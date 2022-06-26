https://ria.ru/20220626/zemletryasenie-1798168787.html
У побережья Перу произошло землетрясение
У побережья Перу произошло землетрясение - РИА Новости, 26.06.2022
У побережья Перу произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в воскресенье у побережья Перу, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T05:47
2022-06-26T05:47
2022-06-26T05:47
в мире
перу
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в воскресенье у побережья Перу, сообщает Геологическая служба США (USGS).Землетрясение было зафиксировано в 02.02 по времени UTC (05.02 мск). Эпицентр располагался в 110 километрах к югу от города Арекипа. Очаг землетрясения залегал на глубине 13,1 километра.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, перу
У побережья Перу произошло землетрясение
У побережья Перу произошло землетрясение магнитудой 5,7 балла