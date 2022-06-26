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Ростовский губернатор рассказал, какой планируется урожай в этом году - РИА Новости, 26.06.2022
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Ростовский губернатор рассказал, какой планируется урожай в этом году
Ростовский губернатор рассказал, какой планируется урожай в этом году - РИА Новости, 26.06.2022
Ростовский губернатор рассказал, какой планируется урожай в этом году
Состояние озимых культур в Ростовской области позволяет надеяться, что в текущем году аграрии региона получат достойный урожай, сообщил РИА Новости губернатор... РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T06:03
2022-06-26T06:03
экономика
ростовская область
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 июн – РИА Новости, Юлия Насулина. Состояние озимых культур в Ростовской области позволяет надеяться, что в текущем году аграрии региона получат достойный урожай, сообщил РИА Новости губернатор области Василий Голубев.Он напомнил, что последние несколько лет Ростовская область собирает рекордные урожаи зерновых. "В этом году аграрии прилагают максимум усилий, чтобы получить урожай не ниже предыдущего периода. Обстановка позволяет надеяться на получение достойного урожая в этом году", - сказал губернатор.Голубев уточнил, что общая посевная площадь под урожай текущего года составила 4,8 миллиона гектаров, на 95% площадей озимых проведена подкормка удобрениями, идет успешная борьба с сорняками, болезнями и вредителями.Ростовская область является одним из основных зернопроизводящих регионов России. В 2021 году хлеборобы региона собрали рекордный для области урожай зерновых и зернобобовых культур в объеме более 13,7 миллиона тонн, что на 9% больше, чем в 2020 году.
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экономика, ростовская область, россия
06:03 26.06.2022
 
Ростовский губернатор рассказал, какой планируется урожай в этом году

Ростовский губернатор Голубев: состояние озимых позволяет надеяться на достойный урожай

© РИА Новости / Виталий ТимкивПшеница
Пшеница - РИА Новости, 1920, 26.06.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Пшеница. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 июн – РИА Новости, Юлия Насулина. Состояние озимых культур в Ростовской области позволяет надеяться, что в текущем году аграрии региона получат достойный урожай, сообщил РИА Новости губернатор области Василий Голубев.
Он напомнил, что последние несколько лет Ростовская область собирает рекордные урожаи зерновых. "В этом году аграрии прилагают максимум усилий, чтобы получить урожай не ниже предыдущего периода. Обстановка позволяет надеяться на получение достойного урожая в этом году", - сказал губернатор.
Голубев уточнил, что общая посевная площадь под урожай текущего года составила 4,8 миллиона гектаров, на 95% площадей озимых проведена подкормка удобрениями, идет успешная борьба с сорняками, болезнями и вредителями.
Ростовская область является одним из основных зернопроизводящих регионов России. В 2021 году хлеборобы региона собрали рекордный для области урожай зерновых и зернобобовых культур в объеме более 13,7 миллиона тонн, что на 9% больше, чем в 2020 году.
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