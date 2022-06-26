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Украинские войска выпустили восемь снарядов по Пантелеймоновке

Украинские войска выпустили восемь снарядов по Пантелеймоновке - РИА Новости, 26.06.2022

Украинские войска выпустили восемь снарядов по Пантелеймоновке

Украинские войска в 21.20 обстреляли населенный пункт Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике, выпустив восемь снарядов калибром 152 мм, сообщает... РИА Новости, 26.06.2022

2022-06-26T21:47

2022-06-26T21:47

2022-06-26T21:47

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ДОНЕЦК, 26 июн - РИА Новости. Украинские войска в 21.20 обстреляли населенный пункт Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике, выпустив восемь снарядов калибром 152 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 21.20 - н.п. Новгородское - н.п. Пантелеймоновка", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Уточняется, что выпущено восемь снарядов калибром 152 миллиметра.

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