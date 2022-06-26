https://ria.ru/20220626/velikobritaniya-1798226151.html

Британцев "готовят" к ядерной войне с Россией, заявила Захарова

Британцев "готовят" к ядерной войне с Россией, заявила Захарова - РИА Новости, 26.06.2022

Британцев "готовят" к ядерной войне с Россией, заявила Захарова

Представители британского истеблишмента пытаются запугать население страны грядущей ядерной войной с Россией, чтобы отвлечь от внутриполитических проблем, в... РИА Новости, 26.06.2022

2022-06-26T14:58

2022-06-26T14:58

2022-06-26T14:59

в мире

россия

мария захарова

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Представители британского истеблишмента пытаются запугать население страны грядущей ядерной войной с Россией, чтобы отвлечь от внутриполитических проблем, в частности, от краха британской монархии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Британский истеблишмент не устаёт готовиться к ядерному апокалипсису, придумывая несуществующие заявления России на этот счёт", - написала Захарова в Telegram-канале.По ее словам, "это удобная тема, которая призвана отвлечь внимание от внутриполитического краха британской монархии в свете бесконечных заговоров, кризисов и просто коррупционных скандалов".

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россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, мария захарова