской авиации, сообщает компания."Программа по поддержанию навыков пилотов призвана эффективно адаптировать выпускников, а в дальнейшем — поддерживать знания и навыки молодых пилотов с учётом перспективного развития авиационной отрасли России", - говорится в сообщении.Программа включает в себя теоретические занятия по основным лётным дисциплинам с лучшими преподавателями и пилотами-инструкторами Аэрофлота, посещение тренажёрных комплексов, ознакомление с производственными процессами авиакомпании и работой лётных экипажей. В занятиях будут применяться уникальные методики, разработанные специалистами компании, что позволит сократить время на подготовку."Благодаря нашей программе по поддержанию навыков пилотов будет сформирован надёжный и многочисленный кадровый резерв, который поможет избежать дефицита лётчиков в будущем. Это особенно важно с учётом постепенного восстановления объёмов авиаперевозок и планов по поставкам самолётов российского производства в авиакомпании", приводится в сообщении комментарий заместителя генерального директора — лётного директора Аэрофлота Эдуарда Советкина.
https://ria.ru/20220624/aeroflot-1797890624.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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аэрофлот, россия
МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Аэрофлот запускает специальную программу для выпускников авиационных учебных заведений, направленную на сохранение и пополнение лётного состава гражданской авиации, сообщает компания.
"Программа по поддержанию навыков пилотов призвана эффективно адаптировать выпускников, а в дальнейшем — поддерживать знания и навыки молодых пилотов с учётом перспективного развития авиационной отрасли России", - говорится в сообщении.
Программа включает в себя теоретические занятия по основным лётным дисциплинам с лучшими преподавателями и пилотами-инструкторами Аэрофлота
, посещение тренажёрных комплексов, ознакомление с производственными процессами авиакомпании и работой лётных экипажей. В занятиях будут применяться уникальные методики, разработанные специалистами компании, что позволит сократить время на подготовку.
"Благодаря нашей программе по поддержанию навыков пилотов будет сформирован надёжный и многочисленный кадровый резерв, который поможет избежать дефицита лётчиков в будущем. Это особенно важно с учётом постепенного восстановления объёмов авиаперевозок и планов по поставкам самолётов российского производства в авиакомпании", приводится в сообщении комментарий заместителя генерального директора — лётного директора Аэрофлота Эдуарда Советкина.