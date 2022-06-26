https://ria.ru/20220626/vashington-1798269408.html

В штате Вашингтон восемь человек пострадали при стрельбе

В штате Вашингтон восемь человек пострадали при стрельбе - РИА Новости, 26.06.2022

В штате Вашингтон восемь человек пострадали при стрельбе

Восемь человек пострадали в результате стрельбы в американском городе Такома в штате Вашингтон, сообщила местная полиция. РИА Новости, 26.06.2022

2022-06-26T20:38

2022-06-26T20:38

2022-06-26T20:38

в мире

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ВАШИНГТОН, 26 июн - РИА Новости. Восемь человек пострадали в результате стрельбы в американском городе Такома в штате Вашингтон, сообщила местная полиция.По ее данным, в воскресенье ночью на частной территории была организована вечеринка с большим числом гостей, в переулке за локацией вспыхнула ссора, затем раздались выстрелы."Восемь пострадавших были доставлены в три разные больницы на машине скорой помощи и личном транспорте. Все в стабильном состоянии", - говорится в пресс-релизе полиции.Правоохранители расследуют произошедшее.

https://ria.ru/20220604/strelba-1793174900.html

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в мире