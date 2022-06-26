https://ria.ru/20220626/zemletryasenie-1798168787.html

У побережья Перу произошло землетрясение

У побережья Перу произошло землетрясение - РИА Новости, 26.06.2022

У побережья Перу произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в воскресенье у побережья Перу, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 26.06.2022

2022-06-26T05:47

2022-06-26T05:47

2022-06-26T05:47

в мире

перу

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в воскресенье у побережья Перу, сообщает Геологическая служба США (USGS).Землетрясение было зафиксировано в 02.02 по времени UTC (05.02 мск). Эпицентр располагался в 110 километрах к югу от города Арекипа. Очаг землетрясения залегал на глубине 13,1 километра.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

https://radiosputnik.ria.ru/20220623/afganistan-1797699572.html

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Максим Горбачев

Максим Горбачев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, перу