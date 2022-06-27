https://ria.ru/20220627/advokat-1798290300.html

Работник магазина в США ударил экс-адвоката Трампа из-за решения по абортам

Работник магазина в США ударил экс-адвоката Трампа из-за решения по абортам - РИА Новости, 27.06.2022

Работник магазина в США ударил экс-адвоката Трампа из-за решения по абортам

Бывшего адвоката экс-президента США Дональда Трампа Руди Джулиани ударил по спине работник супермаркета в Нью-Йорке. РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T03:35

2022-06-27T03:35

2022-06-27T05:11

в мире

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155481/74/1554817476_0:215:2873:1831_1920x0_80_0_0_c436e6f464b8033c167df0c3f33b6976.jpg

НЬЮ-ЙОРК, 27 июн - РИА Новости. Бывшего адвоката экс-президента США Дональда Трампа Руди Джулиани ударил по спине работник супермаркета в Нью-Йорке.По его словам, нападавший назвал его "подонком" и "одним из тех людей, что будут убивать женщин", вероятно, имея в виду недавнее решение Верховного суда США, отменившего гарантии права на аборт."Вы думаете, что спасаете младенцев, но вы будете убивать женщин", - цитирует нападавшего Джулиани.Отмечается, что работнику предъявлены обвинения в нападении.Контролируемый консерваторами Верховный суд ранее через пересмотр прецедентного дела "Роу против Уэйда" 1973 года отменил конституционные гарантии права на прерывание беременности и позволил американским штатам самостоятельно регулировать эту сферу. Почти половина из 50 штатов планируют запретить или существенно ограничить аборты на своей территории. До сих пор американским властям не разрешалось регулировать прерывание беременности в течение ее первого триместра, а на протяжении второго административное вмешательство допускалось только в интересах сохранения здоровья матери.

https://ria.ru/20220625/protesty-1798104358.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша