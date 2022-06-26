Менее трех процентов японских компаний решились уйти из России
Kyodo: из России решились уйти менее трех процентов японских компаний
Магазин Uniqlo в торговом центре в Москве
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Согласно результатам опроса, всего четыре из 168 японских компаний, работающих в России, решились покинуть ее рынок после начала спецоперации на Украине, сообщило информагентство Kyodo со ссылкой анализ Teikoku Databank Ltd.
В процентном соотношении только 2,4 процента японских предприятий отказались от российского рынка. Как пояснили журналисты, рекорд по числу компаний, полностью остановивших деятельность в России, принадлежит Великобритании — около 48 процентов предприятий. Также 33 процента канадских компаний и около 29 процентов американских компаний, ранее работавших в стране, объявили об уходе.
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"Разница заключалась в том, что японские фирмы заранее не сформулировали подробных планов ухода с рынка", — объяснили Kyodo представители Teikoku Databank.
Не спешат отказываться от российской прибыли не только японские предприниматели: в Италии число компаний, решивших уйти из России, составило всего пять процентов.
В начале июня этого года Япония расширила в свете событий на Украине список ранее принятых антироссийских санкций, включив в них Россельхозбанк и Московский кредитный банк. До этого Токио ввел дополнительные ограничительные меры против 398 физических лиц и 28 организаций из России. С 19 апреля также объявили запрет на импорт некоторых видов древесины и машинного оборудования и российской алкогольной продукции.