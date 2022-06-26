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Украинские войска выпустили восемь снарядов по Пантелеймоновке - РИА Новости, 26.06.2022
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Украинские войска выпустили восемь снарядов по Пантелеймоновке
Украинские войска выпустили восемь снарядов по Пантелеймоновке - РИА Новости, 26.06.2022
Украинские войска выпустили восемь снарядов по Пантелеймоновке
Украинские войска в 21.20 обстреляли населенный пункт Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике, выпустив восемь снарядов калибром 152 мм, сообщает... РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T21:47
2022-06-26T21:47
в мире
украина
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ДОНЕЦК, 26 июн - РИА Новости. Украинские войска в 21.20 обстреляли населенный пункт Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике, выпустив восемь снарядов калибром 152 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 21.20 - н.п. Новгородское - н.п. Пантелеймоновка", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Уточняется, что выпущено восемь снарядов калибром 152 миллиметра.
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в мире, украина
21:47 26.06.2022
 
Украинские войска выпустили восемь снарядов по Пантелеймоновке

СЦКК: украинские войска выпустили восемь снарядов по Пантелеймоновке

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий демонстрирует осколки боеприпасов во дворе многоэтажного жилого дома в Донецке
Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов во дворе многоэтажного жилого дома в Донецке - РИА Новости, 1920, 26.06.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов во дворе многоэтажного жилого дома в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 26 июн - РИА Новости. Украинские войска в 21.20 обстреляли населенный пункт Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике, выпустив восемь снарядов калибром 152 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 21.20 - н.п. Новгородское - н.п. Пантелеймоновка", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Уточняется, что выпущено восемь снарядов калибром 152 миллиметра.
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