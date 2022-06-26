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В ДНР уничтожили две установки РСЗО "Град" и огневые точки ВСУ
В ДНР уничтожили две установки РСЗО "Град" и огневые точки ВСУ - РИА Новости, 26.06.2022
В ДНР уничтожили две установки РСЗО "Град" и огневые точки ВСУ
Народная милиция Донецкой Народной Республики сообщила, что силы ДНР совместно с ВС РФ за минувшие сутки уничтожили две установки РСЗО БМ-21 "Град", один... РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T19:24
2022-06-26T19:24
2022-06-26T19:27
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
в мире
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 26 июн - РИА Новости. Народная милиция Донецкой Народной Республики сообщила, что силы ДНР совместно с ВС РФ за минувшие сутки уничтожили две установки РСЗО БМ-21 "Град", один бронированный автомобиль и подавили две огневые точки."За текущие сутки совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: две установки РСЗО БМ-21 "Град", один бронированный автомобиль. Подавлены две огневые точки противника в районах населенных пунктов Первомайское и Курдюмовка", - говорится в сообщении в Telegram-канале Народной милиции.Отмечается, что украинские войска за минувшие сутки выпустили более 170 снарядов по десяти населенным пунктам ДНР. В результате обстрелов трое военных республики получили ранения.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, в мире, украина, вооруженные силы украины
19:24 26.06.2022 (обновлено: 19:27 26.06.2022)
В ДНР уничтожили две установки РСЗО "Град" и огневые точки ВСУ
Народная милиция ДНР: уничтожены две установки РСЗО "Град" и бронированный автомобиль