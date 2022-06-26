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Менее трех процентов японских компаний решились уйти из России - РИА Новости, 26.06.2022
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Менее трех процентов японских компаний решились уйти из России
Менее трех процентов японских компаний решились уйти из России - РИА Новости, 26.06.2022
Менее трех процентов японских компаний решились уйти из России
Согласно результатам опроса, всего четыре из 168 японских компаний, работающих в России, решились покинуть ее рынок после начала спецоперации на Украине,... РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T10:53
2022-06-26T10:53
экономика
технологии
россия
украина
великобритания
россельхозбанк
московский кредитный банк
япония
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Согласно результатам опроса, всего четыре из 168 японских компаний, работающих в России, решились покинуть ее рынок после начала спецоперации на Украине, сообщило информагентство Kyodo со ссылкой анализ Teikoku Databank Ltd.В процентном соотношении только 2,4 процента японских предприятий отказались от российского рынка. Как пояснили журналисты, рекорд по числу компаний, полностью остановивших деятельность в России, принадлежит Великобритании — около 48 процентов предприятий. Также 33 процента канадских компаний и около 29 процентов американских компаний, ранее работавших в стране, объявили об уходе."Разница заключалась в том, что японские фирмы заранее не сформулировали подробных планов ухода с рынка", — объяснили Kyodo представители Teikoku Databank.Не спешат отказываться от российской прибыли не только японские предприниматели: в Италии число компаний, решивших уйти из России, составило всего пять процентов.В начале июня этого года Япония расширила в свете событий на Украине список ранее принятых антироссийских санкций, включив в них Россельхозбанк и Московский кредитный банк. До этого Токио ввел дополнительные ограничительные меры против 398 физических лиц и 28 организаций из России. С 19 апреля также объявили запрет на импорт некоторых видов древесины и машинного оборудования и российской алкогольной продукции.
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экономика, технологии, россия, украина, великобритания, россельхозбанк, московский кредитный банк, япония
10:53 26.06.2022
 
Менее трех процентов японских компаний решились уйти из России

Kyodo: из России решились уйти менее трех процентов японских компаний

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМагазин Uniqlo в торговом центре в Москве
Магазин Uniqlo в торговом центре в Москве - РИА Новости, 1920, 26.06.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Магазин Uniqlo в торговом центре в Москве
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Согласно результатам опроса, всего четыре из 168 японских компаний, работающих в России, решились покинуть ее рынок после начала спецоперации на Украине, сообщило информагентство Kyodo со ссылкой анализ Teikoku Databank Ltd.
В процентном соотношении только 2,4 процента японских предприятий отказались от российского рынка. Как пояснили журналисты, рекорд по числу компаний, полностью остановивших деятельность в России, принадлежит Великобритании — около 48 процентов предприятий. Также 33 процента канадских компаний и около 29 процентов американских компаний, ранее работавших в стране, объявили об уходе.
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"Разница заключалась в том, что японские фирмы заранее не сформулировали подробных планов ухода с рынка", — объяснили Kyodo представители Teikoku Databank.
Не спешат отказываться от российской прибыли не только японские предприниматели: в Италии число компаний, решивших уйти из России, составило всего пять процентов.
В начале июня этого года Япония расширила в свете событий на Украине список ранее принятых антироссийских санкций, включив в них Россельхозбанк и Московский кредитный банк. До этого Токио ввел дополнительные ограничительные меры против 398 физических лиц и 28 организаций из России. С 19 апреля также объявили запрет на импорт некоторых видов древесины и машинного оборудования и российской алкогольной продукции.
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