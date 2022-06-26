22:26 26.06.2022 (обновлено: 00:16 27.06.2022)
Действия России на Украине неслучайны, заявил представитель Эрдогана
Представитель президента Турции Калын заявил о закономерности действий России на Украине
АНКАРА, 26 июн – РИА Новости. Действия России на Украине неслучайны, этому предшествовали шаги НАТО и Запада, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.
"Опять же повторяю, что эти действия неправильны. Но что этому предшествовало?.. В новом порядке на вершине пирамиды находится сверхдержава, а под ней пять или шесть великих сил: Россия, Китай, Англия, Франция, Германия. Ниже средние страны и другие страны. Со временем Китай быстро поднялся на вершину экономической пирамиды. Внезапно он стал второй экономикой в мире. Россия начала сомневаться в пирамиде в геостратегическом и военном плане, предложила пересмотреть условия и подписать новое соглашение о балансе через 30 лет. Те, кто хотел подавить пытающихся выбраться снизу, сказали: давайте идти путем конфликта. Это никогда не оправдывает вторжение России в Украину. Но когда смотришь на то, что произошло за последние 30 лет, надо иметь дело с причинно-следственной связью, это и действия Запада, и расширение НАТО. Мы также возражаем против этого неправильного миропорядка", - сказал официальный представитель турецкого лидера.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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