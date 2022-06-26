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Британцев "готовят" к ядерной войне с Россией, заявила Захарова
Британцев "готовят" к ядерной войне с Россией, заявила Захарова - РИА Новости, 26.06.2022
Британцев "готовят" к ядерной войне с Россией, заявила Захарова
Представители британского истеблишмента пытаются запугать население страны грядущей ядерной войной с Россией, чтобы отвлечь от внутриполитических проблем, в... РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T14:58
2022-06-26T14:58
2022-06-26T14:59
в мире
россия
мария захарова
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Представители британского истеблишмента пытаются запугать население страны грядущей ядерной войной с Россией, чтобы отвлечь от внутриполитических проблем, в частности, от краха британской монархии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Британский истеблишмент не устаёт готовиться к ядерному апокалипсису, придумывая несуществующие заявления России на этот счёт", - написала Захарова в Telegram-канале.По ее словам, "это удобная тема, которая призвана отвлечь внимание от внутриполитического краха британской монархии в свете бесконечных заговоров, кризисов и просто коррупционных скандалов".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, мария захарова
14:58 26.06.2022 (обновлено: 14:59 26.06.2022)
Британцев "готовят" к ядерной войне с Россией, заявила Захарова
Представитель МИД Захарова: британцев "готовят" к ядерной войне с Россией