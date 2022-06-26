https://ria.ru/20220626/zaporozhe-1798218979.html

Украинские войска артударами подожгли два предприятия в Запорожской области

Украинские войска артударами подожгли два предприятия в Запорожской области - РИА Новости, 26.06.2022

Украинские войска артударами подожгли два предприятия в Запорожской области

Пожар возник на сельхозпредприятии в Запорожской области в результате массированных ударов украинских войск: в городе Пологи после обстрела уже четвертую неделю РИА Новости, 26.06.2022

2022-06-26T14:02

2022-06-26T14:02

2022-06-26T15:31

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ПОЛОГИ (Запорожская область), 26 июн — РИА Новости. Пожар возник на сельхозпредприятии в Запорожской области в результате массированных ударов украинских войск: в городе Пологи после обстрела уже четвертую неделю горит маслоэкстракционный завод и элеватор с семенами, об этом стало известно в воскресенье, передает корреспондент РИА Новости.Предприятие в Пологах находится в 12 километрах от линии фронта.Журналист оказался на месте пожара в воскресенье, местные жители рассказали, что первый удар был нанесен еще 4 июня, после чего сначала загорелся элеватор, в котором находится несколько тысяч тонн семян подсолнечника. Сейчас они тлеют, открытого горения практически уже нет, но температура рядом с элеватором настолько высокая, что нельзя подойти на несколько метров.Кроме того, корреспондент РИА Новости обнаружил на территории завода разбитые в результате обстрелов корпуса предприятия, а также разбросанные неразорвавшиеся снаряды, в том числе от гаубиц калибром 152 миллиметра. Как рассказали местные жители, удары наносились не только ствольной артиллерией, но и РСЗО "Град", хотя никаких военных на территории предприятия не было. "Они (украинские войска - ред.) хотят не людей вернуть, а выжженную землю", - сказал РИА Новости один из работников предприятия.Это не первый случай, когда киевские власти намеренно уничтожают сельхозпредприятия и зернохранилища, при этом пытаясь обвинять Россию в блокировке сельхозпоставок с Украины на мировые рынки. Ранее корреспонденты РИА Новости обнаружили на территории Мариупольского порта подожженные при отходе украинскими войсками запасы зерна в элеваторах.

https://ria.ru/20220620/mariupol-1796776737.html

https://ria.ru/20220623/obstrely-1797452023.html

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Кадры возгораний на маслоэкстракционном заводе и элеваторе с семенами в Запорожской области В населенном пункте Пологи в Запорожской области после обстрела украинских войск уже четвёртую неделю горит маслоэкстракционный завод и элеватор с семенами, об этом стало известно сегодня. 2022-06-26T14:02 true PT0M59S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, украина, запорожская область