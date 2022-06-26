https://ria.ru/20220626/turtsiya-1798277008.html

Турция считает ожидания России по выводу судов с зерном логичными

Турция считает ожидания России по выводу судов с зерном логичными - РИА Новости, 26.06.2022

Турция считает ожидания России по выводу судов с зерном логичными

Ожидания России по выводу судов с зерном логичны и откровенны, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын. РИА Новости, 26.06.2022

2022-06-26T22:13

2022-06-26T22:13

2022-06-26T22:13

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АНКАРА, 26 июн – РИА Новости. Ожидания России по выводу судов с зерном логичны и откровенны, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.Ранее министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что в вопросе вывоза зерна из черноморских портов есть определенные продвижения, но остаются технические моменты, требующие обсуждений с Россией, Украиной и ООН. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил в четверг, что в случае договоренности Москвы и Киева по "зерновой проблеме" будет создана "зона безопасности" за пределами вод Украины."Мы получаем сообщения от западных партнеров о том, что они заинтересованы в скорейшей встрече по "зерновой проблеме" в Турции, обеспокоены возможным продовольственным кризисом. Но у сторон (Москвы и Киева) есть свои аргументы. Ожидания России также логичны и откровенны. Они хотят страховки своих судов и возможности выводить на рынки свою продукцию", - сказал Калын в интервью журналистам на телеканале Haberturk.По его словам, российский лидер Владимир Путин в телефонных переговорах с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом заявил, что Москва не препятствует решению "зерновой проблемы". "Но опять же, есть ожидания у российской стороны. Решение "зерновой проблемы" обеспечит спокойствие Турции", - добавил Калын.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.

https://ria.ru/20220625/zerno-1798149944.html

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цены на нефть, владимир путин, хулуси акар, мевлют чавушоглу, россия, турция, москва, оон