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В штате Вашингтон восемь человек пострадали при стрельбе - РИА Новости, 26.06.2022
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В штате Вашингтон восемь человек пострадали при стрельбе
В штате Вашингтон восемь человек пострадали при стрельбе - РИА Новости, 26.06.2022
В штате Вашингтон восемь человек пострадали при стрельбе
Восемь человек пострадали в результате стрельбы в американском городе Такома в штате Вашингтон, сообщила местная полиция. РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T20:38
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в мире
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ВАШИНГТОН, 26 июн - РИА Новости. Восемь человек пострадали в результате стрельбы в американском городе Такома в штате Вашингтон, сообщила местная полиция.По ее данным, в воскресенье ночью на частной территории была организована вечеринка с большим числом гостей, в переулке за локацией вспыхнула ссора, затем раздались выстрелы."Восемь пострадавших были доставлены в три разные больницы на машине скорой помощи и личном транспорте. Все в стабильном состоянии", - говорится в пресс-релизе полиции.Правоохранители расследуют произошедшее.
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в мире
20:38 26.06.2022
 
В штате Вашингтон восемь человек пострадали при стрельбе

В американском штате Вашингтон восемь человек пострадали при стрельбе

© Fotolia / EugeneFАмериканский полицейский
Американский полицейский - РИА Новости, 1920, 26.06.2022
© Fotolia / EugeneF
Американский полицейский. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 июн - РИА Новости. Восемь человек пострадали в результате стрельбы в американском городе Такома в штате Вашингтон, сообщила местная полиция.
По ее данным, в воскресенье ночью на частной территории была организована вечеринка с большим числом гостей, в переулке за локацией вспыхнула ссора, затем раздались выстрелы.
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Девять человек пострадали при стрельбе в торговом центре в США
"Восемь пострадавших были доставлены в три разные больницы на машине скорой помощи и личном транспорте. Все в стабильном состоянии", - говорится в пресс-релизе полиции.
Правоохранители расследуют произошедшее.
 
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