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В ДНР уничтожили две установки РСЗО "Град" и огневые точки ВСУ

В ДНР уничтожили две установки РСЗО "Град" и огневые точки ВСУ - РИА Новости, 26.06.2022

В ДНР уничтожили две установки РСЗО "Град" и огневые точки ВСУ

Народная милиция Донецкой Народной Республики сообщила, что силы ДНР совместно с ВС РФ за минувшие сутки уничтожили две установки РСЗО БМ-21 "Град", один... РИА Новости, 26.06.2022

2022-06-26T19:24

2022-06-26T19:24

2022-06-26T19:27

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

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вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 26 июн - РИА Новости. Народная милиция Донецкой Народной Республики сообщила, что силы ДНР совместно с ВС РФ за минувшие сутки уничтожили две установки РСЗО БМ-21 "Град", один бронированный автомобиль и подавили две огневые точки."За текущие сутки совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: две установки РСЗО БМ-21 "Град", один бронированный автомобиль. Подавлены две огневые точки противника в районах населенных пунктов Первомайское и Курдюмовка", - говорится в сообщении в Telegram-канале Народной милиции.Отмечается, что украинские войска за минувшие сутки выпустили более 170 снарядов по десяти населенным пунктам ДНР. В результате обстрелов трое военных республики получили ранения.

донецкая народная республика

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

донецкая народная республика, в мире, украина, вооруженные силы украины