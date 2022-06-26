https://ria.ru/20220626/spetsoperatsiya-1798209311.html

В Минобороны заявили об утрате боеспособности тремя бригадами ВСУ

В Минобороны заявили об утрате боеспособности тремя бригадами ВСУ - РИА Новости, 26.06.2022

В Минобороны заявили об утрате боеспособности тремя бригадами ВСУ

Полностью утратили боеспособность 65-я, 66-я мотопехотные бригады и 46-я аэромобильная бригада из состава стратегических резервов украинских войск, сообщили в... РИА Новости, 26.06.2022

2022-06-26T12:47

2022-06-26T12:47

2022-06-26T13:39

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Полностью утратили боеспособность 65-я, 66-я мотопехотные бригады и 46-я аэромобильная бригада из состава стратегических резервов украинских войск, сообщили в Минобороны.По данным Минобороны, в результате удара полностью утратили боеспособность 65-я, 66-я мотопехотные бригады и 46-я аэромобильная бригада из состава стратегических резервов украинских войск, завершавшие подготовку на полигонах."Таким образом, планировавшаяся переброска указанных соединений в зону боевых действий сорвана", - добавили в Минобороны.

https://ria.ru/20220626/spetsoperatsiya-1798209544.html

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Минобороны об уничтожении учебных центров и складов ВСУ и отражении атаки на остров Змеиный Украинские военные вновь безуспешно пытались ударить по острову Змеиный, российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" сбил самолет Су-25 противника и 12 реактивных снарядов, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. "Противник в очередной раз предпринял безуспешную попытку нанести удары авиацией и реактивными системами залпового огня по острову Змеиный. В результате отражения атаки зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-С" был сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины и 12 реактивных снарядов", - говорится в сводке российского военного ведомства. "Жертв среди личного состава гарнизона и разрушений нет", - подчеркивает МО РФ. 2022-06-26T12:47 true PT3M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия