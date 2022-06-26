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Украинские войска артударами подожгли два предприятия в Запорожской области - РИА Новости, 26.06.2022
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Украинские войска артударами подожгли два предприятия в Запорожской области
Украинские войска артударами подожгли два предприятия в Запорожской области - РИА Новости, 26.06.2022
Украинские войска артударами подожгли два предприятия в Запорожской области
Пожар возник на сельхозпредприятии в Запорожской области в результате массированных ударов украинских войск: в городе Пологи после обстрела уже четвертую неделю РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T14:02
2022-06-26T15:31
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
запорожская область
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ПОЛОГИ (Запорожская область), 26 июн — РИА Новости. Пожар возник на сельхозпредприятии в Запорожской области в результате массированных ударов украинских войск: в городе Пологи после обстрела уже четвертую неделю горит маслоэкстракционный завод и элеватор с семенами, об этом стало известно в воскресенье, передает корреспондент РИА Новости.Предприятие в Пологах находится в 12 километрах от линии фронта.Журналист оказался на месте пожара в воскресенье, местные жители рассказали, что первый удар был нанесен еще 4 июня, после чего сначала загорелся элеватор, в котором находится несколько тысяч тонн семян подсолнечника. Сейчас они тлеют, открытого горения практически уже нет, но температура рядом с элеватором настолько высокая, что нельзя подойти на несколько метров.Кроме того, корреспондент РИА Новости обнаружил на территории завода разбитые в результате обстрелов корпуса предприятия, а также разбросанные неразорвавшиеся снаряды, в том числе от гаубиц калибром 152 миллиметра. Как рассказали местные жители, удары наносились не только ствольной артиллерией, но и РСЗО "Град", хотя никаких военных на территории предприятия не было. "Они (украинские войска - ред.) хотят не людей вернуть, а выжженную землю", - сказал РИА Новости один из работников предприятия.Это не первый случай, когда киевские власти намеренно уничтожают сельхозпредприятия и зернохранилища, при этом пытаясь обвинять Россию в блокировке сельхозпоставок с Украины на мировые рынки. Ранее корреспонденты РИА Новости обнаружили на территории Мариупольского порта подожженные при отходе украинскими войсками запасы зерна в элеваторах.
https://ria.ru/20220620/mariupol-1796776737.html
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Кадры возгораний на маслоэкстракционном заводе и элеваторе с семенами в Запорожской области
В населенном пункте Пологи в Запорожской области после обстрела украинских войск уже четвёртую неделю горит маслоэкстракционный завод и элеватор с семенами, об этом стало известно сегодня.
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в мире, россия, украина, запорожская область
14:02 26.06.2022 (обновлено: 15:31 26.06.2022)
 
Украинские войска артударами подожгли два предприятия в Запорожской области

Украинские войска артударами подожгли элеватор и маслозавод в Запорожской области

Читать ria.ru в
ПОЛОГИ (Запорожская область), 26 июн — РИА Новости. Пожар возник на сельхозпредприятии в Запорожской области в результате массированных ударов украинских войск: в городе Пологи после обстрела уже четвертую неделю горит маслоэкстракционный завод и элеватор с семенами, об этом стало известно в воскресенье, передает корреспондент РИА Новости.
Предприятие в Пологах находится в 12 километрах от линии фронта.
Кадры из хранилища в Мариуполе, где было уничтожено 70 тысяч тонн зерна - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
20 июня, 15:41Специальная военная операция на Украине
Опубликовано видео из хранилища, где ВСУ сожгли более 70 тысяч тонн зерна
Журналист оказался на месте пожара в воскресенье, местные жители рассказали, что первый удар был нанесен еще 4 июня, после чего сначала загорелся элеватор, в котором находится несколько тысяч тонн семян подсолнечника. Сейчас они тлеют, открытого горения практически уже нет, но температура рядом с элеватором настолько высокая, что нельзя подойти на несколько метров.
Кроме того, корреспондент РИА Новости обнаружил на территории завода разбитые в результате обстрелов корпуса предприятия, а также разбросанные неразорвавшиеся снаряды, в том числе от гаубиц калибром 152 миллиметра. Как рассказали местные жители, удары наносились не только ствольной артиллерией, но и РСЗО "Град", хотя никаких военных на территории предприятия не было. "Они (украинские войска - ред.) хотят не людей вернуть, а выжженную землю", - сказал РИА Новости один из работников предприятия.
Это не первый случай, когда киевские власти намеренно уничтожают сельхозпредприятия и зернохранилища, при этом пытаясь обвинять Россию в блокировке сельхозпоставок с Украины на мировые рынки. Ранее корреспонденты РИА Новости обнаружили на территории Мариупольского порта подожженные при отходе украинскими войсками запасы зерна в элеваторах.
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