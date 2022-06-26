Турция считает ожидания России по выводу судов с зерном логичными
Представитель Эрдогана Калын: ожидания России по выводу судов с зерном логичны
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВоенный катер в акватории порта в Мариуполе
Военный катер в акватории порта в Мариуполе. Архивное фото
АНКАРА, 26 июн – РИА Новости. Ожидания России по выводу судов с зерном логичны и откровенны, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.
Ранее министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что в вопросе вывоза зерна из черноморских портов есть определенные продвижения, но остаются технические моменты, требующие обсуждений с Россией, Украиной и ООН. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил в четверг, что в случае договоренности Москвы и Киева по "зерновой проблеме" будет создана "зона безопасности" за пределами вод Украины.
"Мы получаем сообщения от западных партнеров о том, что они заинтересованы в скорейшей встрече по "зерновой проблеме" в Турции, обеспокоены возможным продовольственным кризисом. Но у сторон (Москвы и Киева) есть свои аргументы. Ожидания России также логичны и откровенны. Они хотят страховки своих судов и возможности выводить на рынки свою продукцию", - сказал Калын в интервью журналистам на телеканале Haberturk.
По его словам, российский лидер Владимир Путин в телефонных переговорах с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом заявил, что Москва не препятствует решению "зерновой проблемы". "Но опять же, есть ожидания у российской стороны. Решение "зерновой проблемы" обеспечит спокойствие Турции", - добавил Калын.
В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.