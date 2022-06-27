https://ria.ru/20220627/advokat-1798290300.html
Работник магазина в США ударил экс-адвоката Трампа из-за решения по абортам
Работник магазина в США ударил экс-адвоката Трампа из-за решения по абортам - РИА Новости, 27.06.2022
Работник магазина в США ударил экс-адвоката Трампа из-за решения по абортам
Бывшего адвоката экс-президента США Дональда Трампа Руди Джулиани ударил по спине работник супермаркета в Нью-Йорке. РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T03:35
2022-06-27T03:35
2022-06-27T05:11
в мире
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НЬЮ-ЙОРК, 27 июн - РИА Новости. Бывшего адвоката экс-президента США Дональда Трампа Руди Джулиани ударил по спине работник супермаркета в Нью-Йорке.По его словам, нападавший назвал его "подонком" и "одним из тех людей, что будут убивать женщин", вероятно, имея в виду недавнее решение Верховного суда США, отменившего гарантии права на аборт."Вы думаете, что спасаете младенцев, но вы будете убивать женщин", - цитирует нападавшего Джулиани.Отмечается, что работнику предъявлены обвинения в нападении.Контролируемый консерваторами Верховный суд ранее через пересмотр прецедентного дела "Роу против Уэйда" 1973 года отменил конституционные гарантии права на прерывание беременности и позволил американским штатам самостоятельно регулировать эту сферу. Почти половина из 50 штатов планируют запретить или существенно ограничить аборты на своей территории. До сих пор американским властям не разрешалось регулировать прерывание беременности в течение ее первого триместра, а на протяжении второго административное вмешательство допускалось только в интересах сохранения здоровья матери.
https://ria.ru/20220625/protesty-1798104358.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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в мире, сша
03:35 27.06.2022 (обновлено: 05:11 27.06.2022)
Работник магазина в США ударил экс-адвоката Трампа из-за решения по абортам
В Нью-Йорке работник магазина ударил экс-адвоката Трампа Джулиани из-за решения по абортам
НЬЮ-ЙОРК, 27 июн - РИА Новости.
Бывшего адвоката экс-президента США Дональда Трампа Руди Джулиани ударил
по спине работник супермаркета в Нью-Йорке.
"Внезапно я чувствую это "Бам!" по своей спине. Я не знаю, помогли ли мне не упасть, но я чуть не упал... Я чувствую эту ужасную боль в спине, и я думаю: что за - я не знал даже, что это было", - заявил Джулиани газете New York Post.
По его словам, нападавший назвал его "подонком" и "одним из тех людей, что будут убивать женщин", вероятно, имея в виду недавнее решение Верховного суда США, отменившего гарантии права на аборт.
"Вы думаете, что спасаете младенцев, но вы будете убивать женщин", - цитирует нападавшего Джулиани.
Отмечается, что работнику предъявлены обвинения в нападении.
Контролируемый консерваторами Верховный суд ранее через пересмотр прецедентного дела "Роу против Уэйда" 1973 года отменил конституционные гарантии права на прерывание беременности и позволил американским штатам самостоятельно регулировать эту сферу. Почти половина из 50 штатов планируют запретить или существенно ограничить аборты на своей территории. До сих пор американским властям не разрешалось регулировать прерывание беременности в течение ее первого триместра, а на протяжении второго административное вмешательство допускалось только в интересах сохранения здоровья матери.