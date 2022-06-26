https://ria.ru/20220626/spetsoperatsiya-1798217635.html
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 26.06.2022
Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 26.06.2022
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T16:13
2022-06-26T16:13
2022-06-26T16:13
инфографика
россия
украина
луганская народная республика
донецкая народная республика
спецоперация
вооруженные силы украины
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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед нашими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 26 июня 2022 годаПодразделения Луганской и Донецкой народных республик при огневой поддержке России продолжают наступление. Союзные части взяли под контроль промзону северодонецкого химкомбината "Азот" (освобождено 800 мирных жителей, укрывавшихся в подвалах завода), Боровское, Вороново и Сиротино. Идут бои за Лисичанск — вооруженные столкновения смещаются к центру города. Российские войска не прекращают работу по ликвидации военных объектов Украины. Было уничтожено 286 районов сосредоточения живой силы и техники противника, два пункта управления, четыре склада боеприпасов, 62 артиллерийские и минометные позиции. Средства противовоздушной обороны сбили самолеты Су-25 и МиГ-29, восемь беспилотников, 19 реактивных снарядов.Высокоточным оружием и ракетами "Калибр" нанесены массированные удары по учебным центрам украинской армии в Черниговской, Житомирской и Львовской областях. В результате три соединения, которые завершали подготовку на этих полигонах, полностью утратили боеспособность. Переброску свежих сил в Донбасс удалось сорвать.За все время спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 215 самолетов, 132 вертолета, 1363 беспилотника, 350 зенитных ракетных комплексов, 682 реактивные системы залпового огня, 3809 танков и других бронемашин, 3012 орудий полевой артиллерии и 3864 единицы автомобильной техники.
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, инфографика, украина, луганская народная республика, донецкая народная республика, спецоперация, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.
Карта спецоперации на Украине
О спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед нашими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.
Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 26 июня 2022 года
Подразделения Луганской и Донецкой народных республик при огневой поддержке России продолжают наступление. Союзные части взяли под контроль промзону северодонецкого химкомбината "Азот" (освобождено 800 мирных жителей, укрывавшихся в подвалах завода), Боровское, Вороново и Сиротино. Идут бои за Лисичанск — вооруженные столкновения смещаются к центру города.
Российские войска не прекращают работу по ликвидации военных объектов Украины. Было уничтожено 286 районов сосредоточения живой силы и техники противника, два пункта управления, четыре склада боеприпасов, 62 артиллерийские и минометные позиции. Средства противовоздушной обороны сбили самолеты Су-25 и МиГ-29, восемь беспилотников, 19 реактивных снарядов.
Высокоточным оружием и ракетами "Калибр" нанесены массированные удары по учебным центрам украинской армии в Черниговской, Житомирской и Львовской областях. В результате три соединения, которые завершали подготовку на этих полигонах, полностью утратили боеспособность. Переброску свежих сил в Донбасс удалось сорвать.
За все время спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 215 самолетов, 132 вертолета, 1363 беспилотника, 350 зенитных ракетных комплексов, 682 реактивные системы залпового огня, 3809 танков и других бронемашин, 3012 орудий полевой артиллерии и 3864 единицы автомобильной техники.