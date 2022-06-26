https://ria.ru/20220626/urozhay-1798168898.html

Ростовский губернатор рассказал, какой планируется урожай в этом году

Ростовский губернатор рассказал, какой планируется урожай в этом году - РИА Новости, 26.06.2022

Ростовский губернатор рассказал, какой планируется урожай в этом году

Состояние озимых культур в Ростовской области позволяет надеяться, что в текущем году аграрии региона получат достойный урожай, сообщил РИА Новости губернатор... РИА Новости, 26.06.2022

2022-06-26T06:03

2022-06-26T06:03

2022-06-26T06:03

экономика

ростовская область

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 июн – РИА Новости, Юлия Насулина. Состояние озимых культур в Ростовской области позволяет надеяться, что в текущем году аграрии региона получат достойный урожай, сообщил РИА Новости губернатор области Василий Голубев.Он напомнил, что последние несколько лет Ростовская область собирает рекордные урожаи зерновых. "В этом году аграрии прилагают максимум усилий, чтобы получить урожай не ниже предыдущего периода. Обстановка позволяет надеяться на получение достойного урожая в этом году", - сказал губернатор.Голубев уточнил, что общая посевная площадь под урожай текущего года составила 4,8 миллиона гектаров, на 95% площадей озимых проведена подкормка удобрениями, идет успешная борьба с сорняками, болезнями и вредителями.Ростовская область является одним из основных зернопроизводящих регионов России. В 2021 году хлеборобы региона собрали рекордный для области урожай зерновых и зернобобовых культур в объеме более 13,7 миллиона тонн, что на 9% больше, чем в 2020 году.

https://ria.ru/20220527/urozhay-1791050522.html

ростовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, ростовская область, россия