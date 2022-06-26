https://ria.ru/20220626/spetsoperatsiya-1798162381.html

Спецоперация, 25 июня: Северодонецк контролируется Народной милицией ЛНР

Спецоперация, 25 июня: Северодонецк контролируется Народной милицией ЛНР - РИА Новости, 26.06.2022

Спецоперация, 25 июня: Северодонецк контролируется Народной милицией ЛНР

Северодонецк находится под полным контролем сил Народной милиции ЛНР; в Лисичанске союзные войска России и ЛНР взяли под контроль шахту и один из заводов;... РИА Новости, 26.06.2022

2022-06-26T01:37

2022-06-26T01:37

2022-06-26T01:38

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Северодонецк находится под полным контролем сил Народной милиции ЛНР; в Лисичанске союзные войска России и ЛНР взяли под контроль шахту и один из заводов; российские военные высокоточным оружием уничтожили около 80 польских наемников в ДНР.Ход операцииПопытка противника превратить промзону предприятия "Азот" в Северодонецке в упорный очаг сопротивления сорвана, территория завода контролируется подразделениями Народной милиции ЛНР, сообщил вечером в субботу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.Российская артиллерия уничтожила восемь взводов РСЗО "Ураган", которые обстреливали Донецк, сообщило Минобороны РФ. По его же данным, российские военные высокоточным оружием уничтожили около 80 польских наемников в ДНР: "В результате ударов высокоточным оружием ВКС России по корпусам цинкового завода "Мегатекс" в населенном пункте Константиновка Донецкой Народной Республики уничтожено до 80 польских наемников, 20 боевых бронированных машин и восемь установок реактивных систем залпового огня "Град".По заявлению начальника Национального центра управления обороной РФ Михаила Мизинцева, Россия поставила на Украину с марта более 336 тысяч тонн необходимой помощи.Кроме того, он же заявил, что на территории ДК автозавода в городе Запорожье украинские боевики оборудовали казарму. А в лицее в городе Первомайский Харьковской области они оборудовали склад вооружения. На прилегающей территории оказалась размещена дальнобойная артиллерия. Кроме того, в Николаеве на юге Украины неонацисты оборудовали склады с оружием в детском саду, медицинской базе и клубе. Мизинцев также рассказал, что украинские боевики хотят подорвать дамбу водохранилища в Курахово (ДНР) и обвинить в этом российскую армию.Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что с территории завода "Азот" в Северодонецке освобождено 800 мирных жителей. Из подвалов "Азота" были выведены все мирные жители, территория аэропорта Северодонецк, селение Боровское находятся под контролем союзнических сил, заявил он же.Народная милиция ЛНР и союзные силы РФ взяли под контроль шахту и один из заводов (так называемый "желатиновый") в Лисичанске, заявил РИА Новости подполковник силового ведомства Андрей Марочко. Он же в субботу также заявил, что промзона предприятия "Азот" в Северодонецке перешла под полный контроль народной милиции ЛНР и союзных сил РФ.Освобожденные территорииБолее 1,6 миллиона жителей Донбасса и Украины пересекли границу РФ в Ростовской области с середины февраля, сообщил РИА Новости губернатор региона Василий Голубев. По его словам, существенно число въезжающих граждан не меняется: ежедневно границу области пересекают от 12 до 20 тысяч человек, которые затем уезжают в различные регионы России.Украинские силовики оборудовали склад боеприпасов в подвале многоквартирного жилого дома в городе Горское в Донбассе, сообщил РИА Новости официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко. В подвале, заявил он, все усеяно минометными минами, калибр 120 миллиметров, 82 миллиметра, боеприпасы различных систем, заряды ВОГ-17 к гранатометам.Следователи СК РФ обеспечили доставку нескольких тонн гуманитарной помощи в город Попасная, живущему под обстрелами украинских боевиков, сообщил корреспондент РИА Новости. Гуманитарная помощь была собрана различными организациями, включая ЦИК РФ и сам Следственный комитет. Его же сотрудники обеспечили доставку груза в Попасную, которая до сих пор живет под плотным обстрелом украинских военных.Сдавшийся в плен украинский военный Леонид Мусейчук рассказал корреспонденту РИА Новости, что сожалеет, что пошел воевать за Украину. Он также рассказал, что к боевым действиям его готовили американец и англичанин: они учили, как отступать и как нападать. По его словам, подготовка велась чуть больше недели, еще две недели отдыхали, а потом их перебросили в Камышеваху.Системы противовоздушной обороны России сбили над окраинами Херсона две ракеты "Точка-У", выпущенные противником в сторону города, сообщил РИА Новости источник в российском силовом ведомстве.Международная обстановкаГенсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью газете Pais заявил, что кризис на Украине, скорее всего, завершится за столом переговоров. Он подчеркнул, что происходящее на Украине не является войной между НАТО и Россией.Тайная сеть шпионов и коммандос (спецназовцев) США и их союзников помогает Украине, в том числе предоставляя разведданные, при этом десятки коммандос ряда стран НАТО работают в том числе на украинской территории, сообщила газета New York Times со ссылкой на источники.

https://ria.ru/20220626/zhiteli-1798158522.html

https://ria.ru/20220625/zolotoe-1798157490.html

https://ria.ru/20220625/nato-1798157186.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

украина, россия, в мире